Erick Elera revela que Raúl Romero le ofreció la conducción de Very Verano: “Tenía la esencia de Habacilar”

Erick Elera debutó como conductor en el 2011 con el programa concurso Very Verano. (Foto: Composición)

Muchos recuerdan a Erick Elera en su papel de Joel Gonzáles en Al Fondo Hay Sitio, exitosa teleserie que este año regresa con una nueva temporada. Pero en el 2011, el actor nacional asumió la conducción de Very Verano junto a Nataniel Sánchez, el cual reemplazó a Habacilar durante la temporada de verano.

En entrevista con El Comercio, el también cantante, quien acaba de lanzar su nuevo sencillo “Vaso lleno” en colaboración de Makano, recordó la corta temporada de Very Verano, que duró tan solo dos meses al aire hasta que el regreso del recordado programa de Raúl Romero a las pantallas peruanas.

“Todo lo relacionado al arte me encanta y en esa oportunidad siempre traté de ser yo mismo. Fue una experiencia divertida, nos fue muy bien Fue como un experimento ”, señaló.

Además, Erick Elera indicó que Very Verano estaba muy relacionado a Habacilar, ya que ambos eran programas concursos que invitaban a jóvenes a participar por un premio en efectivo. Precisamente por ello, Raúl Romero lo convocó para la conducción.

“ Tenía la esencia de programas como Habacilar y R con Erre . Admiro muchísimo a Raúl Romero y no solamente como conductor, también como cantante; me parece bastante respetable, además de muy gracioso. Para Very Verano fue él quien me llam ó”, dijo para el mencionado medio.

SE REUNIÓ CON RAÚL ROMERO

Erick Elera contó que Raúl Romero lo citó en un café para proponerle la conducción de Very Verano, siendo la primera persona que confió en él para asumir tan importante rol. Recordemos que hasta esa fecha, el recordado ‘Niño con cara de pez’ no había conducido nunca un programa de televisión.

“Me citó en un café para hacerme la propuesta. Me dijo que quería que haga un trabajo parecido al suyo, pero que le meta también lo mío. Fue la primera persona que confió en mí para la conducción y eso lo aprecio muchísimo. Nunca me voy a olvidar de ese día, fue divertido”, indicó.

Tras aceptar la propuesta y asumir la conducción de Very Verano, el actor de Al Fondo Hay Sitio confesó que tomó en cuenta las enseñanzas que le dejó Raúl Romero al verlo en Habacilar, entre ellas ser espontáneo y casi no tener libreto.

“Cuando Raúl no podía leer la pauta, no se hacía problemas, se acercaba, era espontáneo, fresco, sabía manejar los tonos de voz, y si quería tirarse al piso, lo hacía. Tengo esa idea de lo que es ser animador”, sostuvo Elera.

EL DATO: Cabe resaltar que en Very Verano aparecieron por primera vez varios de los exchicos reality que formaron parte de Esto es Guerra, que se estrenó en el 2012. Nicola Porcella, Gino Pesaressi y Jazmín Pinedo fueron los modelos del extinto programa de verano.

Very Verano dejó de emitirse en febrero de 2011. (Foto: América TV)

REGRESA A AL FONDO HAY SITIO

Ya se ha confirmado que Al Fondo Hay Sitio regresa con una nueva temporada este 2022. Erick Elera (Joel Gonzáles), Yvonne Frayssinet (Francesa Maldini), Adolfo Chuiman (Peter), Gustavo Bueno (Gilberto Collazos), Magdyel Ugaz (Teresia), Carlos Solan (Félix), Laszlo Kovs (Tito) y David Alamandoz (Pepe) aparecieron en el primer avance promocional.

Sobre este esperado regreso y la presión de que sea un éxito rotundo, el actor comentó: “La televisión ha cambiado muchísimo, sus niveles de ráting son distintos ahora. Creo que lo que importa es que la gente se enganche con la historia, que quiera verla. Confío en que así será, en que seguirá siendo el programa número uno”.

