Karla Tarazona le ganó nuevo juicio a Leonard León y dice que cantante le debe 50 mil soles por pensión de alimentos

Karla Tarazona le ganó un nuevo juicio a Leonard León. (Foto: Instagram)

Una vez más, Karla Tarazona le ganó un juicio a Leonard León. El Juzgado Transitorio de Familia de Chorrillos declaró infundada la demanda que le interpuso el padre de sus hijos por variación de régimen de visitas.

La propia animadora confirmó esta noticia. Además, indicó que hasta la fecha, el cantante le debe 50 mil soles por la pensión alimenticia de sus dos hijos.

Cabe recordar que los juicios que viene ganando Karla Tarazona son los que le ha entablado su expareja.

“Yo no espero nada de ese señor y espero que mis hijos tampoco porque van a seguir desilusionándose toda la vida. Ya quisiera que me toque un ‘Gato’ Cuba, que me haga juicio”, dijo.

“Mis hijos ya tienen 11 y 9 años, así que lo que ellos decidan con respecto a visitas y llamadas… es respetado en mi casa. Jamás les he puesto en contra de su papá y eso ha quedado comprobado con las declaraciones que han dado mis hijos a la asistenta social”, acotó.

Asimismo, se refirió a la deuda que Leonard tiene con ella. “Él tiene que seguir pasando lo que dice la conciliación, no puede pasar menos o pasar lo que él puede dar. Actualmente tiene una deuda de 50 mil soles, pero todo se hará legalmente y con papelito en mano. Siempre he dicho que el tiempo da las mejores respuestas”, indicó al diario Trome.

El expediente indica que León perdió el juicio porque a la fecha no cumple con la pensión de alimentos ni con el régimen de visitas, según acordado en la conciliación.

Además de no contar con los ingresos para cubrir las necesidades primarias de sus hijos. Los pequeños narraron que cuando llaman a su padre, el cantante se excusa diciendo que está ocupado.

LEONARD LEÓN NO SE QUEDA CALLADO

Tras ello, el cumbiambero utilizó sus redes sociales para expresar lo que siente ante las declaraciones de su expareja. A través de sus historias de Instagram señaló que no le sorprendería seguir viendo a la madre de sus hijos en diferentes programas televisivos para hablar sobre el tema.

“No me sorprendería que hoy y mañana ella y su abogado se paseen por todos los programas para hablar de mí, cuando esto aún es la primera instancia”, escribió este martes por la tarde.

KARLA TARAZON RESPONDE A USUARIO QUE LE PREGUNTÓ SOBRE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Karla Tarazona también fue consultada sobre las recientes fotos que publicó con su hijo, por motivo de su graduación, donde Christian Domínguez no aparece.

Aquí vemos a su esposo Rafael Fernández y sus dos hijos mayores. Un seguidores le preguntó: “¿Y Christian?”. A lo que ella no dudó en responder: “No entiendo. Es mi Instagram. Si deseas saber algo de él, pregúntale a él”.

