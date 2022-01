Esposo de Karla Tarazona la defiende tras ataques de Leonard León: “¿Quién dijo que se necesita estudiar para poder emprender?”

Esposo de Karla Tarazona sale en defensa de la conductora. (Foto: Instagram)

Después que Leonard León le recordara a Karla Tarazona que no ha terminado sus estudios, Rafael Fernández, esposo de la conductora de TV, no dudó en salir al frente para defenderla.

Fernández calificó a su pareja como una emprendedora, y la resaltó por hacer crecer su empresa a pesar de no haber terminado su secundaria.

“¿Quién dijo que se necesita estudiar para poder emprender? Ella solo necesito que yo le diga confío en ti para que sea una perfecta jefa de Marketing. Gracias a ella, Eggtreme se posicionó como una marca y sin tanto libro de por medio logró lo que otros no logran”, escribió Rafael Fernández.

Ante estas palabras, Karla no dudó en agradecerle a su esposo, y señalar que estaba aprendiendo.

“Humildemente aprendiendo. De eso se trata aprender. Gracias amor”, indicó la conductora de TV.

Karla Tarazona agradece a su esposo por apoyarla. (Foto: Instagram)

¿QUÉ DIJO LEONARD LEÓN CONTRA KARLA TARAZONA?

Como se recuerda, el cantante despotricó contra su expareja y aprovechó para mandarla a estudiar, pues no terminó la secundaria. “¿Por qué no vas y terminas el quinto año o te preocupas en seguir una carrera de estudios en vez de optar por lo más fácil, utilizarme a mis hijos y a mí para que figures?”, escribió el cumbiambero.

Leonard León publica mensajes contra Karla Tarazona. (Foto: Instagram)

Karla tampoco se quedó callada y no dudó en defenderse, asegurando que él había llegado a la universidad, pero tampoco logró mucho debido a sus escándalos.

“¿Si no acabé es malo? Eso no me hace menos. Mira tú tienes hasta universidad y mira en lo que acabaste, eres como tantos que pasaron por la universidad pero la universidad no pasó por ellos y ni qué decir de la escala de valores, que en vez de coleccionar logros, coleccionas denuncias”, escribió en su historia de Instagram.

