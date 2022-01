Resumen: Elías Montalvo, Patricio Parodi y otras noticias del espectáculo peruano de este miércoles 26 de enero

Conoce las noticias más importantes de la farándula peruana de este 26 de enero. (Foto: Instagram)

Este miércoles 26 de enero Elías Montalvo sorprendió a más de un televidente al presentarse en el programa Amor y Fuego para revelar detalles nunca antes escuchados sobre su participación en Esto es Guerra y aclarar qué tipo de relación mantuvo con el productor Peter Fajardo.

Asimismo, Patricio Parodi fue entrevistado por las cámaras de América Espectáculo y aseguró que no tiene intención alguna de anunciar cuando oficializará su relación sentimental con Luciana Fuster.

Entre otras noticias, la baja de puntos en el rating que logró la segunda edición de Esto es Habacilar causó asombro entre muchos, puesto que en su día de estreno casi llega a los 20 puntos. Esto deja entrever que a cientos de fanáticos no les gustó el nuevo formato.

ELÍAS MONTALVO Y SU ENTREVISTA EN AMOR Y FUEGO

Elías Montalvo fue invitado al programa Amor y Fuego para hablar sobre su relación con Peter Fajardo y la polémica que se vivió en las redes sociales luego de la eliminación de Rosángela Espinoza en Esto es Guerra.

Entre sus declaraciones más resaltantes, el tiktoker confesó que estuvo saliendo con el productor con la intención de que en algún momento formalicen, pero dejo entrever que habrían terminado porque no le gustó algunas cosas de él. Sin embargo, recalcó que el cariño y la admiración continúan.

Por otro lado, dejó en claro que no votó a favor de Rosángela Espinoza debido a que días atrás Alejandro Pino había sufrido un accidente en una de las competencias, por lo que no le parecía justo que sea eliminado. Asimismo, resaltó que con el ‘Chocolatito’ tenía una buena amistad y que a la chica reality no la consideraba su amiga pese a que ganaron juntos el reality “Guerra de tiktokers”.

Elías Montalvo aseguró que nunca fue la pareja formal de Peter Fajardo, pero señaló que sí estuvieron saliendo un tiempo.

PATRICIO PARODI NO HABLARÁ MÁS DE SU RELACIÓN CON LUCIANA FUSTER

El chico reality Patricio Parodi habló por primera y única vez, según él, sobre su relación con Luciana Fuster, quien confirmó que están en saliditas. Durante una entrevista con el reportero de América Espectáculos, el chico reality respondió a la gran interrogante de por qué hasta el momento no oficializa a la influencer.

“No tengo porqué salir a decir algo que el otro quiere que yo diga, ni cuando él quiere, ni cómo, ni dónde. Los que están llevando esta relación son Luciana y yo. Si nosotros decidimos mantenerlo al margen porque no queremos exponerlo mucho más allá de lo que nosotros queramos, se tiene que respetar y punto. Somos figuras públicas y mostramos lo que queremos mostrar”, expresó

Patricio Parodi habló por primera vez sobre su relación con Luciana Fuster.

JESÚS ALZAMORA FUE TESTIGO DE MALTRATO EN AL FONDO HAY SITIO

Jesús Alzamora reveló en su propio programa de entrevistas “La Lengua”, que fue testigo de maltratos por parte de una actriz del elenco de Al Fondo Hay Sitio hacia otra menos experimentada. Esto sucedió cuando él formaba parte de la teleserie con el personaje de Gustavo Adolfo en el año 2012. Sin decir su nombre, el presentador de televisión contó su experiencia.

“Yo la he visto hacer llorar… en una escena donde estaba yo… a una actriz joven porque no decía su letra. Le dijo ‘eres una basura’. La chica se puso a llorar. Era mi segunda escena que hacía en la serie y le dije ‘tranquila, no le hagas caso a esta señora que cree que porque salió en algún lugar te puede faltar el respeto de esa manera’”, indicó el actor.

Jesús Alzamora revela que una excompañera de Al Fondo Hay Sitio hizo llorar a otra actriz del elenco.

RATING DE ESTO ES HABACILAR DISMINUYE

Esto es Habacilar es la nueva apuesta de América Televisión para reemplazar a Esto es Guerra durante la temporada de verano. El lunes 24 de enero fue el tan esperado estreno, que logró 18.3 puntos de rating en Lima y 17.3 en Lima +6 ciudades.

Sin embargo, el alto rating que logró en su debut solo habría sido por la gran expectativa que se generó por saber cómo sería esta nueva versión y quienes serían el reemplazo de Raúl Romero. De acuerdo a la información de Ibope Media, la segunda edición de Esto es Habacilar solo alcanzó 12.6 puntos en Lima y 12.4 en Lima +6 ciudades.

Conoce cuánto rating hizo Esto es Habacilar en su segundo día. (Foto: América Tv)

