La PUCP crea comisión asesora con estudiantes tras protestas por nuevo sistema de pensiones 2027

El nacimiento de la PUCP significó el inicio de un proyecto académico que con el tiempo se convirtió en uno de los pilares de la educación superior en el país. (Andina)

La discusión sobre el nuevo sistema de pensiones de la Pontificia Universidad Católica del Perú escaló este martes luego de una jornada marcada por protestas estudiantiles, cuestionamientos internos y el ingreso de alumnos al Centro Dintilhac, sede del rectorado. Mientras el Consejo Universitario debatía las modificaciones planteadas para los ingresantes desde 2027, estudiantes permanecían dentro del campus y exigían la anulación de la reforma, además de garantías frente a posibles sanciones disciplinarias.

En medio de ese escenario, la universidad difundió un comunicado oficial con medidas orientadas a responder a las críticas surgidas en la comunidad universitaria. El punto central del pronunciamiento fue la creación de una Comisión Asesora con participación estudiantil para acompañar y revisar la implementación del nuevo sistema de pensiones.

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La decisión se produjo luego de varios días de tensión por los cambios anunciados en el esquema de escalas y becas. La protesta estudiantil incluyó movilizaciones en los alrededores de la avenida Universitaria y reclamos dirigidos al rectorado. Hasta horas de la noche, grupos de alumnos continuaban en el Centro Dintilhac y repetían consignas contra la reforma aprobada para futuros ingresantes.

Consejo Universitario aprueba comisión con representación estudiantil

La PUCP implementará las becas Mac Gregor para ingresantes 2027 como parte de su nuevo sistema de pensiones. Composición: Infobae

Según informó la Secretaría General de la PUCP en un comunicado fechado el 13 de mayo de 2026, el Consejo Universitario acordó conformar una Comisión Asesora “como espacio en el que se recojan las diversas perspectivas respecto al nuevo sistema de pensiones”.

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La medida surgió “a partir de una propuesta presentada por la representación estudiantil”, precisó la universidad. El objetivo de la comisión será atender “las dudas, inquietudes y preocupaciones surgidas en la comunidad universitaria”.

La PUCP indicó que este grupo brindará asesoría técnica para la implementación del nuevo sistema de pensiones e identificará aspectos que requieran precisiones. El comunicado añade que, “de ser necesario”, la comisión formulará recomendaciones orientadas a fortalecer “su solidez, equidad y sostenibilidad institucional, y de gobernanza en el corto y mediano plazo”.

El grupo estará presidido por la vicerrectora administrativa e incluirá al vicerrector académico, directores de distintas áreas universitarias, un representante de los decanos, un representante de los jefes de departamentos académicos y representantes estudiantiles ante el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria. También participará un representante del Gremio Estudiantil de la PUCP.

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La universidad precisó además que la comisión podrá convocar a otras personas con carácter consultivo y que presentará un informe final al Consejo Universitario tres meses después de su instalación.

Protesta estudiantil escala dentro del campus

El patio de la universidad se convierte en el epicentro de la protesta estudiantil. Con el lema "¡Atención, atención!", los jóvenes alzan su voz, demostrando la fuerza del movimiento estudiantil organizado. X: Gerson Farro

La jornada universitaria estuvo marcada por movilizaciones dentro y fuera del campus de San Miguel. Estudiantes realizaron protestas contra el nuevo sistema de pensiones y bloquearon un tramo de la avenida Universitaria.

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Durante la sesión del Consejo Universitario, un grupo de alumnos ingresó al Centro Dintilhac, donde funcionan las oficinas del rectorado. Según información difundida durante la protesta, los estudiantes exigían la caída de la reforma de escalas y pedían garantías para evitar procesos disciplinarios.

Hasta después de las 7 de la noche, estudiantes continuaban dentro del recinto universitario y repetían consignas vinculadas incluso a una eventual revocatoria de las medidas aprobadas.

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La protesta se concentró en el rechazo a los cambios aplicables a los ingresantes desde el ciclo 2027-1. Parte de los cuestionamientos estudiantiles giró en torno a las nuevas categorías económicas y a la transformación de algunas escalas en becas.

Universidad defiende reorganización del sistema de pensiones

En otro pronunciamiento institucional, la PUCP sostuvo que el nuevo sistema “no reduce las opciones de pago, sino que las organiza de manera más eficiente y transparente”.

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La universidad explicó que el esquema pasará de nueve a ocho niveles y estará compuesto por cuatro escalas de pensiones y cuatro niveles de becas, entre ellas las Becas Mac Gregor y las Becas Lucet.

Según la institución, las actuales escalas de mayor subvención, identificadas como G1, G2 y G3, se transformarán en Becas Mac Gregor para los nuevos estudiantes admitidos desde 2027. La asignación dependerá de una evaluación socioeconómica familiar y se aplicará desde el inicio de la carrera universitaria.

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“La Universidad mantiene sus niveles de apoyo, esta reforma los asegura y permite expandirlo a diversos sectores”, señaló la PUCP en su comunicado.

La universidad también afirmó que el nuevo modelo no implicará incrementos en las pensiones y que los estudiantes admitidos antes de 2027 conservarán las condiciones económicas vigentes al momento de su ingreso.

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Otro de los cambios anunciados corresponde al sistema de evaluación socioeconómica, el cual, según la PUCP, buscará ofrecer un proceso “más claro, predecible y adecuado a las distintas realidades familiares”.

El comunicado institucional añadió que las escalas y becas asignadas para ingresantes 2027-1 no tendrán variaciones adicionales por ajuste inflacionario durante ese periodo.