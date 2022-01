Elías Montalvo revela por qué no salvó a Rosángela Espinoza de la eliminación de Esto es Guerra

Elías Montalvo explica por qué no votó para que se quede Rosángela en EEG. (Foto: Instagram)

Elías Montalvo hizo su aparición en el programa Amor y Fuego para hablar sobre su relación con Peter Fajardo y la polémica que se vivió en las redes sociales luego de la eliminación de Rosángela Espinoza en Esto es Guerra. Como se recuerda, en aquel momento, el tiktoker fue tildado de ‘judas’ por los seguidores de la ‘Chica Selfie’.

“¿Por qué preferiste votar por el ‘Chocolatito’? Ya sabías que había tenido un accidente y que no iba a volver. ¿A ti te dieron la orden de votar en contra para que se deshagan de ella?”, le preguntó directamente Gigi Mitre.

Elías Montalvo no tuvo problemas en responder la consulta de la conductora y aseguró que no votó a favor de Rosángela Espinoza debido a que hace pocos días Alejandro Pino había sufrido un accidente en una de las competencias, por lo que no le parecía justo que sea eliminado.

“Yo no fui parte de ningún complot, yo ni siquiera sabia que había un complot. En ese momento mi decisión fue votar por alguien que estaba pasando por algo que yo había pasado hace unos días, me puse en su lugar, a mí no me hubiese gustado que me eliminen ”, indicó.

Además, el tiktoker aclaró que con el ‘Chocolatito’ tenía una buena amistad, pues ambos entraron juntos al reality y no deseaba que se vaya tan pronto, esto sin imaginar que él mismo tomaría la decisión de renunciar semanas después.

“ Por una amistad, nosotros entramos al programa juntos, por esa parte quise votar por él , no fue nada personal con Rosángela, nosotros siempre tuvimos una buena comunicación, yo no tengo ningún problema con ella”, dijo.

Elías Montalvo dio a conocer cuál fue el motivo para no votar por Rosángela Espinoza el día de su eliminación en Esto es Guerra.

NO ERA AMIGO DE ROSÁNGELA ESPINOZA

En otro momento, Elías Montalvo habló sobre su distanciamiento con Rosángela Espinoza, asegurando que él no la consideraba su amiga pese a que ganaron juntos el reality “Guerra de tiktokers”.

“ Rosángela y yo éramos, no sé si amigos porque es un calificativo muy fuerte, pero fue una muy buena compañera, siempre estuvo conmigo y yo le agradezco hasta el día de hoy todos los momentos que hemos compartido ”, señaló.

“Siempre estoy agradecido con todos, pero yo no entiendo porque se tomó tan personal lo de la votación porque, en primer lugar, por mí no se fue (de ‘Esto es guerra’) porque yo no fui el último voto, a eso me refiero”, añadió.

PENSABA QUE PREMIO IBA A SER DIVIDIDO CON ROSÁNGELA

Sobre el premio económico que recibió luego de ganar “Guerra de tiktokers” junto a Rosángela Espinoza, explicó que él pensaba que el dinero iba a ser divido; sin embargo, la producción le dijo que la plata era solo para él.

“Realmente yo pensé que era para los dos, le pregunté a la producción y me dijeron que solo era para los tiktoker porque para los ‘guerreros’ era su chamba. Ese era el trabajo de producción, él tenía que decirle a ella que el premio no era para ella”, manifestó.

