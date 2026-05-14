Perú

Luz del Sur alerta que estafadores se hacen pasar por técnicos para realizar cobros indebidos en viviendas

La empresa recordó que todos los pagos relacionados con el servicio eléctrico deben realizarse únicamente por canales oficiales y nunca directamente en viviendas

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Dos hombres con uniformes de Luz del Sur y una mujer mayor con dinero conversan. Uno señala un portapapeles, el otro sostiene un medidor de luz.
Dos individuos vestidos como técnicos de Luz del Sur, con logos visibles, intentan persuadir a una mujer mayor que sostiene billetes en su mano, simulando una inspección para exigirle dinero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luz del Sur advirtió sobre una modalidad de fraude en la que delincuentes se hacen pasar por trabajadores o contratistas de la empresa para solicitar cobros indebidos directamente en las viviendas de los clientes. Según informó la compañía, los estafadores buscan generar presión en los usuarios utilizando argumentos relacionados con supuestas deudas, cortes de servicio o inspecciones técnicas urgentes.

La empresa explicó que estos casos suelen registrarse cuando falsos técnicos visitan domicilios utilizando indumentaria, documentos adulterados y discursos que aparentan ser oficiales. De esta manera, intentan generar confianza en los clientes para conseguir pagos irregulares en efectivo o mediante billeteras digitales.

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Alfredo Melly, vocero de Luz del Sur, recordó que ningún trabajador de la compañía está autorizado para realizar cobros en viviendas. “La integridad es un eje central en nuestras operaciones. Ningún trabajador de Luz del Sur está autorizado a realizar cobros en domicilios, bajo ninguna circunstancia”, señaló.

Luz del Sur advierte sobre falsos técnicos que exigen pagos en viviendas de clientes. (Foto: Luz del Sur)
Luz del Sur advierte sobre falsos técnicos que exigen pagos en viviendas de clientes. (Foto: Luz del Sur)

Empresa advierte sobre pagos y verificaciones falsas

El representante de la empresa indicó además que los delincuentes suelen aprovechar el temor de los usuarios frente a posibles cortes de servicio para exigir pagos inmediatos. Según explicó, en algunos casos incluso mencionan inspecciones técnicas supuestamente obligatorias para convencer a las víctimas.

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“Si a un cliente le hacen alguna propuesta o cobro irregular, lo más importante es no acceder y reportarlo”, manifestó Melly. Asimismo, recordó que todos los pagos relacionados con el servicio eléctrico deben efectuarse únicamente a través de los canales oficiales habilitados por la empresa.

Luz del Sur precisó que cualquier trámite vinculado a cobros, mantenimiento o atención técnica sigue protocolos estrictos de identificación. Además, reiteró que su personal operativo y contratistas no están autorizados a recibir dinero directamente de los clientes durante visitas domiciliarias.

Estafadores se hacen pasar por trabajadores de Luz del Sur para exigir pagos a clientes. (Foto: Luz del Sur)
Estafadores se hacen pasar por trabajadores de Luz del Sur para exigir pagos a clientes. (Foto: Luz del Sur)

Recomendaciones para evitar fraudes

La empresa recomendó a los usuarios no entregar dinero en efectivo ni realizar transferencias mediante aplicaciones como Yape o Plin a personas que se presenten en nombre de la compañía. También exhortó a verificar previamente cualquier visita técnica programada.

Para ello, Luz del Sur habilitó una opción de consulta en su página web, donde los clientes pueden ingresar el número de suministro y confirmar si existe un trabajo técnico programado en su domicilio. Esta herramienta busca ayudar a identificar posibles intentos de fraude.

Finalmente, la compañía pidió a la ciudadanía mantener precaución y reportar cualquier intento de cobro irregular al correo oficial de atención. “Invocamos a la ciudadanía a verificar siempre la información antes de realizar cualquier pago. No actuar bajo presión y utilizar únicamente los canales oficiales para evitar ser víctima de fraude”, concluyó Alfredo Melly.

Cuatro hombres con uniformes de técnicos de Luz del Sur conversan con una mujer mayor en la calle; uno le extiende la mano mientras ella busca en su bolso.
Presuntos técnicos de Luz del Sur, identificables por sus uniformes y logos, son captados pidiendo dinero a una mujer en la calle, en un presunto caso de estafa a clientes del servicio eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Línea de emergencia PNP

Las líneas de emergencia en Perú están disponibles de manera gratuita y operan las 24 horas. El 105 de la Policía Nacional, el 116 de los Bomberos y el 106 del SAMU permiten reportar delitos, incendios, accidentes y urgencias médicas. Estos servicios son esenciales para la atención inmediata y la protección ciudadana ante situaciones de riesgo.

Además de los números principales, existen servicios especializados para distintas necesidades. El 110 corresponde a la Policía de Carreteras para incidentes en vías nacionales, el 115 de Defensa Civil atiende emergencias por desastres naturales y el 113 de Infosalud brinda orientación médica. La Línea 100 está dedicada a casos de violencia familiar y sexual, mientras que el 117 conecta con el servicio de ambulancias de EsSalud.

Gobierno entrega más de dos mil fusiles ARAD-5 a la Policía para reforzar la lucha contra el crimen organizado. (Foto: Infodefensa)
Gobierno entrega más de dos mil fusiles ARAD-5 a la Policía para reforzar la lucha contra el crimen organizado. (Foto: Infodefensa)

Las autoridades exhortan a la población a memorizar o registrar estos números en sus dispositivos móviles para actuar con rapidez ante una emergencia. También insisten en el uso responsable de estas líneas, ya que las llamadas falsas o innecesarias pueden retrasar la asistencia a quienes realmente la requieren.

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