Esto es Habacilar: Peter Fajardo revela detalles del programa a días de su esperado estreno

Peter Fajardo revela algunos detalles de Esto es Habacilar antes de su estreno. (Foto: Instagram)

El recordado programa Habacilar vuelve a las pantallas de América Televisión con un nuevo formato. El magazine pasará a llamarse Esto es Habacilar y hasta el momento se ha confirmado la presencia de las modelos Thalía Estabridis y Tracy Freundt.

Según se ha podido observar en la promoción del programa, este será una fusión con Esto es Guerra, por lo que algunos chicos reality estarán presentes para participar en las competencias.

En una transmisión en vivo que realizó el productor Peter Fajardo con Johanna San Miguel, él se animó a revelar algunos detalles del nuevo magazine, como la vuelta del público al set de grabación.

“De repente mucha gente no sabe, pero yo he sido productor de R con R y de Habacilar, después Habacilar fui productor de Esto es Guerra. Después de 10 años de aguantar a los ‘combatientes’ y ‘guerreros’, ya no, dije regreso 10 años atrás cuando era feliz”, indicó.

“ Que la gente gane su platita y se divierta. A parte de divertirse, el público va a participar por dinero en efectivo todos los días. La gente va a ir al estudio ”, añadió Peter Fajardo.

En otro momento, el productor de Esto es Guerra señaló que habría un conductor hombre, aunque no quiso decir el nombre, pues quiere que sea una sorpresa para los fans. Lo que sí aseguró es que muchos se sentirán identificados con el antiguo Habacilar.

“No puedo decir quién va a estar el día lunes, pero puedo decir que la gente que veía Habacilar, va a sentir el ADN del programa . Los que no han visto el programa, les va a gustar, es una mezcla divertida y moderna de Habacilar”, sentenció.

Este lunes 24 de enero, Esto es Habacilar se estrena por las pantallas de América Televisión y esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿RAÚL ROMERO PODRÍA REGRESAR?

Hace unas semanas Raúl Romero descartó rotundamente tener planes de volver a la televisión, por lo negó participar en la nueva temporada de Habacilar; sin embargo, de acuerdo a Trome, el cantante se encuentra en negociaciones con Pro Tv para incorporarse este lunes 24 de enero.

Asimismo, otra artista que podría llegar al nuevo Habacilar sería Katia Palma, pues el productor Peter Fajardo compartió una fotografía al lado de la actriz, quien en el pasado formó parte de este magazine.

ROGER DEL ÁGUILA SE SUMARÍA A LA CONDUCCIÓN

Roger del Águila anunció en su cuenta de Instagram que será el nuevo conducto de Habacilar, en el esperado regreso del programa concurso. Cabe precisar que él publicó una imagen asegurando que estaría en el magazine, pero lo cierto es que hasta el momento no se ha confirmado dicha información.

TRACY FREUNDT Y THALÍA ESTABRIDIS SE EMOCIONAN DE VOLVER A TRABAJAR JUNTAS

Las recordadas modelos de Habacilar se mostraron felices por regresar a las pantalla chica en la nueva temporada de Habacilar, que será emitido este lunes 24 de enero por América Televisión.

Durante la edición del programa En Boca de Todos, los conductores de televisión presentaron un informe en donde se vio a las dos modelos grabando el spot publicitario para el programa.

“Ha sido súper lindo embarcarnos en este proyecto Habcilar, que tiene para nosotras (nos llena) el corazón un montón. Estoy contentísima con los chicos y sobre todo con la energía de verano ”, dijo Tracy Freundt a las cámaras de En Boca de Todos.

