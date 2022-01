Alfredo Adame: videos, fotos y memes de la pelea que tuvo con una mujer en plena calle de México

El actor mexicano Alfredo Adame protagonizó pelea callejera con mujer. (Foto: Captura)

Alfredo Adame se ha visto involucrado en un nuevo escándalo, pues el famoso actor mexicano fue grabado mientras tenía una fuerte pelea con una mujer. Según se puede observar en las imágenes, el artista en todo momento le pide a la fémina que le devuelva su celular.

De acuerdo a diferentes medios, la gresca se habría originado cuando Adame tuvo un incidente vial en el Periférico sur de la Ciudad de México ; sin embargo, hasta el momento no se tiene claro qué fue exactamente lo que pasó.

Lo que se logra observar en los videos es como el actor mexicano forcejea con una mujer mientras le pide insistentemente que le devuelva su celular, el cual al parecer le habría arrebatado luego del accidente.

Debido a que no tenía ni la más mínima intención de hacerlo, el artista se abalanza sobre ella y, a la fuerza, intenta quitarle el teléfono. En el clip se puede observar que ambos intercambian un par de patadas, por lo que el hombre que acompañaba a la mujer se lanza sobre Adama y le propina varios golpes hasta tumbarlo al piso.

Una vez que queda tendido sobre la acera, la mujer se acerca a él para propinarle varias patadas ante la mirada asombrada de las personas que se encontraba transitando el lugar.

El polémico actor forcejeó con una mujer reclamándole su celular Video: Twitter/@zegfret

HABRÍA SUFRIDO ROBO

En una breve entrevista con el programa Venga la Alegría, el actor aseguró que la mujer se puso agresiva con él porque su intención era robarle varias de sus pertenencias durante la pelea.

“Yo decía: ‘¿Por qué se me deja venir al cuello?’. No, pues hasta después ya cuando me arranqué y todo el rollo, me encontré tirado un dijesito que yo traía en una piedra roja y llegué aquí y dije: ‘Chin, pues claro’, yo recogí el dije. ¿Por qué se me fue aquí? (al cuello), pues a robarme la cadena ”, comentó.

Además, Alfredo Adama reveló que una persona que se encontraba por el lugar le hizo ver que una persona se metió en su coche para tomar sus pertenencias, pues había dejado las ventanas abiertas cuando sufrió el pequeño choque.

El polémico actor forcejeó con una mujer reclamándole su celular Videos: Twitter @MxCapitalino / @VideosVirales69

MEMES SE VIRALIZARON EN REDES SOCIALES

La pelea de Alfredo Adame con una mujer en vía pública se ha convertido en tendencia en las redes sociales, pues los videos del incidente no solo se viralizaron en Twitter, sino también TikTok, plataforma que hoy en día es bastante popular entre los más jóvenes.

Cabe precisar que los memes se difundieron luego de ver que el actor mexicano recibió una golpiza por parte de una pareja, además de la niña que los acompañaba, algo que llamó la atención de los cibernautas.

“Esa ‘ñora’ es la clara representación de los memes de Fiona y su esposo de los de Shrek”, “Alfredo Adame tanto se burla de Laura Bozzo pero mínimo a ella no le han dado una madrina en pleno periférico”, escribieron en Twitter.

Foto: Captura de pantalla de Twitter

Foto: Captura de pantalla de Twitter

Foto: Captura de pantalla de Twitter

Foto: Captura de pantalla de Twitter

SEGUIR LEYENDO: