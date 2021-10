Jesús Alzamora regresa a la televisión con reality gastronómico, ‘Maestros del Sabor’

Jesús Alzamora conducirá programa Maestros de la Cocina. (Foto: ATV/ Facebook)

Jesús Alzamora regresa a la conducción con Maestros del Sabor, un reality gastronómico que vuelve por ATV. Después de su paso por Yo Soy, el actor regresa a la animación, pero esta vez con un programa propio, el cual será emitido todos los sábados a las 10 :30 pm.

Doce talentosos cocineros de todo el Perú demostrarán sus dotes culinarios con el fin de ganar el ansiado premio, 50 mil soles. Además de coronarse como el Maestro del Sabor.

Jesús Alzamora será el encargado de contar las historias de vida de cada cocinero, provenientes de las ciudades de Huancayo, Huánuco, Arequipa, Iquitos, Lima, Cusco, Trujillo, Chincha, Abancay, Chiclayo y Cerro de Pasco , quienes enfrentarán una serie de retos y pondrán a prueba su destreza en la cocina para sorprender al jurado.

Éste estará conformado por los cheff José del Castillo y Josefina Rimachi. Además, en cada episodio contarán con un artista invitado que cumplirá el rol de jurado. Otro cheff invitado será Luciano Mazzetti que vuelve para asumir el rol de Maestro Cervecero.

“A través de este reality se da a conocer a gente talentosa de todo el país que realmente lo merece” dice el cheff Jose del Castillo. Mientras que la chef oxapampina, Josefina Rimachi, comentó sentirse emocionada, pues tendrá la oportunidad de conocer a muchos cocineros de quienes también, podrá aprender mucho.

Jesús Alzamora conducirá reality culinario en ATV. (Foto: Facebook)

JESÚS ALZAMORA Y LA VEZ QUE CONTÓ QUE LO DESPIDIERON DE LATINA POR TELÉFONO

En el 2019, Jesús Alzamora fue retirado de Latina tras conducir durante cuatro años programas como Yo Soy , Perú Tiene Talento, El último pasajero y otros proyectos más. Sin embargo, lo que le molestó más al también actor es la forma de cómo le comunicaron que ya no sería parte del canal.

Alzamora contó que lo retiraron de forma inesperada y través de una llamada de parte de uno de los ejecutivos de Latina, horas antes de operarse de pólipos a las cuerdas vocales.

“Entendí que no había cómo pagar el sueldo y habían otros dos (conductores) con más tiempo que yo y hay que respetarlos. Lo que no me molestó fue la forma. Me terminan rescindiendo el contrato por teléfono a 5 horas de que entre al quirófano”, contó en su momento al programa de YouTube de Carlos Orozco.

Asimismo, mostró su molesta por los gerentes, pues siente que hay indiferencia hacia los trabajadores que no generan polémica.

“Sentí que estaba haciendo las cosas bien y chambeando bien, había recibido premios y era atractivamente comercial para el canal porque a cada rato hacía auspicios. Sin embargo, otros fueron los criterios”, explicó.

Jesús Alzamora dice que conserva su amistad con Christian Rivero. (Foto: Instagram)

JESÚS ALZAMORA ACLARA QUE NUNCA SE PELEÓ CON LA PRODUCCIÓN DE YO SOY

Tras ser consultado si regresaría a Latina, de donde fue despedido en octubre del 2019, Jesús Alzamora señaló que amó trabajar en la casa televisora y que conoció a personas valiosas ahí.

Asimismo, no evitó lanzar una broma al respecto. Esto a través de someterse al juego ‘verdadero o falso’ de Instagram.

“Es más probable que me llame Gareca a la selección (risas). Depende el programa, la gente. La producción (de Yo Soy). Amé trabajar ahí. Conocí gente muy valiosa”, señaló Jesús Alzamora.

“Con nadie (me peleé), los amo a todos. La jefa no tenía fichas y tenía que sacar a uno. Me invitaron a salir a mí. Las formas…eh, pero bueno, esto es tele amigos”, acotó el actor, quien destacó que su amistad con Cristian Rivero perdura. “Chiquitín y yo nos vacilábamos muchísimo lacreándonos. Hoy lo hacemos, pero sin televisión y sin micrófono”, remarcó.

SEGUIR LEYENDO: