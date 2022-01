Gustavo Bueno no descarta que Nataniel Sánchez y Mayra Couto regresen a Al Fondo Hay Sitio: “Siempre está la posibilidad” | ENTREVISTA

Gustavo Bueno habló para Infobae sobre su participación en Maricucha y Al Fondo Hay Sitio.

Gustavo Bueno tiene varias razones para celebrar este año. Maricucha, novela en donde interpreta a Antonio Corbacho, lideró la sintonía en su día de estreno y hasta la fecha sigue posicionándose como la favorita de los televidentes peruanos.

Además, luego de 6 largos años, el destacado actor nacional volverá a dar vida a Gilberto Collazos, viudo de doña Nelly, en la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio. Su aparición en el primer avance lanzado por América Televisión ha emocionado a los fieles fanáticos de la teleserie.

Infobae conversó con Gustavo Bueno, quien destaca también por sus roles en películas como “La ciudad y los perros”, “La boca del lobo” y “Caídos del Cielo”, sobre su esperado regreso a la pantalla chica.

Maricucha empezó con pie derecho y sigue arrasando en rating. ¿Esperaba este éxito?

A mí me gusta mucho la comedia, me fascinan y Maricucha está bien realizada, tal y como lo planteó Eduardo Adrianzén. No me extraña lo que me dices, prácticamente todo el mundo ve Maricucha. A mí me encanta la posibilidad de que pueda continuar.

Maricucha significa su regreso a la televisión y es su primera novela producida por Michelle Alexander…

A Michelle la conozco hace bastante tiempo, pero no había trabajado en una producción de ella hasta ahora. Estoy en Maricucha porque hablé con ella por un tema de que eran pocos días de grabación porque en la novela no me he muerto, sino que es un plan que se ha hecho.

En la serie comparte rol con Patricio Barreto y otros grandes talentos. ¿Cómo fue esa experiencia?

Patricia es una actriz extraordinaria, tiene una gran empatía y espero que las cosas sigan así. Me encanta trabajar con gente que es mi amiga desde hace tiempo y con la que he tenido trabajo conjunto como Ximena Díaz, Laszlo Kovacs, Sebastián Monteghirfo. Estoy encantado con este trabajo, me gusta mucho.

El primer capítulo de Maricucha logró 25.9 puntos de rating, convirtiéndose así en uno de los estrenos más exitosos de la televisión peruana.

Con Laszlo Kovacs ya ha trabajado en Al Fondo Hay Sitio, que justamente regresa este año con una nueva temporada para sorpresa de muchos…

Era algo que ya suponía. Siempre estuvo la posibilidad de que Al Fondo Hay Sitio retorne, era cuestión de tiempo. Lo que lo reemplazó, De Vuelta al Barrio, no alcanzó el nivel de la serie…

Entonces, ¿por qué acabó luego de ocho exitosas temporadas?

El problema es que Al Fondo Hay Sitio duró ocho años continuos, eso es bueno pero también cansó a los guionistas, a los actores, a la producción. Por eso le pusimos cierre, no porque no siguiera funcionando, sino que ya era demasiado tiempo y estábamos un poco cansados.

Imra Maury, doña Nelly, se retiró en la quinta temporada y aseguró que fue por cansancio. ¿Usted también pensó en abandonar la serie?

Bueno, creo que la mayoría estuvo de acuerdo que teníamos que terminar en ese momento, por eso nos hemos tomado un descanso y volvemos. Ahora lo que hay que hacer es refrescarse, y eso estamos comprometidos los actores y la producción.

Han pasado 6 años desde que se emitió el último capítulo, ¿cree que Al Fondo Hay Sitio tendrá la misma aceptación que antes?

Los personajes y la historia funcionan porque están vinculados al gusto popular, lo que no es malo, eso no quiere decir que la serie pueda volverse una cosa vulgar o grotesca, o que le tenga que gustar a todo el mundo. Como dije, estamos comprometidos y queremos que funcione porque el techo es tan alto que alcanzarlo será complicado, la gente puede quedar desencantada si no recibe lo que espera. Espero que estemos a la altura del compromiso.

Así fue el detrás de cámaras de las primeras grabaciones de la serie. (Foto: Captura América TV)

En el avance promocional se notó la ausencia de varios personajes. Nataniel Sánchez ya confirmó que no volverá…

Siempre está la posibilidad de que algunos se reincorporen después… En el caso de Nataniel Sánchez, ella está en España, tiene mucha ilusión con algunos temas que ya ha formado allá, pero no siempre es bueno depender de las cosas que se te presenten en un país que no es tuyo.

Se cree que Mayra Couto no volverá debido a las acusaciones de acoso que tuvo contra Andrés Wiese en el pasado…

Según yo sé, Mayra Couto quería volver, pero no sé si dentro del esquema que han planteado funcione su personaje, eso depende de los guionistas. Pero a mí me dieron a entender que Mayra quería participar, de ahí no sé más...

Se ha rumoreado que algunos chicos reality, como Nicola Porcella o Andrea San Martín, ingresararían a la serie. ¿Es cierto?

Para nada, eso no está. Según las conversaciones que hemos tenido, no existe esa posibilidad. Eso no funciona, no tienen nada que ver esos chicos con esa posibilidad. Eso tiene que ver con actores de verdad. Algunos de ellos pueden ser posibles actores, con capacidades tremendas. Yo he actuado con gente que ha estado vinculada con la farándula en obras de teatro importantes y lo han hecho bien. Pero eso se escogía o se proponía desde la propia producción, no es que viniera alguien y dijera “yo quiero hacer eso”, eso nunca ha funcionado.

SEGUIR LEYENDO: