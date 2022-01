Luciana Fuster sobre Patricio Parodi: “Está enamorado de mí, pero ser enamorados es confuso”

Luciana Fuster afirmó que Patricio Parodi está enamorado de ella. (Foto: Captura TV / Instagram)

Luciana Fuster fue presentada el pasado 24 de enero como una de las modelos que formarán parte de la nueva temporada de Esto es Habacilar. Al momento de ingresar al set, la influencer fue rápidamente consultada sobre su posible relación con Patricio Parodi, en donde solo atinó a decir “lo que se ve no se pregunta”.

Es por ello que, las cámaras de América Espectáculos abordaron a la modelo para seguir continuando con el interrogatorio sobre el chico reality. La influencer comenzó agradeciendo por la oportunidad de pertenecer al nuevo programa concurso y luego pasó a dar detalles de su cercanía con Parodi.

“Yo estoy demasiado feliz y agradecida con una oportunidad más. Habacilar fue algo que marcó a toda una generación durante muchos años. Agarrar ese formato y adaptarlo es todo un reto“, expresó Luciana con una sonrisa en el rostro.

Asimismo, el reportero le preguntó si ambos ya estaban en una relación formal. “¿Ya son enamorados?”, dijo el periodista y a lo que Luciana no dudó en responder.

“No, está enamorado de mi sí pero esto es muy confuso”, contestó para luego explicar en qué momento se encuentra con el modelo. “Cuando tú estás con una persona, tú decides estar con esa persona. Desde el momento en que dices “vamos” y estás con esa persona, ya está. Ahorita estamos en un momento así, súper bonito y tranquilo”.

“Nos conocemos hace años pero estamos conociéndonos en otra forma. Sí, estamos saliendo y en algún momento de repente diremos que somos oficiales. Todo tranquilo y no hay apuro por parte de ninguno”, concluyó.

Por otro lado, también se pronunció sobre la reciente discusión que protagonizó con algunos de sus seguidores durante un en vivo en su cuenta de Instagram. Algunos usuarios le pidieron que hable de Patricio y la influencer se mostró incómoda.

“Los que entran para atacar, criticar, tirar su “hate”, no son mis seguidores definitivamente. Han agarrado de hobbie sacar de contexto las cosas. Cosita que yo digo la usan y le dan vuelta. No es una discusión con la gente directamente sino es decirles que no hablen de mi”, indicó.

Finalmente, recalcó que está trabajando arduamente y disfrutando de todas las oportunidades laborales que se le presentan.

“Yo vengo años pasándola muy bien. Estoy trabajado bastante, muy enfocada y creciendo en todos los sentidos. Estoy aprovechando toda esta época bonita que yo sola voy armando y haciendo que funcione”, sentenció.

¿QUIENES SON LOS OTROS CHICOS REALITY QUE ESTARÁN EN ESTO ES HABACILAR?

Facundo González, Jota Benz, Ignacio Baladán y Patricio Parodi son los chicos reality que fueron presentados como los nuevos “pitucos del balcón”. Recordemos que dicha zona durante la versión original estaba a cargo de Roger del Águila y un grupo de personas que estaban en el segundo piso. En conjunto con, tenían que estar dispuestos a seguir el ritmo del co-conductor cuando se escuchaba la canción “El baile del Chivito”.

Paloma Fiuza, Korina Rivadeneira y Angie Arizaga fueron presentadas como las nuevas modelos de Esto es Habacilar, quienes darán el toque de belleza al programa y participarán ayudando en los diferentes juegos. Además, bailarán al ritmo de distintas canciones así como en la versión original de Habacilar.

