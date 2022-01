Esto es Habacilar cae en el rating durante su segundo día: ¿Cuántos puntos hizo?

Conoce cuánto rating hizo Esto es Habacilar en su segundo día. (Foto: América Tv)

Sin embargo, el alto rating que logró en su debut solo habría sido por la gran expectativa que se generó por saber cómo sería la nueva versión de Habacilar sin la presencia de Raúl Romero, pues él en todo momento señaló que no tenía la intención de volver a la televisión.

De acuerdo a la información de Ibope Media, Esto es Habacilar solo alcanzó 12.6 puntos en Lima, mientras que en Lima + 6 Ciudades hizo 12.4. Con este puntaje se posicionó en el cuarto puesto de los programas más vistos.

Cabe precisar que luego del estreno del programa, los usuarios de las redes sociales criticaron duramente al magazine por utilizar el nombre de Raúl Romero para promocionar Esto es Habacilar cuando en realidad no iba a estar.

Asimismo, el programa concurso de América Televisión no supo mantener el alto rating de su primer día, pues su pico fue de 15.4 puntos de rating, mientras que en su momento menos visto tuvo solo 5.3 puntos.

RATING DE OTROS PROGRAMAS

Maricucha - América Televisión (18.6 puntos)

Junta de Vecinos - América Televisión (14 puntos)

América Noticias - América Televisión (14.6 puntos)

Yo Soy - Latina (8 puntos)

Andrea - ATV (8.7 puntos)

Mujeres al Mando - Latina (3.1 puntos)

ROGER DEL ÁGUILA DEFIENDE A ESTO ES HABACILAR

Desde que se estrenó Esto es Habacilar las críticas y comparaciones no se han hecho esperar, sobre todo porque muchos antiguos seguidores de Habacilar aún no conciben el espacio sin Raúl Romero. Por ello, Roger del Águila salió a pronunciarse y señaló que no hace oídos sordos a las observaciones.

“ Yo sé que muchos de ustedes, los seguidores de Habacilar, del antiguo Habacilar, quieren que sea exactamente igual que antes, quieren la misma pared, la misma escenografía, pero bueno los tiempos han pasado, han cambiado un poco las cosas , pero seguimos con el mismo espíritu y la misma buena onda”, acotó.

Roger del Águila es conductor de la nueva temporada de Esto es Habacilar.

¿EN QUÉ CANAL PUEDO VER ESTO ES HABACILAR?

Esto es Habacilar se transmite a través de América TV.

DirecTV / Canal 194 (SD/HD) Canal 1194 (HD)

Movistar TV / Canal 104 (SD) Canal 804 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 1004 (HD)

Cable:

Movistar TV / Canal 4 (SD) Canal 704 (HD)

Claro TV / Canal 4 (SD) Canal 504 (HD)

Cablemas / Canal 4 (SD) Canal 110 (HD)

Cable Perú / Canal 4

Visión Perú / Canal 4

Best Cable / Canal 4

Star Globalcom / Canal 13

SEGUIR LEYENDO: