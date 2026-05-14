Ola de extorsiones en Tumbes: dos atentados con explosivos en menos de 24 horas

En menos de 24 horas, la región Tumbes registró una nueva escalada de violencia vinculada a la extorsión. Dos restaurantes fueron blanco de ataques con explosivos, en hechos que evidencian el avance de bandas dedicadas al cobro de cupos y que mantienen en zozobra a comerciantes y vecinos.

El primer atentado ocurrió en el restaurante La Cabaña de Milito, ubicado en el asentamiento humano Salamanca, donde un sujeto dejó un artefacto explosivo en la puerta del local. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en que el individuo abandona la dinamita, que posteriormente detonó a pocos metros de un jardín de niños, generando pánico en la zona.

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El propietario del negocio aseguró que no es la primera vez que enfrenta este tipo de amenazas, lo que refuerza la hipótesis de un posible caso de extorsión en Tumbes. “Hasta ahora no tenemos ninguna llamada, ningún mensaje que nos asegure que pueda ser una extorsión, pero el desenlace de la situación nos hace, nos hace prever. Es la segunda vez que somos víctima de, de este tipo de amenazas”, declaró.

Atentados con explosivos elevan temor por extorsiones en Tumbes

Composición: Infobae Perú

Un día después, un segundo ataque se registró en el restaurante El Portón, ubicado en el sector Andrés Araujo Morán. A diferencia del primer caso, la rápida reacción de los vecinos permitió evitar una tragedia mayor. Los residentes detectaron a un sospechoso dejando un explosivo frente al local y alertaron de inmediato, lo que impidió que el artefacto fuera detonado dentro del establecimiento.

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El dueño del restaurante confirmó que viene recibiendo amenazas desde hace semanas por parte de presuntos extorsionadores que le exigen el pago de 15 mil soles para permitirle operar con normalidad. “Esto viene sucediéndose como más o menos veinticinco días atrás, donde me está mandando mensajes, eh, a mi celular pidiéndome quince mil soles para poder dejarme trabajar tranquilo en mi negocio.

El inescrupuloso llega hasta, hasta su objetivo, pone la dinamita y por la, los nervios, me supongo, o por la presión que ha habido de los vecinos, este, no, no logra ingresar la dinamita al local, sino que queda afuera nomás”, relató.

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En medio del incidente, se escucharon gritos de los vecinos que increpaban al presunto atacante, lo que habría generado que este abandone el explosivo sin concretar el atentado.

De acuerdo con reportes locales, en lo que va del 2026, se han registrado cerca de 130 atentados contra viviendas y negocios en Tumbes, una cifra que refleja el crecimiento de la delincuencia organizada en la región. Frente a este panorama, comerciantes y ciudadanos han comenzado a exigir con mayor fuerza la intervención de las autoridades y el refuerzo de la presencia policial para frenar estos hechos que ponen en riesgo la vida de la población.

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Extorsiones con dinamita y cobros en dólares: el patrón criminal que se repite en Tumbes

Un sujeto vigiló el local en varias ocasiones antes de detonar el artefacto explosivo durante la madrugada. // Video: Latina Noticias

Los recientes ataques contra restaurantes en Tumbes no son hechos aislados, sino parte de una modalidad delictiva que se viene consolidando en la región. Investigaciones y reportes locales advierten que los delincuentes suelen realizar un seguimiento previo a sus víctimas, vigilando los locales en varias ocasiones antes de ejecutar los atentados.

En muchos casos, los explosivos son colocados durante la madrugada, una estrategia que busca maximizar el impacto psicológico sin necesariamente causar víctimas, pero sí obligar al pago de cupos extorsivos.

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Las exigencias económicas también han ido en aumento. Comerciantes afectados han denunciado pedidos que alcanzan cifras como 12 mil dólares, bajo amenazas directas contra sus negocios y familiares. La presión no solo se limita a mensajes intimidantes, sino que escala rápidamente a ataques con dinamita cuando las víctimas no acceden a pagar. Este contexto ha llevado a algunos empresarios a tomar decisiones extremas, como trasladar a sus familias fuera de la región para resguardarlas ante posibles represalias.