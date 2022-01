Mujeres al Mando y todas las polémicas del programa matutino de Latina que saldrá del aire en febrero

Conoce todas las polémicas que sucedieron en Mujeres al Mando. (Foto: Latina)

Mujeres al Mando, programa conducido por Thaís Casalino, Giovanna Valcárcel y Maricarmen Marín, dejará de emitirse por la señal de Latina Televisión el viernes 25 de febrero tras tres años al aire. Aunque las presentadoras no dieron los motivos exactos de la cancelación, se cree que todo se debe a las bajas cifras de rating.

Desde que se estrenó a comienzos de marzo de 2019, bajo la conducción de Karen Schwarz, Jazmín Pinedo y Magdyel Ugaz, el magazine matutino no ha estado exento del escándalo. Aquí te hacemos un repaso de los momentos más polémicos de Mujeres al Mando.

MELISSA KLUG ENOJADA CON REPORTERO

A fines de 2019, Mujeres al Mando se comunicó con Melissa Klug para escuchar su descargo por un enfrentamiento que tuvo con Jefferson Farfán. Y es que la ‘Blanca de chucuito’ se molestó con el futbolista por incluir imágenes de sus hijos en la película “La Foquita, el 10 de la calle”. Sin embargo, las redes no perdonaron que ella haga lo mismo para promocionar marcas.

Cuando el reportero le preguntó si tenía el permiso de Jefferson para subir un video de ella y el menor “agradeciendo” a una empresa, Melissa perdió la paciencia y le dijo: “¿Me copias? ¿O no me estás entendiendo? Porque si no me entiendes o ustedes ya tienen una línea editorial a favor de él, por las puras te estoy dando declaraciones” .

Cathy Sanez y Jazmín Pinedo se incomodaron por sus palabras y le hicieron saber que en ningún momento el programa estaba enfocado en defender a Jefferson Farfán, sino en saber la versión de ambos.

Melissa Klug perdió la paciencia con reportero de MAM. (Foto: Latina TV)

KAREN SCHWARZ LE RESPONDE A RODRIGO GONZÁLEZ

En febrero de 2020, cuando Karen Schwarz continuaba en la conducción de Mujeres al Mando, la presentadora dedicó unos minutos del programa para dirigirse a Rodrigo González después de que este incluyera imágenes de su hija en sus historias de Instagram. Cabe resaltar que el popular Peluchín sí tapó la cara de la menor.

“Hace tres años recibo calificativos de esta persona, que no me conoce, no somos amigos. Pero si te metes con mi familia, sí me vas a conocer. Te lo digo a ti Rodrigo González, te puedes meter conmigo cuantas veces quieras, pero subir fotos de mi hija no lo voy a permitir ”, expresó molesta la ex Miss Perú.

Karen Schwarz no soportó que Peluchín incluyera imágenes de su hija en su contenido.

COMENTARIOS DESATINADOS SOBRE ANAHÍ DE CÁRDENAS

En febrero de 2020, la fotografía de Anahí de Cárdenas, quien en aquel entonces estaba luchando contra el cáncer de mama, fue parte del segmento “¿Va o no va?”. Varias especialistas de moda no dudaron en criticar su look durante la alfombra roja de “Locos de amor 3″, donde la actriz asistió con un turbante en la cabeza debido a la pérdida de cabello por las sesiones de quimioterapia.

Al parecer, las invitadas no estaban enteradas de la enfermedad de Anahí de Cárdenas, por lo que casi todos sus comentarios se centraron en el turbante de color anaranjado que utilizó. La artista nacional se mostró fastidiada en sus redes sociales y al programa no le quedó otra más que disculparse.

Anahí de Cárdenas se incomodó por comentarios sobre su look. (Foto: Captura Latina TV)

MICHELA ELÍAS SE MOLESTA

En agosto de 2021, Michela Elías fue invitada a Mujeres al Mando, pero las conductoras del programa poco o nada hablaron con ella. De hecho, la popular ‘Sazón’ solo estuvo en el set para comentar sobre la situación legal de Laura Bauzzo, acusada de haber incurrido al delito de defraudación fiscal.

Luego de dar su opinión sobre el tema, la producción continuó lanzando notas sobre Laura Bozzo, algo que fastidió a la exparticipante de Combate y Esto es Guerra que esperaba. “Espero que la próxima no me inviten solo para comentar de Laura Bozzo” , dijo incómoda al despedirse.

MARICARMEN MARÍN LE LANZA INDIRECTA A MAGALY MEDINA

En noviembre de 2021, Maricarmen Marín anunció que donaría sus regalos de babyshower para ayudar a madres de bajos recursos económicos. Esta iniciativa fue blanco de burlas de Magaly Medina, quien la calificó de “huachafa”.

Días después, la ‘Urraca’ presentó en su programa de espectáculos a Jessica Newton y Cassandra Sánchez de Lamadrid, quienes abrieron los lujosos regalos de su babyshower en plena transmisión en vivo. Las redes no solo arremetieron contra Magaly, pues Maricarmen aprovechó para mandarle una indirecta.

“Por más que salga gente malintencionada, nadie se arrepiente de ayudar, de ser valiente, de hacer las cosas bien. No me arrepiento de llevar ayuda. No quería sentarme a abrir mis regalos, sino que quería hacer algo que realmente deje huella, que realmente pueda llevar un mensaje ”, dijo.

La cantante rompió su silencio en Mujeres al Mando. (Foto: Instagram)

MELISSA PAREDES APARECE COMO CONDUCTORA

Luego de confesar que fue separada de América Hoy tras protagonizar un ampay con Anthony Aranda, Melissa Paredes sorprendió a propios y extraños al aparecer en Latina Televisión como la conductora invitada del magazine Mujeres al Mando. Durante su participación en el magazine, la modelo contó detalles de su nuevo romance con ‘El Activador’, por lo que fue criticada duramente en redes.

Melissa Paredes apareció en Latina como la conductora invitada de Mujeres al Mando tras ser retirada de América Hoy. (Video: Latina TV)

GIOVANNA VALCÁRCEL LE RESPONDE A RODRIGO GONZÁLEZ

Luego de anunciar que Mujeres al Mando será retirado del aire el 25 de febrero, Giovanna Valcárcel le envió tremendo misil a Rodrigo González, quien anunció primero la cancelación del magacine en Amor y Fuego.

“ No te alegres porque alguien se queda sin trabajo porque, de repente, eso no te va a pasar a ti, pero sí a un ser cercano porque todo da vueltas. Si tú te sientas a aplaudir la pena de uno y el dolor ajeno, te aseguro que por más que vayas a la iglesia y prendas un incienso, esto te regresa como un boomerang en una”, sentenció la presentadora.

Giovanna Valcárcel se molesta por "aquellas" personas que se alegran por la cancelación de Mujeres al Mando.

