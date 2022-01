Giovanna Valcárcel a Rodrigo González por cancelación de Mujeres al Mando: “No te alegres porque todo da vueltas”

Giovanna Valcárcel envió un contundente mensaje sobre el fin de Mujeres al Mando. (Foto: Composición)

Sin miedo a nada. Luego de anunciar que Mujeres al Mando será retirado del aire el 25 de febrero, Giovanna Valcárcel le envió tremendo misil a Rodrigo González, quien anunció primero la cancelación del magacine en Amor y Fuego.

Antes de finalizar el programa, la conductora de Latina Televisión envió un contundente mensaje para aquellas personas que se alegran por el fin de Mujeres al Mando. Según comentó, ella jamás haría algo así porque “todo da vueltas”.

“Acá nunca nos hemos parado a insultar, a gritar, o alegrarnos de que alguien se quede sin trabajo. Quiero decirlo de todo corazón, no deberían alegrarse si algo se acaba o no, porque eso regresa. Tú que lo puedes hacer, no eres un santo o una santa. No nos alegremos por la pena de los demás porque hay mucha gente que tiene que buscar otro trabajo”, expresó Valcárcel.

Luego de explicar que varias personas de la producción tendrán que buscar un nuevo trabajo y que ella, por suerte, tiene un puesto en Radiomar como locutora, Giovanna mandó una indirecta que tendría nombre y apellido: Rodrigo González.

“ No te alegres porque alguien se queda sin trabajo porque, de repente, eso no te va a pasar a ti, pero sí a un ser cercano porque todo da vueltas. Si tú te sientas a aplaudir la pena de uno y el dolor ajeno, te aseguro que por más que vayas a la iglesia y prendas un incenso…. si tú te burlas de la pena de los demás porque no solo somos nosotros, hay gente detrás…esto te regresa como un boomerang en una”, sentenció la presentadora.

Giovanna Valcárcel se molesta por "aquellas" personas que se alegran por la cancelación de Mujeres al Mando.

¿QUÉ DIJO RODRIGO GONZÁLEZ?

Mucho antes que Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino anunciaran la salida del aire de Mujeres al Mando, Rodrigo González anunció la misma noticia en Amor y Fuego, pues sus “informantes” le habían hecho saber que Latina decidió cancelar el magazine.

“Para que vean que tengo mis sapos en San Felipe... Hoy, le comunicaron a la producción de Nadie las ve al mando que su show va solo hasta mediados de febrero, será retirado del aire, saldrían de la parrilla Latina, es decir la Retoquitos (Janet Barboza) y la Fariselita (Ethel Pozo) se quedaran solas, como siempre, porque es como que no existieran... Con tanta saladera, con presentadoras que no tienen arrastre popular... Adiós nadie las ve al mando ”, indicó el conductor de Willax TV.

Recordemos que ‘Peluchín’ se ha referido a Mujeres al Mando como ‘Nadie las ve al mando’ debido al bajo rating que ha mantenido el programa, pese a la incorporación de Melissa Paredes, expresentadora de América Hoy, en la conducción.

Rodrigo González anuncia el fin de 'Mujeres al mando' en Latina | VIDEO: Willax TV

GIGI MITRE CREE QUE MAM SE RENOVARÁ

Gigi Mitre consideró que Mujeres al Mando todavía tiene posibilidades de mantenerse al aire, pero en un nuevo formato y con otras conductoras, ya que es poco probable que Latina deje las mañanas sin emitir un programa propio.

“Yo creo que van a poner otra cosa como la pequeña Maravilla . De repente ponen otro programa en la mañana con otra cara y es lo mismo ”, comentó la presentadora de Willax. “Hay que esperar a ver qué pasa en los próximos días, pero ese hueco no se queda vacío, pero se puede”, agregó.

Sin embargo, Rodrigo González no creyó lo mismo. “Con tanta saladera, después de que no han levantado ni con grúa y han sido el hazme reír de las mañanas, ¿no será que volverán los mismos, le cambian el nombre y lo volverán a dar?”, dijo entre risas.

Recordemos que Rodrigo González ha sido un gran crítico de Mujeres al Mando desde que Karen Schwarz y Cathy Saenz eran conductoras de la primera temporada del espacio, sin embargo esta guerra declarada entre el presentador de TV llegó a su punto máximo cuando fue denunciado por ambas estrellas de Latina por violencia contra la mujer.

