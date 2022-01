Michela Elías envía un claro mensaje a EEG: “No volvería ni por toda la plata del mundo”

Michela Elías arremete contra Esto es Guerra y asegura que no volverá. (Foto: Instagram)

Tiene los peores recuerdos. Michela Elías dejó en claro que no volverá a Esto es Guerra así la producción la llame, pues reveló que no la pasó nada bien durante el tiempo que participó en el reality de competencia.

La modelo contó que antes tenía muchas ganas de formar parte del programa, pero una vez que logró ingresar, se llevó la peor de las experiencias. “Antes me moría por volver pero la verdad que ahorita tengo los peores recuerdos ”, dijo para Amor y Fuego.

Ella recordó que cuando sufrió una fuerte lesión en la rodilla y tuvo que ser operada de emergencia, ninguno de sus compañeros del reality fue a visitarla, pero si hablaron muy bien de ella frente a cámaras.

“ En la televisión no hay amigos y bueno, me di cuenta a la mala, nunca fui importante para ellos, nunca me sentí querida ahí ”, acotó la modelo, precisando que en aquella época la pasó realmente mal.

Asimismo, Michela Elías indicó que la televisión le generó depresión y ansiedad, al punto que le provocaba problemas estomacales. “A mí la tele me generaba mucha ansiedad, me acuerdo que cuando iba al canal se me aflojaba el estómago horrible”, comentó.

Como era de esperarse, la influencer no dudó en comparar Esto es Guerra con Combate, asegurando que el programa de ATV era totalmente diferentes al de América Televisión, pues ahí se sentía realmente como en casa.

“En Esto es Guerra sí sentí otro ambiente. Si no me supieron valorar en su momento... yo desde que entré sabía que me querían sacar, habían personas que no competían y a las personas que se esforzaban no les tenía consideración. Ahora ya estoy en mi nota, yo sé lo que valgo, qué pena que otras personas no lo sepan”, dijo.

Finalmente Michela Elías dejó en claro que no tiene ni la más mínima intención de volver a EEG, y es que en el reality de América nunca se sintió valorada y menos querida por sus compañeros.

“Sentía que no les servía, dentro del reality hay personas que les funcionan y otras que no y yo no les funcioné en algún momento... Ni por toda la plata del mundo regresaría, ni siquiera me han llamado y no creo que me llamen porque nunca fui importante para ellos , nunca me sentí querida”, resaltó.

¿QUÉ DIJO SOBRE FIESTA DE AÑO NUEVO CON FLAVIA Y AUSTIN?

En otro momento, el reportero de Amor y Fuego le consultó a Michela Elías si entre Flavia Laos y Austin Palao sucedió algo durante las celebraciones de Año Nuevo, pues ella estuvo presente al lado de su pareja.

De acuerdo a la modelo, ella no recuerda mucho debido a que se excedió durante las celebraciones. “ Yo la pasé chévere, no me acuerdo mucho porque celebré con todo ”, indicó.

