Anahí de Cárdenas se compromete con su novio y lo anuncia con romántico mensaje

¡Suenan las campanas! Anahí de Cárdenas pronto pasará a la fila de casadas. A través de sus redes sociales, la actriz anunció su compromiso con su novio Elías Maya, a quien presentó públicamente como su pareja a inicios del 2020.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la artista nacional compartió tiernas fotografías al lado de su novio, quien le habría pedido matrimonio durante su viaje al balneario de Punta Sal. Anahí también hizo alarde de su anillo de compromiso.

“¡Encuentren la diferencia! Creo que en la segunda foto se ve más… Tan feliz de compartir con ustedes este hito en mi vida. Gracias por acompañarme en las buenas y en las malas. Gracias por estar ahí. De parte de Elías y yo, les mandamos besos y abrazos”, escribió en su publicación.

Anahí agregó etiquetas como “feliz”, “comprometida”, “amor”, “notición”, con las que confirmaba que pronto caminará hacia el altar para casarse con su pareja, quien la acompañó en los momentos más difíciles de su vida.

SU HISTORIA DE AMOR

En medio de su lucha contra el cáncer de mama, Anahí de Cárdenas sorprendió a todos al presentar a su pareja, a quien evitó etiquetar para cuidar su privacidad.

“A él no le gusta la cámara, pero está conmigo siempre. Me acompaña en todo, en mis buenos y en mis malos momentos, es mi roca, mi chico, mi todo. Te amo”, escribió a inicios de 2020 en su Instagram.

En noviembre de este año, la actriz reveló que antes de ser diagnosticada con cáncer deseaba tomar el siguiente paso en su relación. Anahí estaba lista para convivir junto a Elías y hacer planes a futuro, los que incluían formar una familia.

“Un día iba a su casa y me quedaba. Otra vez él venía a la mía y pasaba lo mismo. Le propuse: ‘Ya no quiero ir de allá para acá, he tenido un divorcio, deseo rehacer mi vida, probablemente casarme, tener hijos’”, contó para diario Trome.

No obstante, su pareja rechazó los planes de vivir juntos y le hizo saber que no estaba preparado para tener hijos todavía. “Él me contestó: ‘No estoy listo para el matrimonio, no quiero tener hijos, ni convivir’. Me fui como el Chavo, ja, ja. Con mi mochilita”, relató.

Anahí terminó por aceptar la decisión de novio; sin embargo, informó que sus deseos por convertirse en madre siguen intactos. A sus 38 años, la actriz ha decidido congelar sus óvulos.

“Más adelante lo intentaré (ser madre) por mí misma, si es que mi organismo lo permite o por un vientre de alquiler”, aseguró Cárdenas.

En mayo de 2020, Anahí venció la terrible enfermedad y agradeció a Elías Maya por haberla acompañado en todo su proceso de quimioterapia, a la que se sometió desde noviembre del 2019.

“Yo misma le pedí que si deseaba terminar, que lo haga. No es justo que siga conmigo por tener cáncer”, recordó Anahí sobre Elías, quien le respondió con un simple “Cállate” para hacerle entender que no la abandonaría.

SOBRE SU LIBRO

Anahí de Cárdenas lanzó su primer libro “Fuck cáncer lado B”, el cual relata su experiencia con el cáncer de mama, los pensamientos que tuvo en torno a la enfermedad y la importancia de las relaciones familiares durante el proceso de recuperación.

“Es un testimonio honesto, sin adornos y con una gran capacidad expresiva. Indispensable para entender la experiencia de la enfermedad y sobre cómo la vida se abre paso con una nueva luz”, señala la sinopsis de su libro.

Cabe resaltar que Anahí es fundadora de “Previene Perú” , una ONG que apoya a la Fundación Peruana de Cáncer para brindar medicina y asistencia a los afectados por el cáncer.

