Melissa Paredes tendría programa propio y reemplazaría a Mujeres al Mando tras inesperada cancelación

Melissa Paredes apareció por última vez en Mujeres al Mando el viernes 21 de enero. (Foto: Latina)

Todo parece indicar que la suerte le sonríe a Melissa Paredes tras ser retirada de América Hoy por ser ampayada besando al bailarín Anthony Aranda a escondidas. Giovanna Valcárcel, conductora de Mujeres al Mando, dio a entender que la modelo tendría programa propio en Latina.

Como se recuerda, Melissa no volvió a aparecer Mujeres al Mando desde el lunes 24 de enero sin explicación alguna. Ese mismo día, Rodrigo González informó en Amor y Fuego que el magazine saldría del aire el próximo mes debido al bajo rating.

Al día siguiente, el martes 25 de enero, Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino confirmaron que Mujeres al Mando no va más por la señal de Latina Televisión. El programa saldrá del aire el 25 de febrero, por lo que aún falta un mes para que sea reemplazado por otro programa. ¿Pero por cual? Giovanna Valcárcel dio pistas en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora dijo que era muy “sospechoso” que Melissa no esté en Mujeres al Mando un día antes de anunciar que el magazine ha sido cancelado. “¿Melissa, es verdad que a partir del 25 (de febrero) tendrás programa propio?” , le preguntó.

Desde su plataforma, la modelo evitó contestar la pregunta y respondió nerviosa: “Aquí estoy Giovanita, presente. Escúchame, nada de sospechoso, no me tires la pelota que no cabeceo. Escúchame, este... mandame un saludito ya que estás en la radio”.

¿Melissa Paredes tendrá programa propio? Giovanna Valcárcel da pistas en Instagram.

GIGI MITRE CREE QUE VOLVERÁN

Luego que Peluchín anunciara la cancelación de Mujeres al Mando, Gigi Mitre consideró que el magazine conducido por Thaís Casalino, Giovanna Valcárcel y Maricarmen Marín todavía tiene posibilidades de mantenerse al aire.

Según la conductora de Willax, MAM regresaría un nuevo formato y con otras conductoras , ya que es muy poco probable que Latina deje las mañanas sin emitir un programa propio, especialmente ahora que América Hoy, su competencia directa, está a punto de regresar.

“Yo creo que van a poner otra cosa como la pequeña Maravilla. De repente ponen otro programa en la mañana con otra cara y es lo mismo ”, comentó la presentadora de Willax. “Hay que esperar a ver qué pasa en los próximos días, pero ese hueco no se queda vacío, pero se puede”, agregó.

Sin embargo, Rodrigo González no creyó lo mismo. “Con tanta saladera, después de que no han levantado ni con grúa y han sido el hazme reír de las mañanas, ¿no será que volverán los mismos, le cambian el nombre y lo volverán a dar?”, dijo entre risas.

¿MELISSA PAREDES LEVANTÓ EL RATING?

El martes 11 de enero, Melissa Paredes fue presentada como la conductora invitada de Mujeres al Mando. Esto significó el regreso de la modelo a la televisión peruana tras ser retirada de América Hoy por protagonizar un sonado ampay besando al bailarín Anthony Aranda.

Aunque muchos creían que la presencia de la modelo incrementaría el rating del programa, la realidad no fue esa. El martes 11 de enero, fecha en la que apareció Melissa como conductora, Mujeres al Mando logró 2.8 puntos de rating, posicionandose así en el puesto 40 de los programas más vistos.

“(Ellos pensaron) que ‘si ponemos a Melissa Paredes la gente va a descubrir el extraordinario contenido que tenemos’, seguro es lo que pasa por la cabeza a estos descerebrados que han logrado hundir el show”, expresó Rodrigo González en Amor y Fuego en referencia a la entrevista exclusiva que le realizó el programa a Melissa Paredes.

SEGUIR LEYENDO: