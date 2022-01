Ethel Pozo sobre Melissa Paredes y su relación con Anthony Aranda: “Tenemos distintos valores” | ENTREVISTA

Ethel Pozo ya no es amiga de Melissa Paredes. (Foto: Instagram)

Melissa Paredes y Ethel Pozo vieron resquebrajada su amistad cuando salió a la luz el ampay de la actriz con el bailarín Anthony Aranda. En aquel momento, la joven estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba. En conversación con Infobae, la hija de Gisela Valcárcel lamentó que con esta situación haya desaparecido la Melissa que un día conoció. Además, dio su apreciación sobre la relación que la exmodelo tiene hoy en día con el coreógrafo.

Ethel Pozo regresa a las pantallas este 31 de enero con América Hoy, junto a Janet Barboza y Giselo. Sin embargo, no lo harán solos, ese día se integra una nueva conductora.

A pocos días de la nueva temporada, ¿qué expectativas?

Estamos muy contentas, porque nosotros hemos hecho un trabajo todo el año pasado sin percibir el cariño tan real de la gente. Ahora que nos hemos ido del aire, lo hemos podido sentir en redes y en las calles. Janet, incluso, contaba que en su viaje a Barcelona las personas la paraban y le preguntan ‘cuándo vuelven’. Este mes que hemos parado, hemos podido sentir todo el cariño de la gente, y eso ha sido lindo. Estamos muy contentos y queremos ya arrancar la temporada

Pero así como hay fans, también hay detractores. ¿Te ha llegado a afectar alguna vez?

Jamás, este es un trabajo, mi mamá (Gisela Valcárcel) me lo explicó clarito a los 4 años y yo se los explique a mis hijas cuando entré a la TV, hay fans y haters. Yo agradezco toda crítica, porque cualquier crítica en los medios te mantiene vigente. Si nosotros no haríamos un trabajo que impactara, nadie hablaría de nosotros. Entonces, para bien o para mal todo el año se ha hablado, y mira qué bien que nos ha ido, cuando hay programas de todos los canales que pasan sin pena y sin gloria, y nadie sabe nada. Yo estoy agradecida.

Hablando de otros programas, Mujeres al Mando ya anunció que sale del aire el 25 de febrero. Se va su competencia...

Qué pena, ¿competidores? Yo creo que competidores somos uno mismo, como en el colegio cuando das tu examen, no importa el del costado. Nosotros hemos trabajado así, solo mirando a nuestro programa. Por su puesto que me da pena (que Mujeres al Mando salga del aire). Tú sabes lo sensible que soy, la gente ya lo sabe, da pena que las personas pierdan el trabajo, pero seguramente van a reinventarse. No trabajo en ese canal, pero seguro van a reinventarse. Sabemos que formatos del pasado vuelven. Entonces, cuando hay ganas y esfuerzo, siempre hay trabajo.

Eres sensible y también eres de las que más filtro tiene a la hora de comentar un tema, ¿es un personaje para mantener el equilibro con el carácter tan impulsivo de Janet Barboza?

Yo soy así en la vida real. A veces lo conversábamos con Janet, ella es un huracán de emociones mientras yo le digo ‘calma’ (voz pausada). Cuando alguien dice algo que no es verdad, le digo tranquila. Para qué contestar. Nosotros somos nuestra propia competencia, yo en mi vida real siempre he sido así. Antes de trabajar en TV estuve en el área corporativa y me he encargado muchas veces de moderar gente, yo soy así. Creo que la gente nos ha preferido por ser auténticos. Janet también es así en la vida real, Edson también, él baila todo el tiempo (risas). Siempre pienso en que las emociones no me rebalsen, lo único que me puede sacar de mis casillas es que mis hijas se enfermen, después nada en la vida me va a destrozar, todo con calma.

Se espera a la nueva integrante de América Hoy, ¿hay probabilidad de que alguna vez se reintegre Melissa Paredes?

Yo no tengo ninguna injerencia en la producción, gracias a Dios me han tocado buenos compañeros, yo no sé si el productor tenga en sus planes a Melissa, pero en todo caso trabajo es trabajo, yo respeto a todos en el trabajo. ¿Si le daría la bienvenida a Melissa? A cualquier persona que llega a trabajar a América Hoy le daría la bienvenida, que es muy distinto a que le de la bienvenida a mi casa, es muy distinto.

¿Has vuelto a hablar con Melissa Paredes?

No, yo no la volví a ver, la última vez que lo hice fue en el día del programa que todos vieron (cuando habló de su ampay con Anthony Aranda). El último día que le vi la cara fue en el programa que todos saben qué pasó (Melissa habló del ampay, Janet la enfrentó y Ethel lloró de la pena).

Melissa Paredes apareció por última vez en América Hoy el 29 de octubre de 2021. (Foto: América TV)

Ese día estabas muy afectada...

Me afectó por el matrimonio y por la bebé, y quizás algunos programas aún no lo han entendido. Me afectó muchísimo porque yo ahora soy una mujer de 41 años, pero yo en su momento sufrí muchísimo cuando a mi mamá le fueron desleal. Muchísimo, solo Dios y mi familia saben cuánto me afectó eso, y luego ver que de repente se repite la historia en otra persona, y todo lo que eso conlleva (me afectó), yo soy mamá ahora. Claro, yo creo que a cualquier persona que le ha tocado pasar eso me ha entendido. Otros a lo que no le ha pasado se preguntarán por qué lloré, pero es dolorosísimo que por estas cosas uno llega a perder todo, un hogar.

En mi caso yo perdí a amigos, porque para nadie es un secreto que todo el 2021 compartí con ella, con su esposo (Rodrigo Cuba) con su hija y con su hermana, en mi casa y en su casa. Me impactó porque yo no sabía nada hasta el día del ampay, entonces es como un shock y una pena grande, por eso lloraba, por el amor y el cariño, y porque hace 20 años me había pasado algo parecido con mi mami.

Y ahora que la ves en una relación con Anthony Aranda, ¿qué opinas?

Ya te imaginarás mi opinión. ¿Su ideología es diferente? Totalmente, radicales, tenemos pilares distintos, valores distintos. Yo creo que conocí una persona linda en su momento, y espero algún día de la vida, en años, volver a ver esa Melissa. Ahora ya no está, ya no existe (apenada). ¿Si me sigue poniendo triste? Sí, mucho, es que es una persona que ya no está.

¿Qué esperas de la nueva conductora de América Hoy? ¿Sabes algo de ella?

Sí sé algo, no puedo contar, pero es una persona muy distinta a nosotros que es la formula que ha presentado Armando Tafur (productor) desde hace muchos años, presentar a tres mujeres distintas al aire, que conectan con cada público, pero que seamos una familia. Espero que sea una persona que llegue a sumarnos, que se conecte con nosotros. Voy a compartir camerino con ella, espero que sea muy buena onda, de mi lado siempre va a tener la disposición. ¿Sincera y auténtica? Sí.

América Hoy regresa a partir del 31 de enero, de lunes a viernes, de 9:30 a.m. a 11 a.m., por las pantallas de América Televisión.

