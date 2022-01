Roger del Águila reemplazaría a Raúl Romero en la conducción de Habacilar: Esto es lo que se sabe

Roger del Águila avivó los rumores sobre su participación en Habacilar. (Foto: Instagram)

Roger del Águila, recordado por ser el divertido coanimador de Habacilar, despertó esta semana los rumores sobre su posible ingreso al programa concurso de América Televisión, que regresa este 2022, pero ahora en calidad de conductor. ¿Será el reemplazo de Raúl Romero?

Estas especulaciones iniciaron luego que el actor y director compartiera un inusual video en su cuenta de Instagram, donde se anuncia que Roger será el nuevo conductor de Habacilar en su esperado regreso a la televisión peruana.

“Confirmado. Roger del Águila será el nuevo conductor de Habacilar 2022, le acompañarán las ex modelos Thalía Estabridis y Traicy Freundt”, dice el video reposteado por el artista en su plataforma.

Esta publicación despertó la alegría de los seguidores de Habacilar, pues varios recuerdan a Roger del Águila como el divertido animador que solía hacer sus ocurrencias en complicidad con el popular ‘Cara de haba’. Además, por ser el creador del recordado baile del chivito.

El exanimador de Habacilar publicó un video en su Instagram sobre su rumoreado ingreso al programa concurso.

¿ROGER DEL ÁGUILAR ESTARÁ EN HABACILAR?

Hasta el momento, no se ha confirmado el ingreso de Roger del Águila en la nueva temporada de Habacilar . Al parecer, las modelos Tracy Freundt y Thalía Estabridis sí formarían parte del programa debido a una publicación que realizó el productor Peter Fajarado en sus redes sociales.

Además, el exanimador de Habacilar ha estado alejado por varios años de la pantalla chica, ya que está enfocado en una vida más espiritual. Hoy en día, Roger del Águilar es un médium sanador, dedicado a curar el espíritu de la gente. Según él, tiene contacto con seres de otra dimensión.

“Hay tantas cámaras por todos lados que, la verdad, no sé si extraño una cámara más. Hay muchas, desde el teléfono hasta la que te vigila por la calle, entonces todo está grabado. No sé qué tanto porque también tengo otras intenciones: curarme de mí mismo y enriquecerme”, dijo a La República sobre la posibilidad de conducir un programa de televisión.

SE DISTANCIA DE HABACILAR

En esa misma entrevista, Roger del Águila habló sobre los rumores sobre el regreso de Habacilar para el 2022, algo que ya está más que confirmado para este lunes 24 de enero a las 7 p.m.

“La verdad no sabría qué decirte porque no me han ofrecido absolutamente nada. Además, no es algo en lo que haya pensado; ahora hay Instagram y YouTube, hay tantos canales, tantos medios de expresión. Tal vez en los 90 era más importante la televisión, hoy por hoy no lo es. Me parece chévere, me parece bonito, pero estoy tranquilo así”, indicó a fines de 2021.

“No me interesa dejar la sanación, me gusta mucho lo que hago, me hace bien, me libera, me ayuda a mí mismo. Veo tantos casos que en cada sanación me sano yo. Comprendo más la humanidad”, añadió Roger, dejando en claro que no está en sus planes regresar a la pantalla chica.

RAUL ROMERO NO VOLVERÁ A LA TELEVISIÓN

Luego de emitirse el primer video promocional Habacilar, Raúl Romero se encargó de indicar que no tiene pensado regresar a la televisión este 2022, ya que está enfocado en su carrera musical.

“Chicas y chicos, tengo que decirles que no voy a volver a la televisión. No tengo pensado volver por este momento y no está en mis planes actuales ”, señaló el recordado conductor del programa “Habacilar” en un video de Instagram.

“En mis planes actuales está seguir sacando música y escribiendo, ya vienen noticias. En fin, muchas cosas más, pero la televisión en este momento no”, agregó en su mensaje.

Recordemos que Raúl Romero fue el conductor principal de Habacilar desde el 2003 hasta el 2011. Varios coanimadores lo acompañaron durante estos años, entre ellos Roger del Águila, Katia Palma, ‘Tomate’ Barraza y Percy.

