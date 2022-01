Flor Polo Díaz recuerda a su padre entre lágrimas tras anuncio de separación de Néstor Villanueva

El lunes 17 de enero Augusto Polo Campos cumplió cuatro años de fallecido. (Foto: América TV)

Florcita Polo Díaz no está pasando el mejor momento de su vida. Este lunes 17 de enero, Néstor Villanueva anunció el fin de su matrimonio en Mujeres al Mando, el mismo día que su padre Augusto Polo Campos cumplió cuatro años de fallecido.

A través de sus redes sociales, la hija de Susy Díaz acudió a su centro de vacunación más cercano para aplicarse la tercera dosis de refuerzo contra la COVID-19. Fue allí que recordó entre lágrimas a su padre.

“Hoy es un día especial para mí, hoy 17 de enero, mi papá cumple 4 años de fallecido. Hoy me pongo la tercera dosis. Podría ser otro día, pero mi papá quiso que sea hoy porque es una fecha especial. La verdad que lo extraño mucho, muchísimo. Yo sé que si él estuviera aquí, me estaría diciendo que me cuide, que me ponga la tercera dosis ”, expresó Flor en sus historias de Instagram.

“Hoy estoy aquí, justo en esta fecha. Cada vez que pasan los años siento que me hace más falta, lo extraño mucho, extraño a mi padre y más cuando uno pasa momentos difíciles en su vida ”, añadió con expresión triste para luego saludarlo en el cielo.

TIERNO MENSAJE A SU PADRE

Luego de aplicarse la dosis de refuerzo, Flor le dedicó a su fallecido padres unas sentidas palabras. “Hoy cumples 4 años de no estar con nosotros, mi viejito conforme pasa el tiempo siento que te extraño mucho más. Qué no daría por verte, abrazarte fuerte y sentir tu calor, escuchar que me digas que todo estará bien y que te sientes orgulloso de mí, qué no daría por darte un beso en la frente y sentir tu olor…”, se lee en mensaje acompañado de fotos de los dos.

Recordemos que Augusto Polo Campos, uno de los máximos representantes de la música criolla peruana, falleció el miércoles 17 de enero de 2018 a los 85 años, debido a complicaciones con la diabetes que padecía.

Florcita Polo Díaz recordó el fallecimiento de su padre tras vacunarse con la dosis de refuerzo.

SE MUESTRA SUPERADA

Florcita Polo también publicó un reflexivo mensaje en sus redes sociales. Al parecer, sería una respuesta a Néstor Villanueva, quien reveló muy tranquilo en Mujeres al Mando que ahora es un hombre sin compromisos.

“Ya es hora de volver a empezar, de hacer unos ajustes dentro de mí, de olvidar algunas cosas, de perdonar, superar y aceptar lo que fue y lo que no también. No siempre seré una oruga, es hora de evolucionar, de ser la más hermosa mariposa y volar ”, fue el mensaje en su cuenta de Instagram.

Hasta la fecha, la hija de Susy Díaz no ha salido a hablar sobre su ruptura con el padre de sus hijos. Cuando se le ha preguntado sobre el tipo de relación que ahora tienen, ella ha preferido guardar silencio y no exponer más su vida privada.

NÉSTOR VILLANUEVA PRESUME SU SOLTERÍA

El lunes 17 de enero, Néstor Villanueva visitó el set de Mujeres al Mando para anunciar su separación definitiva de Florcita Polo Díaz, con quien lleva casado 12 años. Al parecer, la crisis matrimonial que atravesaron no logró ser superada.

Apenas ingresó al set de Latina TV, el cantante dejó en claro que es un hombre soltero y no dudó en elogiar la belleza de las conductoras del magazine: Thaís Casalino, Giovanna Valcárcel y Melissa Paredes, quien reapareció para sorpresa de muchos.

“Ahora que estoy soltero déjenme decirles que están guapas. Antes no podía decirlo. Qué guapas chicas”, expresó Néstor Villanueva para dejar en claro que ahora es un hombre libre. Rápidamente, Giovanna le preguntó si de verdad estaba soltero. “Sí… qué guapas que están chicas”, contestó el cantante, quien evitó dar mayores detalles de su vida privada.

Néstor Villanueva confirma que está soltero. (Video: Latina/ Mujeres al Mando)

SEGUIR LEYENDO: