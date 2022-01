Habacilar: América TV lanza nuevo avance con ‘Margaracha’ ¿y Raúl Romero?

El programa concurso de Raúl Romero vuelve este 2022. (Foto: América TV)

Habacilar vuelve este 2022 luego de haber emitido su última edición hace 11 años. Como parte de su esperado retorno a las pantallas peruanas, América Televisión lanzó un nuevo spot del recordado programa concurso de Raúl Romero.

En este nuevo avance, ‘Margaracha’ recorrió las principales calles de Lima para anunciarle a los transeúntes que Habacilar vuelve este año para sorpresa de todos. “¿Es en serio?”, “¿Tantos años? Ya quiero verlo”, fueron algunas de las reacciones.

El público también respondió qué extrañaba más del programa, qué juegos eran sus favoritos y si estaría dispuesto a participar de la nueva temporada Habacilar. Fue entre estas interrogantes que ‘Margaracha’ se presentó frente a cámaras durante unos instantes.

Aunque no apareció Raúl Romero en el nuevo spot, sí se escuchó la voz del conductor entonando “El chivito”, el himno de los ‘pitucos del balcón’ que solía ser cantado por él y Roger del Águila.

América TV presentó un nuevo spot de Habacilar, programa que regresa este año.

¿QUIÉN ES ‘MARGARACHA’?

Ahora que ‘Margaracha’ ha aparecido en el nuevo avance de Habacilar, es probable que estés intentando recordar quién era este singular personaje dentro del programa y por qué fue tan querido por el público.

‘Margaracha’ fue un miembro del equipo de producción de Habacilar. Raúl Romero aprovechaba su presencia en el set para hacer sus ocurrencias en vivo. Con el tiempo, se volvió popular y fue incluido en varias secuencias de Habacilar.

Margaracha fue parte del equipo de producción de Habacilar.

¿POR QUÉ LLEGÓ A SU FIN HABACILAR?

Habacilar fue en su momento el programa más popular de la televisión peruana. Se caracterizó por estar enfocado en el público juvenil, principalmente en estudiantes de academias y universidades. Además, contaba con juegos de destreza, conocimiento y talentos, cuyos participantes eran llamados los ‘académicos’.

Bajo la conducción de Raúl Romero y la animación de bellas modelos, Habacilar inició los primeros años en la televisión con un buen rating. Sin embargo y luego de estar más de una década en vivo, Habacilar terminó saliendo del aire en julio de 2011.

Aunque no se precisó el motivo de su cancelación, se cree que se debió al bajo rating y a la buena acogida que tuvo El Último Pasajero, de Frecuencia Latina , que estuvo enfocado en darle el viaje soñado de promoción a estudiantes de quinto de secundaria.

PATRICIO PARODI SE DISTANCIA DE HABACILAR

El chico reality Patricio Parodi habló de su futuro en América TV y sobre la posibilidad de ingresar a Habacilar, que fue conducido por Raúl Romero durante varios años y que regresa este 2022.

El pasado 25 de diciembre, en la última edición de Estás en Todas el popular ‘Pato’ fue consultado sobre si continuaría perteneciendo a Esto es Guerra, reality de competencia donde viene participando desde hace años. “¿Vas a estar en la próxima temporada de Esto es Guerra?”, se le escucha decir a la reportera.

El deportista confesó que no sabe qué pasará el próximo año y que no ha concretado hasta el momento ningún contrato con la producción del programa de América TV.

“No sabemos ni siquiera quiénes van a seguir el próximo año (en EEG), ni qué es lo que va a pasar. No sabemos si vuelven cobras y leones, si se mantiene guerreros y combatientes o si se viene otro formato, como lo estaban anunciando, que era ‘Habacilar’ con Raúl Romero”, comenzó explicando el guerrero.

Asimismo, descartó seguir trabajando en el canal de Pachacamac si se deja de transmitir Esto es Guerra. “ Yo creo que si es que llegará ese formato, no todos van a continuar, me incluyo ahí y no te miento cuando te digo que no he negociado, no he hablado nada del próximo año”, sostuvo.

