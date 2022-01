Melissa Paredes habla del físico de Rodrigo Cuba: “Está mejor para lo que era antes, pero no para mi gusto”

Melissa Paredes opina sobre el físico del Gato Cuba. (Foto: Latina/ Instagram)

Melissa Paredes regresó a la conducción de Mujeres al Mando este lunes 17 de enero, y lo hizo recargada y sin pelos en la lengua. La conductora de TV no dudó en opinar sobre el físico de su exesposo Rodrigo Cuba.

Durante la secuencia el chico del verano, las conductoras tuvieron que opinar sobre el físico de las figuras de TV, siendo uno de ellos el futbolista de Sport Boys y expareja de Melissa Paredes.

Sin ningún problema, la modelo procedió a opinar mientras veía la foto del torso desnudo del padre de su hija.

“Yo creo que está mejor actualmente, bien por la novia, creo que lo están alimentando bien”, indicó en un primer momento, logrando la risa de su compañeras.

Tras resaltar que no sigue a Rodrigo Cuba en sus redes, aclaró que ella solo dice lo piensa.

“¿Por qué se ríen cada vez que yo digo algo? Lo siento, soy muy espontánea, muy sincera, que no me crean es otra cosa. Yo siempre les he dicho las cosas como son”, dijo.

La conductora tenía que decir si “le va” o no a Gato Cuba de acuerdo a su apariencia física,

“Creo que está en su mejor momento, pero no para mi gusto, obvio, pero para lo que era antes, sí”, señaló Melissa Paredes.

“Está en su mejor momento, pero para mi gusto, no”, acotó la joven, mostrando su letrero de dedito pulgar abajo.

En un principio, Dorita Orbegoso y Chris Soifer, invitadas del programa, no dudaron en ser duras con el futbolista, resaltando que “no le van”.

“Tiene buen cuerpo y su mirada transmite ternura, pero su cara no me gusta. Si le ponemos así (tapando su rostro) y vemos solo su cuerpo, sí”, dijo la Chris Soifer, logrando la intervención de Melissa Paredes.

“Qué mala. Chris ha venido bien exigente hoy día”, señaló la actriz.

MELISSA PAREDES LLAMA “HIPÓCRITA” A GIOVANNA VALCÁRCEL

Tras presentarse en el set de Mujeres al Mando, este 17 de enero, Melissa Paredes sorprendió al llamar “hipócrita” a Giovanna Valcárcel. Incluso, se atrevió a compararla con una de sus excompañeras de América Hoy.

“Tú me encantas, Thais, me fascinas, me haces recordar a alguien”, señaló Melissa, dando a entender que se refería a Ethel Pozo, mientras que a Giovanna Valcárcel le dijo: “Pero tú (Giovanna Valcárcel) me has hecho acordar a otra persona que nada que ver. (...) Lo que pasa que me dijeron que tú me extrañabas tanto, pero que eres un poco hipócrita”, dijo la modelo. ¿Indirecta a Janet Barboza?

Rápidamente, Giovanna contestó: “Mira, te has confundido del grupo de chicas”, desatando las carcajadas en el set. ¿Un mensaje a Janet Barboza y Ethel Pozo?

