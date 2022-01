Melissa Paredes reapareció en la conducción de Mujeres al Mando: así fue su inesperado ingreso al set

Melissa Paredes reaparece en Mujeres al Mando. (Foto: Latina)

La conductora Melissa Paredes reapareció en Mujeres al Mando. Como se recuerda, la también actriz se despidió este viernes agradeciendo al público por haberle dado la oportunidad de entrar a sus hogares. Sin embargo, este lunes 17 de enero se hizo presente en el set de Latina para acompañar una vez más a Giovanna Valcárcel y Thaís Casalino en la conducción.

No obstante, las animadoras principales no confirmaron aún si la modelo se quedará como conductora permanente. Melissa Paredes hizo su gran entrada este lunes justo antes que Giovanna dijera que le cayó bien la actriz, pero ya habían muchas conductoras en el programa. De pronto, una voz en off dice: “Así que pensaste que te librabas de mi”. Se trataba de la influencer.

Una sorprendida Valcárcel preguntó si era llamada o realmente estaba en el programa. Es ahí cuando la conductora aparece y saluda al público. Sus compañeras no dudaron en darle la bienvenida en medio de bromas, iniciando así el programa.

Melissa Paredes regresa a Mujeres al Mando este lunes 17 de enero. (Video: Latina/ Mujeres al Mando)

MUJERES AL MANDO LANZÓ ENCUESTA

Cabe recordar que el fin de semana, el programa Mujeres al Mando lanzó una encuesta en su red social, donde preguntaba al público si quería a Melissa Paredes de regreso. Sin embargo, las respuestas no fueron nada alentadoras.

“¿Te gustaría que Melissa Paredes siga en la conducción de Mujeres al Mando?”, fue la interrogante planteada en las historias del programa. De inmediato, lo votos empezaron y se vio marcadamente inclinado por el ‘no’.

La opción del ‘no’ tenía un total del 73 %, mientras que solo el 27 % consideraba que la también actriz debería de regresar. Cabe precisar que la publicación no estuvo mucho tiempo en las redes sociales, pues a las pocas horas lo eliminaron.

De esta manera, los usuarios de las redes sociales expresaron su rechazo por Melissa Paredes en la conducción del programa, hecho que habría alertado al magazine de Latina, por lo que finalmente sacaron la encuesta.

Melissa Paredes no recibe el apoyo del público tras encuesta de MAM. (Foto: Instagram)

THAÍS CASALINO HABLA DE MELISSA PAREDES Y SU ESTADÍA EN MUJERES AL MANDO

La semana pasada, Melissa Paredes fue parte de la conducción de Mujeres al Mando, donde reveló detalles de su relación con Anthony Aranda. Incluso, lo llamó “mi amor” en vivo, y destacó que está muy enamorada. Este viernes 14 de enero, la animadora fue despedida del programa, dejando sorprendidos a sus seguidores, quienes creyeron que se quedaría de forma permanente en el espacio de Latina. Sin embargo, grata fue su sorpresa cuando la vieron nuevamente este 17 de enero en el set.

En una entrevista con Infobae, Thaís Casalino dio detalles sobre la estadía de Melissa Paredes en MAM. Como se recuerda, la periodista nunca descartó el regreso de su compañera al programa de Latina. Incluso, destacó que se sentiría feliz si la modelo se queda en la conducción de forma permanente.

“Yo estoy tranquila y feliz de complementar el programa, igual yo siento que es una sinergia y es un aprendizaje, estamos todos aquí para seguir creciendo. Así que claro que sí, yo no tendría ningún problema de que Melissa complemente el programa”, dijo.

Thaís Casalino señaló que Melissa Paredes se ha acoplado muy bien al programa. (Foto: Instagram)

