Perú

Las empresas priorizan beneficios ante la incertidumbre electoral

En períodos electorales, distintos sectores ajustan sus políticas para evitar decisiones de largo plazo, buscando soluciones a corto plazo que mejoren el bienestar diario de sus colaboradores

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El nuevo salario mínimo vital entrará en vigencia en 2025 y beneficiará únicamente a trabajadores formales.
Las empresas priorizan beneficios corporativos frente a aumentos salariales en contextos de incertidumbre electoral y económica.

Cada ciclo electoral trae consigo una dosis inevitable de incertidumbre. Las empresas actualizan sus proyecciones, revisan sus planes de inversión y adoptan una postura más cauta frente a decisiones de mediano y largo plazo. En ese escenario, una de las primeras variables que entra en revisión es la política salarial.

No necesariamente porque no exista la intención de mejorar ingresos, sino porque el contexto limita la capacidad de asumir compromisos permanentes.

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En paralelo, los trabajadores enfrentan un costo de vida que sigue presionando sus finanzas personales y elevando sus expectativas de mejora. Es en ese cruce de tensiones donde muchas organizaciones están optando por una vía cada vez más visible: compensar a través de beneficios corporativos.

Mano con billetes de 100 soles
El contexto electoral limita la capacidad de las organizaciones para asumir compromisos salariales permanentes y redefine políticas de compensación. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

No es una tendencia nueva, pero sí más evidente en momentos como el actual. Vales de alimentos, tarjetas de combustible o gift cards para consumo específico se han convertido en herramientas que permiten a las empresas responder con mayor rapidez a las necesidades de sus colaboradores. A diferencia de otros mecanismos, estos beneficios tienen la ventaja de ser flexibles, segmentables y de impacto inmediato en el día a día de las personas.

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El contexto electoral explica buena parte de este giro. Frente a la posibilidad de cambios regulatorios, ajustes tributarios o variaciones en el clima económico, las empresas priorizan esquemas que les permitan adaptarse sin perder capacidad de respuesta. En la práctica, esto significa postergar decisiones estructurales, como incrementos salariales, y optar por mecanismos más ágiles.

¿Buscas prácticas? Sunat lanza convocatoria con 140 vacantes y sueldos de hasta S/ 1.600. (Foto: Agencia Andina)
Las compañías recurren a sistemas de beneficios corporativos para adaptarse a posibles cambios regulatorios, tributarios y en el clima económico. (Foto: Agencia Andina)

Para los trabajadores, el efecto es tangible. En un entorno donde gastos esenciales como la alimentación o el transporte representan una proporción significativa del ingreso, contar con apoyos dirigidos a cubrir estas necesidades marca una diferencia concreta en su bienestar cotidiano. No se trata solo de una mejora económica, sino de una reducción del estrés financiero que impacta directamente en su desempeño y calidad de vida.

Sin embargo, este fenómeno también invita a una reflexión más amplia sobre cómo están evolucionando las relaciones laborales. La compensación ya no se limita a una cifra mensual, sino que se configura como un conjunto de herramientas que buscan responder a realidades diversas y cambiantes. En ese proceso, la personalización y la inmediatez ganan terreno frente a esquemas más rígidos.

El reto, hacia adelante, será consolidar modelos que integren estos beneficios de manera estratégica, evitando que se perciban como medidas aisladas o coyunturales. La clave estará en entenderlos como parte de una arquitectura de compensación más amplia, capaz de adaptarse a distintos contextos sin perder de vista el objetivo central: mejorar la experiencia del trabajador.

Rodrigo Gutierrez

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