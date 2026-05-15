Hernán Barcos reveló que el presidente de FC Cajamarca le comunicó que ”posiblemente” no siga en el club tras el Torneo Apertura 2026

En declaraciones post partido, Hernán Barcos se refirió a su futuro y reveló que la directiva del club analizará su continuidad, junto a la de otros jugadores, al finalizar el Torneo Apertura por motivos económicos y futbolísticos.

El presente de FC Cajamarca es una auténtica montaña rusa de emociones. Bajo la dirección técnica del paraguayo Celso Ayala, el conjunto cajamarquino atraviesa un momento deportivo agridulce, donde la euforia por los excelentes resultados recientes en la Liga 1 colisiona directamente con una profunda incertidumbre institucional que amenaza la estabilidad de todo el proyecto.

La gran paradoja se instaló en el norte del país justo después de que el equipo lograra vencer categóricamente a Sporting Cristal por un contundente 3-1. Cuando todo debería ser celebración, la interna se vio sacudida por la confirmación de Hernán Barcos, máximo emblema y capitán del equipo, quien reveló los planes de la directiva de realizar una profunda reducción de presupuesto que implicaría su salida.

PUBLICIDAD

Al finalizar el compromiso frente a los ’rimenses’, el experimentado delantero de 42 años rompió su silencio a pie de campo ante las cámaras de ‘L1 MAX’, confirmando los peores temores sobre su futuro. ”El presidente me dijo que cuando termine el Torneo Apertura va a analizar por temas económicos y futbolísticos. Posiblemente van a salir un montón de jugadores y que dentro de esos estaba yo“, confesó.

El futuro de Hernán Barcos, en el limbo. Crédito: Difusión.

A pesar del impacto de la noticia, el atacante demostró la madurez que lo ha caracterizado a lo largo de su exitosa carrera. “Le dije: ‘no hay problema, que uno es profesional y sabe cómo funciona el fútbol’. Estamos en un torneo competitivo y si me toca salir, así será y sino, estaré aquí defendiendo”, añadió con total serenidad el ariete argentino.

PUBLICIDAD

Esta inestabilidad dirigencial contrasta drásticamente con las respuestas que el plantel viene ofreciendo dentro del terreno de juego. Al ser consultado sobre qué pasó en la interna para cambiar radicalmente el chip competitivo, Barcos apuntó a la fortaleza mental y al compromiso colectivo como las llaves de la milagrosa recuperación en el campeonato local.

”Cambiamos el chip en todos los sentidos. El grupo se hizo fuerte. Había que correr y meter, ese era el primer paso. Después, con la jerarquía y la calidad de los jugadores que tenemos, sabíamos que los resultados iban a venir. En los primeros partidos nos faltó un poquito de suerte", analizó el experimentado delantero de 42 años sobre la evolución colectiva.

PUBLICIDAD

Resumen completo de la victoria de FC Cajamarca sobre Sporting Cristal por la Fecha 15. Mira todos los goles y las jugadas más destacadas de una remontada que complica las aspiraciones del equipo celeste.

El atacante también confesó que el camino no ha sido sencillo en el norte. “Hemos tenido una etapa turbulenta con 150 problemas que todavía seguimos pasando”, manifestó, dejando entrever que el camerino ha tenido que blindarse frente a constantes inconvenientes administrativos y logísticos durante los últimos meses de la campaña.

Desde su llegada al balompié peruano en el año 2020, el ‘Pirata’ ha edificado un legado goleador impresionante, registrando un total de 86 goles en el país. En la presente temporada ya lleva nueve conquistas con la camiseta de FC Cajamarca, consolidándose como la principal arma de contención ofensiva frente a la crisis.

PUBLICIDAD

”Estoy feliz de poder ayudar al equipo de esa manera. Para un delantero, siempre es importante hacer goles, pero sobre todo conseguir la victoria para el grupo", sentenció Barcos, ratificando su compromiso profesional absoluto con los objetivos de la escuadra norteña hasta el último minuto de su contrato.

Tabla de posiciones de la Liga 1 tras la derrota de Sporting Cristal ante FC Cajamarca.

Fuera de la zona de descenso

Gracias al impacto inmediato del estratega Celso Ayala, FC Cajamarca ha logrado salir de la incómoda zona de descenso de la Liga 1 2026. La escuadra cajamarquina ha encadenado tres victorias consecutivas que le han devuelto el alma al cuerpo a toda la región.

PUBLICIDAD

El repunte comenzó con una ajustada victoria por 3-2 sobre Sport Boys, continuó con el vibrante triunfo por 2-1 ante UTC en el derbi de la ciudad, y se coronó con el reciente 3-1 frente a Sporting Cristal. No obstante, la reacción del equipo contrasta con la sombra de una purga masiva de cara al Torneo Clausura.