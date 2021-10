Tula Rodríguez sobre su famoso ‘clic’ con Javier Carmona hace 14 años: “Me cambió la vida”

La conductora recordó su famoso 'clic' con Carmona. (Foto: Captura América TV)

Tula Rodríguez, conductora del programa En Boca de Todos, recordó el famoso ‘clic’ que hizo con su fallecido esposo Javier Carmona el 25 de octubre de 2007, fecha en la que se conocieron y se enamoraron.

Con la canción ‘Que levante la mano’ del Grupo 5 de fondo, Tula recordó con gran felicidad la noche en la que ella y el gerente de televisión sellaron su amor.

“En ese momento trabajábamos en otro canal. Hace 14 años, un día como hoy, hicimos el famoso ‘clic’ en una preventa. Son 14 años que han pasado desde la noche que me cambió la vida ”, dijo en En Boca de Todos con una sonrisa en el rostro.

Ya con un semblante más nostálgico, la presentadora agregó: “Pero bueno, ya está, aquí estamos. Él ahora está con Dios y yo estoy con mi hija, cuidándola feliz, y dándole lucha para continuar”.

Recordemos que Tula anunció su embarazo en El Escuadrón, fenecido programa que conducía años atrás. En vivo y en directo, confesó que hizo ‘clic’ con Javier Carmona, quien en aquel entonces seguía casado con Gisela Valcárcel.

“Voy a ser mamá, soy la mujer más feliz del mundo. Ahora daré un paso al costado del programa porque quiero dedicarme a esta etapa maravillosa de mi vida”, contó.

Ese mismo día, Magaly Medina había anunciado un ampay entre Tula Rodríguez y el exgerente comercial de Frecuencia Latina, por lo que la exvedette decidió confirmar los rumores sobre un posible romance.

Tula Rodríguez y Javier Carmona se convirtieron en padres en 2008. Hoy en día, Valentina Carmona Rodríguez tiene 13 años.

¿CÓMO MURIÓ JAVIER CARMONA?

Javier Carmona, exgerente general de Latina y esposo de Tula Rodríguez, sufrió un infarto en agosto de 2018, por lo que fue sometido a una operación cardiovascular.

Aunque su estado de salud estuvo en reserva, se supo después que la falta de oxígeno por más de cinco minutos provocó que su mal evolucione a un aneurisma con derrame cerebral.

Finalmente, se dio a conocer que Carmona había entrado en estado vegativo persistente tras ser diagnosticado con encefalopatía hipóxica.

Luego de permanecer dos años en coma, Javier Carmona falleció el 30 de septiembre de 2020 a los 56 años.

Horas después del deceso de Javier Carmona, Tula Rodríguez se pronunció en En Boca de Todos para contar que no la estaba pasando bien, pero que sería fuerte por su hija Valentina.

“Me toca hoy ser fuerte para poder estar bien para mi hija porque en este momento soy su soporte. Agradecida con Dios aunque la situación esté complicada, pero él tiene grandes propósitos”, expresó la conductora durante un enlace en vivo.

HIJA DE TULA RODRÍGUEZ ENVÍA TIERNO MENSAJE A SU PAPÁ JAVIER CARMONA

La pequeña Valentina, hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona, conmovió a más de uno al compartir un tierno mensaje en redes sociales recordando a su papá, quien cumplió un año de fallecido el 30 de septiembre de 2021.

“Hace un año tengo a mi ángel eterno en el cielo... Gracias Papito por la vida y por todos los recuerdos que dejaste en mi, vivirán siempre en mí corazón”, se lee en su plataforma social.

Hija de Tula Rodríguez envía tierno mensaje a su papá fallecido. (Foto: Instagram)

TULA RECORDÓ QUE INGRESÓ A LOS 15 AÑOS A LA TELEVISIÓN

Tula Rodríguez no ha olvidado que logró ingresar a la televisión cuando solo tenía 15 años. La conductora de televisión se sinceró y reveló que no le gustaría que su incursione en la pantalla chica a tan corta edad.

“Tenía menos de 15 años, era una niña, no entiendo cómo, yo me muero si mi hija lo haría. Primero me fui a un concurso de “Señorita Lima” y perdí obviamente (...), luego me dijeron para entrar al staff de bailarinas, yo casi me asusto porque estaba en el colegio, fui al casting con mi mamá y Julio Zevallos era quién decidía y él dijo que esa chiquita se quedé, me hizo bailar y así quedé”, reveló.

Asimismo, la popular ‘Peludita’ dio a conocer que fue Michelle Alexander la primera en convocarla para que incursione en el mundo de la conducción, algo en que se desempeña hasta el día de hoy.

“Michelle Alexander me llamó para hacer conducción y era entre dejar las tangas y la conducción. Yo ganaba mucha plata, pero tenía ganas de hacer otras cosas, de retarme y fui, me arriesgue y sí pues he hecho varias cosas”, comentó.

