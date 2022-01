Rafael Cardozo cuenta cómo le pidió la mano a Carol Reali: “Estaba temblando”

Rafael Cardozo confesó que estaba temblando cuando se arrodilló ante Carol Reali. (Foto: Instagram)

En la edición de “Más Espectáculo” de este 12 de enero, Rafael Cardozo se enlazó vía videollamada en vivo para contar detalles inéditos de cómo fue la pedida de mano a su pareja Carol Reali. Recordemos que después de casi 11 años de relación finalmente el exchico reality le pidió matrimonio a la brasilera durante su estadía en un crucero por los Estados Unidos.

Durante su aparición en el programa, Jazmín Pinedo no dudó en pedirle que cuente cómo fue el preciso momento en que le dio el anillo y resaltó que fue una de las más emocionadas al enterarse de la noticia.

“Fue una locura esa pedida de mano. 11 años de relación y me arrodillé a las 0 horas con 0 minutos”, comenzó diciendo el exintegrante de Esto es Guerra. La conductora le consultó si ya lo había planeado con anterioridad o si todo fue espontaneo.

“Tuve ayuda de unos amigos para escoger el anillo porque yo no entiendo mucho de eso pero sí he regalado un anillo precioso a Carol. En el crucero a la media noche los gringos estaban haciendo la cuenta regresiva y fue ahí cuando me arrodillé y temblaba“, expresó.

“Yo no tengo miedo para estar frente a cámaras pero esa vez temblado como no tienen idea (...) Fecha no tengo todavía pero voy a casarme este año (2022) si o si. Yo me arrodillé frente a todos y fue una locura porque la gente comenzó a gritar y celebrar. Fue un momento bien bonito y hasta lloré“, añadió.

Asimismo, le pidieron que cuente las palabras que utilizó para pedirle matrimonio a su pareja; sin embargo, Cardozo confesó que no pudo decir nada porque había demasiada bulla.

“Lo divertido era que había mucha bulla, la gente gritaba y no podíamos escucharnos bien pero el gesto de arrodillarse, de agarrar el anillo pues hizo que Carol gritara y no tuve la oportunidad de decir algo (...) Fue una cosa que hicimos solo los dos y fue muy íntimo”, señaló.

Finalmente, Brunella Horna le preguntó si le gustaría que su boda sea transmitida por televisión así como lo han decidido algunas figuras de la farándula. “A mi me gustaría porque todo el Perú nos acompaño desde el comienzo. Me gustaría invitar a todo el país y la única manera sería que fuera por televisión“, concluyó.

Cabe resaltar que durante su entrevista, el empresario indicó que aún no tiene elegida la fecha para la boda ni el lugar en donde se llevaría a cabo.

Rafael Cardozo cuenta cómo le pidió la mano a Carol Reali en la noche de Año Nuevo durante su viaje por crucero.

RARAFAEL CARDOZO Y CAROL REALI MUESTRA LUGAR DONDE SERÁ SU FUTURA CASA

A principios de año, Carol Reali y Rafael Cardozo mostraron a sus fans el lugar que será su nueva casa. La pareja adquirió un terreno en Huaral, el cual vienen construyendo poco a poco.

“Nuestro sueño haciéndose realidad, nuestra casa de campo. Pronto empieza la obra, estoy súper emocionada, ya todo va avanzando”, dijo la modelo en aquella ocasión.

Cabe recordar que la pareja llegó a Perú hace muchos años, para ser parte de Esto es Guerra. Ellos son uno de los antiguos integrantes del reality, junto a Yaco Eskenazi, Sully Sáenz, Nicola Porcella, entre otros.

La pareja se fue ganando el cariño del público peruano poco a poco, hasta que decidieron establecerse en el país, tanto es así que ya cuentan con un terreno propio.

Carol Reali y Rafael Cardozo felices con su terreno en Huaral. (Foto: Instagram)

SEGUIR LEYENDO