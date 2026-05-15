Luis Iberico explotó por derrota de Sporting Cristal en Cajamarca: “Estamos muy abajo, es un papelón el que estamos haciendo”

El delantero de Sporting Cristal, Luis Iberico, no se guardó nada y calificó de "papelón" el momento que atraviesa el equipo. Con evidente molestia, pidió disculpas a la hinchada y aseguró que deben revertir la situación.

La derrota de Sporting Cristal por 3-1 ante FC Cajamarca dejó un sabor amargo en el vestuario celeste y expuso la tensión que vive el plantel en el tramo decisivo del Torneo Apertura. El delantero Luis Iberico fue uno de los primeros en dar la cara tras el encuentro y no ocultó su malestar por el resultado ni la crítica situación del equipo en la tabla de posiciones.

En declaraciones a los medios, Iberico fue directo al referirse al presente de Sporting Cristal: “Estamos muy mal, la verdad, en serio. Tenemos que revertir esto, estamos muy abajo, es un papelón el que estamos haciendo y estoy seguro que lo vamos a revertir, pero como grupo”. La autocrítica del atacante refleja el clima de preocupación que domina al interior del club tras una de las derrotas más dolorosas de la temporada.

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Tras el final del partido ante FC Cajamarca, el equipo celeste se marchó muy molesto a los camerinos y el DT evitó dar declaraciones a la prensa y no se presentó a la conferencia post duelo.

Los jugadores del FC Cajamarca celebran en el campo su victoria de 3-1 sobre Sporting Cristal, con el marcador electrónico visible y la afición eufórica en las gradas durante la fecha 15 de la Liga 1 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pide disculpas a la hinchada de Cristal

La autocrítica de Iberico también incluyó un mensaje directo a la hinchada de Sporting Cristal, que ha mostrado su descontento en las últimas jornadas por el bajo rendimiento del equipo. “Claramente unas disculpas porque no se merecen esto, pero somos los primeros responsables y estamos buscando. Nosotros entrenamos para ganar, venimos a ganar acá, comenzamos ganando, pero no pudimos mantener el resultado. Eso duele y, la verdad, mucha cólera”, expresó el atacante, visiblemente afectado por el desenlace.

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El mal momento de Sporting Cristal se traduce en los números: el equipo suma solo 16 puntos en 15 partidos y se encuentra en la parte baja de la clasificación, muy lejos de los puestos de protagonismo que se le exigen a un club de su historia. La derrota en Cajamarca intensifica la presión sobre el cuerpo técnico y el plantel, que deberá buscar soluciones inmediatas para evitar una crisis mayor en el Torneo Apertura.

Iberico fue claro sobre la necesidad de sincerarse puertas adentro: “Es momento de decirse cosas en la cara”, admitió, antes de retirarse rumbo al vestuario. El gesto evidencia el momento límite que atraviesa el plantel, urgido de una reacción que le permita revertir la imagen y reconectar con su hinchada.

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Consultado sobre las causas del mal momento, Iberico reconoció que el equipo no encuentra respuestas: “No sabría, no tendría las palabras para decírtelo ahora, pero nos hemos descuidado demasiado y tenemos que poner el pecho a esto”. El delantero evitó señalar responsables individuales y remarcó la necesidad de afrontar la crisis como un grupo, insistiendo en que la única salida es el trabajo colectivo y la autocrítica.

Dura crítica de Diego Rebagliati

La derrota de Sporting Cristal ante FC Cajamarca también desató fuertes críticas en la transmisión de L1 Max, especialmente por parte del comentarista Diego Rebagliati. El analista elogió la entrega y actitud de los cajamarquinos, destacando que en el segundo tiempo “pusieron todo en la cancha, ganaron divididas y mostraron ganas”, lo que les permitió imponerse a un Cristal que consideró “paupérrimo” en los segundos 45 minutos.

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Rebagliati fue contundente al cuestionar la postura de los dirigidos por Zé Ricardo, señalando que el equipo salió al campo confiado solo en el peso de la camiseta, sin marcar ni defender con intensidad. Añadió que, apenas iniciado el complemento, los celestes ya habían concedido situaciones claras y que el portero Enríquez evitó un resultado aún más abultado. “Fue simplemente mirar cómo FC Cajamarca jugaba, hacían lujos, hacían tacos”, enfatizó.

Revive los momentos finales y la celebración de FC Cajamarca tras su importante victoria por 3-1 sobre Sporting Cristal. El equipo local mostró garra y buen fútbol, mientras que el cuadro celeste tuvo una tarde para el olvido en el Estadio Héroes de San Ramón.

El exdirectivo profundizó en su análisis y calificó al equipo rimense como “pasivo, indolente e indiferente” en la segunda mitad, muy diferente al desempeño mostrado en el primer tiempo. “Hoy en el fútbol con la camiseta no se le gana a nadie. Lo de Cristal fue un papelón”, sentenció.

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En el mismo espacio, Erick Delgado intentó aportar su visión, pero Rebagliati insistió: “Cristal hoy en día está peleando el descenso”. Argumentó que los resultados recientes, con derrotas ante equipos recién ascendidos y goleadas fuera de casa, han dejado al club en una situación comprometida a dos fechas del cierre del Torneo Apertura. Rebagliati concluyó que, aunque Sporting Cristal ha mostrado mejores versiones en la copa, su presente en la liga es preocupante y requiere autocrítica urgente.