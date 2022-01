Melissa Paredes y Anthony Aranda bailan sensual bachata y causan revuelo en redes sociales

Melissa y 'El activador' bailaron al ritmo de Romeo Santos. (Foto: Captura TikTok)

Melissa Paredes y Anthony Aranda han demostrado que este año están dispuestos a bañarse en aceite con tal de disfrutar de su romance, que lleva un mes de duración. La pareja acaba de compartir su primer video de TikTok juntos y, por supuesto, lo hicieron bailando.

El video en cuestión fue subido a la cuenta oficial del ‘Gatito activador’, quien meses atrás también compartió vídeos bailando con Melissa. Sin embargo, en aquel entonces la situación era muy diferente: ella estaba casada con Rodrigo Cuba, era conductora de América Hoy y participante de Reinas del Show.

Actualmente, Paredes estaría a punto de ingresar a Mujeres al Mando como conductora oficial, está divorciada del ‘Gato’ Cuba y tiene la tenencia compartida de su única hija. Pero logró mantener su sonado romance con el bailarín, de quien ahora no teme hablar y mostrarse ante el público como una pareja formal, pese a las fuertes críticas que viene recibiendo por hacerlo.

Precisamente con este material, Melissa y Anthony estarían intentando demostrar a sus detractores que están más enamorados y unidos que nunca. En el video se los puede ver bailando una sensual bachata al ritmo de “Mi Santa” del cantante Romeo Santos.

En pocas horas, el video superó las 500 mil reproducciones en la plataforma china. Anthony Aranda mantiene la caja de comentarios desactivada con el fin de evitar las críticas hacia su persona o hacia Melissa, tal y como pasó en su momento cuando se difundió el sonado ampay de Magaly Medina.

Cabe resaltar que Melissa Paredes y Anthony Aranda no han borrado ningún video de ellos bailando juntos en sus cuentas de TikTok. Por su parte, la modelo ya eliminó todo lo relacionado a Rodrigo Cuba, su exesposo y padre de su única hija.

La pareja bailó al ritmo de "Mi santa" de Romeo Santos.

AHORA SÍ ES CELOSA

Durante su presentación como conductora invitada de Mujeres al Mando, Melissa Paredes no tuvo pelos en la lengua para hablar sobre su reciente relación con el bailarín Anthony Aranda. Según contó, ella recién se volvió celosa al iniciar un romance con ‘El Activador’. ¿Y con Rodrigo Cuba?

“Yo no era celosa, pero ahora me he dado cuenta que soy celosa. Yo decía no no soy celosa cuando me preguntaban, pero ahora sí soy celosa. No entiendo. Pasa, no sé por qué”, respondió para sorpresa de Thaís Casalindo y Giovanna Valcárcel, conductoras de Latina.

Melissa Paredes aclara que es celosa desde que está con Anthony Aranda.

Recordemos que en América Hoy, magazine que conducía Melissa antes del ampay, ella aseguró que no era nada celosa con Rodrigo Cuba, algo que preocupó a la terapeuta Lizbeth Cueva, pues eso demostraba que no lo amaba como antes.

“Está llevando un amor saludable, sano, cero toxicidad, o ya no lo ama. Te lo digo por experiencia en mis terapias. A veces se confunde el ‘no me afecta’ y uno dice ‘qué bien, está amando de forma sana, pero vas avanzando en las terapias y te das cuenta que no es que sea sano, sino que no ya no hay amor”, sostuvo meses antes de su divorcio.

ESTÁ “TEMPLADA” DEL BAILARÍN

Giovanna Valcárcel, conductora de Mujeres al Mando, aprovechó la presencia de Melissa en el set para preguntarle detalles inéditos sobre su nueva relación. Luego de preguntarle si era celosa, la presentadora le consultó qué tan enamorada estaba de Anthony Aranda.

Melissa Paredes no tuvo ningún problema en responder que en la escala del 1 al 10, ella estaba en el nivel 10 de enamoramiento. Además, indicó que ahora cocina, antes no le daba ánimos. Incluso, destacó que su bailarín cocina muy bien y la sorprende con sus platillos.

SEGUIR LEYENDO: