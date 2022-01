Karina Calmet volvió a dar vida a ‘Isabella Maldini’ en divertido tiktok: “¿Puedo hablar?”

Karina Calmet realiza divertida parodia en TikTok. (Foto: Captura de TikTok)

Karina Calmet sorprendió a sus seguidores de TikTok al revivir a ‘Isabella Maldini’ de Al Fondo Hay Sitio. La actriz volvió a interpretar a su querido personaje y lo hizo para realizar un divertido video sobre los contagios de COVID-19, pero al estilo ‘pituco’.

Para realizar este video, que subió a su popular red social, se inspiró en un audio del comediante Jaime Ferrero, quien es bastante conocido en esta plataforma por responder las preguntas de la población del ‘Cono’.

“ ¿Puedo hablar? A mí no me dio COVID, a mí me dio ‘OhMy-Cron’, que es el pinky COVID y la pase regio ”, fue lo primero que dijo ‘Isabella Maldini’ mientras daba a conocer que se contagió de la nueva variante del coronavirus.

Asimismo, a su manera, el recordado personaje de Al Fondo Hay Sitio precisó que ella no presentó fuertes síntomas de la enfermedad debido a que se vacunó con cuatro dosis.

“Te voy a explicar, es una especio de resfriado que solo le da a la gente de ‘Bastnnn y Fort-Laurerlaa’. Mi mamá me explicó que no me pasó nada porque tenía las cuatro vacunas”, añadió.

Finalmente, la mamá de ‘Fernanda’ y ‘Nicolás’ señaló que tras conocer que se había contagiado con esta variante, llamó a sus amigos que también habían enfermado para realizar una fiesta.

“ Entonces organicé una pinky fiesta a los que solo fueron los ‘PitucOhMyCrons’ y la pasamos ‘iconic’ ”, dijo finalmente ‘Isabella Maldini’, quien hasta el momento no ha confirmado su presencia en la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio.

