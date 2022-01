Sheyla Rojas aparece en Mujeres al Mando y extraño detalle en su rostro llama la atención

Sheyla Rojas fue entrevistada por el programa Mujeres al Mando. (Foto: Captura Latina TV)

Este miércoles 12 de enero, Sheyla Rojas fue entrevistada por el programa Mujeres al Mando, quien tuvo como conductora invitada a Melissa Paredes, para hablar sobre la fiesta que le organizó a su novio Sir Winston por su cumpleaños.

Durante el inicio de la videollamada, la influencer anunció que pronto regresará a Perú y, al parecer, lo hará para volver a la conducción de un programa. Sin embargo, esta noticia pasó a segundo plano cuando se hizo evidente que apenas podía mover el labio superior.

“Sí estaré pronto en Perú, más pronto de lo que pensé la verdad y voy con muchas sorpresas, quizás por ahí sí. Agárrate Thaís (Casalino), que tengo el serrucho bien afilado”, comentó la exchica reality con una visible dificultad para pronunciar cada palabra.

Al parecer, este problema estético podría ser una consecuencia del último ‘retoquito’ al que se sometió cuando estuvo en Lima en diciembre del año pasado. Según contó en aquel entonces, se realizó un ‘bodytite’ para tensar su piel; sin embargo, este le causó complicaciones en su estado de salud.

“Me hice algo en la papada, está inflamado y me duele aún. No puedo hablar mucho, pero me gustó el resultado”, expresó la popular Shey Shey en sus redes con el rostro inexpresivo.

Cuando fue invitada al programa América Hoy, la expareja de Antonio Pavón, quien ya se encontraba en México, comentó a través de videollamada que todavía seguía en tratamiento para bajar la hinchazón.

“Sigo inflamada, me cuesta un poco hablar. Yo creo que no me hubiera inflamado si no me hubiera venido (a España) en avión, fueron muchas horas de viaje. Sí estoy haciendo terapia aquí, el doctor está contento con desinflamación, no saben cómo estaba. Se me inflamó hasta la uña del dedo”, contó la expresentadora.

Según Sheyla, esta experiencia le sirvió para no recurrir al bisturí nuevamente. “Yo dije que nunca más me vuelvo a hacer nada. Y ahora sí digo que nunca más, pero estoy contenta. Veo los resultados y tengo muy pocas semanas, pero me gusta muchísimo”, sostuvo.

La modelo peruana tuvo dificultad para hablar durante una entrevista con el programa Mujeres al Mando.

SHEYLA ROJAS Y SUS RETOQUES ESTÉTICOS

La exuberante modelo confesó en América Hoy que ha pasado por el quirófano en más de 10 oportunidades para lucir radiante a sus 34 años.

Entre los procedimientos a los que se sometió Sheyla Rojas se encuentran la marcación abdominal, el aumento de labios y el afinamiento de la nariz , que se realizó dos veces porque el primer resultado no fue de su agrado.

Se operó el busto en más de una ocasión y, aunque no se puso implantes en los glúteos, sí se inyectó su propia grasa para hacerlos lucir más prominentes. También se hizo un trabajo estético en el mentón y se redujo la cintura , pero ella no calificó a ambos procedimientos como cirugías.

Según la popular ‘Shey Shey’, ella habría gastado más de 100 mil soles en todos esos procedimientos y todavía está dispuesta a seguir pagando, dependiendo siempre de lo que le recomiende su doctor.

“Sigue abierto el crédito. No hay límite”, contestó la exchica reality para luego agregar que tiene pensando en someterse a más cirugías. “Lo que me diga mi doctor, yo me lo hago. Si él me dice, yo le digo que estoy ahí a primera hora”, dijo en América Hoy.

SEGUIR LEYENDO: