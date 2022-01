Andrés Wiese lanza contundente mensaje tras ser vinculado con Janick Maceta y ella reacciona así

El actor nacional se pronunció tras informe de Amor y Fuego. (Foto: Instagram)

¿Confirmó el romance? Andrés Wiese se pronunció en redes sociales luego que el programa Amor y Fuego especulara sobre un posible acercamiento entre él y Janick Maceta, ex Miss Perú y jurado de Yo Soy Grandes Batallas. ¿Qué dijo el recordado Nicolás de las Casas?

Este miércoles 12 de enero, el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre emitió un informe sobre las pruebas que demostrarían que Chollywood pronto sería testigo de un nuevo romance. Y es que Andrés Wiese y Janick Maceta no han dejado de darse “me gusta” en sus publicaciones.

Pero además de ello, se dio a conocer que ambos concurrían a los mismos lugares, lo que indicaría que ambos se encuentran en “saliditas”, algo que, por supuesto, ambos han intentado mantener fuera del ojo público. Sin embargo, las señales que dejan en redes sociales los delatan.

Luego de emitido este informe, el recordado actor de Al Fondo Hay Sitio se pronunció en su cuenta oficial de Instagram, donde coincidentemente tiene entre sus seguidores a la segunda finalista del Miss Universo 2020.

“Todos tenemos derecho a volver a empezar” , escribió el actual protagonista de Junta de Vecinos junto a un emoji de un corazón en color blanco y una carita guiñando.

El artista nacional envió contundente mensaje en redes. (Foto: Instagram)

Janick Maceta no dudó en dejarle su respectivo “me gusta” a la publicación, aumentando todavía más los rumores sobre un posible romance entre ellos.

La Miss Perú 2020 reaccionó así a la publicación de Andrés Wiese. (Foto: Instagram)

Está reacción de la ex reina de belleza no pasó desapercibido por los usuarios, quienes le pidieron al actor nacional que oficialice su presunta relación al público. “Con Janick, ojala formalicen”, “¿Qué tal vas con Janick Maceta?”, “Ricolaaaaás, con Janick te casarás”, comentaron los internautas en el post.

Es importante precisar que la última pareja pública que tuvo Andrés Wiese fue Melania Urbina , recordada por interpretar a Monserrat Chafloque, la ‘Monsefuana’, en la exitosa teleserie Al Fondo Hay Sitio. Los actores pusieron fin a un romance de cinco años en el 2015.

El artista nacional también ha sido relacionado con Andrea Luna, con quien fue captado besándose en una discoteca de Miami. Aunque nunca se confirmó una relación amorosa, Pietro Sibille, expareja de la actriz, lo tildó de “imbécil” y de haberse metido en su romance porque, según él, seguía siendo novio de Luna cuando salió el ampay.

JANICK MACETA TAMBIÉN SE PRONUNCIA

Una reportera de Amor y Fuego llamó directamente a Janick Maceta para consultarle sobre el tipo de relación que mantiene con el actor Andrés Wiese, quien al parecer sería más que un simple amigo para ella.

“Hola, qué tal, ¿en qué te puedo ayudar?”, respondió con mucha amabilidad la exreina de belleza. Sin embargo, cuando le hicieron saber que la llamada era para saber sobre su vínculo con el artista, Maceta esquivó la pregunta.

“Ah, tú sabes que yo no puedo declarar para el programa”, dijo entre risas. “Estoy con otra casa... pero de todas maneras agradezco la intención de tu llamada”, añadió la también ingeniera de sonido.

Ante la insistencia de la reportera, Janick Maceta volvió a recalcar que ella no podía brindar ninguna declaración a Amor y Fuego, por lo que volvió a repetir que no podía decir más. “Jajaja Dios, no puedo decirte nada”, precisó.

Por otro lado, la jurado de Yo Soy pidió cortar la llamada debido a que iba a ingresar a grabar el programa, por lo que ya no disponía de tiempo para seguir escuchando las preguntas de la reportera.

“Ahorita estoy a punto de entrar al programa nuevamente, agradezco mucho tu llamada, pero no puedo hablar contigo, lo siento”, indicó Janick Maceta, dejando en duda si realmente se encuentra saliendo con Andrés Wiese.

Por último, la ex Miss Perú elogió al actor, señalando que era talentoso. “Eh, bueno tienen talento... claro” , sostuvo.

Luego de escuchar la grabación de la llamada, Rodrigo González indicó que Janick estaría ocultando algo, ya que al inicio se escuchaba bastante predispuesta a responder las preguntas hasta que escuchó el nombre del actor.

Un informe de Amor y Fuego dio a conocer que entre Andrés Wiese y Janick Maceta habría un acercamiento.

