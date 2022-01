Karla Tarazona es la nueva conductora de D’ Mañana: ¿Por qué dejó Mujeres al Mando?

La presentadora estará junto a Adriana Quevedo y Kurt Villavicencio 'Metiche' en la conducción. (Foto: Panamericana TV)

Este martes 11 de enero, Karla Tarazona fue presentada como la nueva conductora del programa matutino D’ Mañana. La presentadora tendrá como compañeros de conducción a Adriana Quevedo y a Kurt Villavicencio, popularmente conocido como ‘Metiche’.

“Porque en este momento vamos a ver quién es… bien solicitada... ¡Karla Tarazona!”, expresó Adriana al anunciar el ingreso de la exconductora de Mujeres al Mando a las filas de D’ Mañana, que se transmite por la señal de Panamericana Televisión.

La empresaria se mostró entusiasmada por la oportunidad y no dudó en bailar a penas se descubrió su identidad. “Estoy feliz de comenzar el año como tiene que ser, les dije que se venía una bomba y gracias primero a Dios que ha hecho posible esto”, señaló Tarazona, quien agradeció también a su esposo Rafael Fernández por ser su soporte y su “manager”.

Una vez finalizado el programa, Karla afirmó sentir gran felicidad al volver a la conducción de un espacio televisivo. Recordemos que ella formó parte de Mujeres al Mando hasta septiembre de 2021 ; sin embargo, aparecía regularmente como invitada especial, por lo que se rumoreaba un posible regreso.

“Estoy súper contenta, inicio este año con el pie derecho. Yo siempre he dicho que cuando uno obra bien, las cosas van bien y lo que es para uno, estés donde estés, siempre llegará a ti y estoy feliz”, señaló a La República.

“(Con Adriana) hemos trabajado y modelado juntas y la verdad que estoy contenta de trabajar con personas que son como tu familia, que las conoces mucho y que siempre están ahí para apoyarte”, agregó.

Coincidentemente, ese mismo día Melissa Paredes apareció en el set de Mujeres al Mando como conductora invitada. De esta manera, la modelo y exconductora de América Hoy regresó a la televisión peruana tras protagonizar un sonado ampay con el bailarín Anthony Aranda.

“¡Hola, hola! Buenos días, Perú. Un beso enorme desde aquí, feliz de reencontrarme con ustedes, público querido. Y feliz de acompañarlas como una compañera aquí el día de hoy, en Mujeres al Mando”, sostuvo con una sonrisa de oreja a oreja tras ser anunciada por Giovanna Valcárcel y Thaís Casalina, presentadoras de Latina.

¿POR QUÉ SE RETIRÓ DE MUJERES AL MANDO?

Karla Tarazona salió de Mujeres al Mando en septiembre de 2021, luego que Karen Schwarz asumiera la conducción del programa en reemplazo de Maricarmen Marín, quien se ausentó durante un semana por descanso médico.

Debido a la presencia de Karen en el set de Latina, se rumoreó que Tarazona habría decidido dar un paso al costado para no compartir la conducción con la esposa de Ezio Oliva. Sin embargo, esto fue desmentido por Karla, quien explicó que no apareció más en Mujeres al Mando por el término de su contrato.

“No voy hace tres días porque ya acabó mi temporada”, dijo al diario Trome. “Karen es muy buena onda, no me llevo mal con nadie. Yo fui hasta el martes al programa y Karen ya estaba ahí, así que nada que ver con lo que dicen. Me llevo genial con todas las chicas, pero se terminó mi temporada”, agregó.

