Pamela Franco aclaró que no le pidió a Christian Domínguez que se tatúe su rostro: “no soy de pedir nada”

Pamela Franco estuvo como invitada este 15 de diciembre en el set de América Hoy y fue consultada sobre el tatuaje que se hizo Cristian Domínguez semanas atrás. Como sabemos, el cumbiambero se tatuó en su brazo derecho el rostro de la cantante como muestra de su amor por sus casi tres años de relación.

Durante su visita, Janet Barboza señaló que en conversaciones con la psicoterapeuta Lizbeth Cueva, que un hombre se haga el tatuaje de su pareja no es saludable. “Pamelita, respecto al tatuaje, la psicóloga dijo también que todo lo extremo no era saludable y que el tatuaje era algo desbordante”, indicó.

Ante ello, la cumbiambera contó que el tatuaje fue una sorpresa y que recientemente ella también se ha hecho un tatuaje pese a que no son de su agrado.

“El tatuaje lo ha hecho él en su cuerpo, su decisión. A mi me gustó, fue una sorpresa, me sorprendí porque la verdad no me gustan mucho los tatuajes. Tengo uno recién que fue un motivo bastante grande, creo que es decisión de cada uno, cada uno tiene su motivo ”, comentó.

Por su lado, la especialista le preguntó qué significaba para ella que Christian se haya tatuado su rostro en el cuerpo. “Lo que pasa es que yo no estoy pensando que significa para mí, si es porque siente que soy el amor de su vida. Fue una demostración de amor de él hacia mí”, dijo antes de ser interrumpida por Ethel Pozo quien le preguntó si ella se lo pidió o él se lo quiso hacer. “Yo no soy de las personas de pedir nada, a mi me gusta que las cosas nazcan”, respondió la cantante.

Asimismo, Pamela se animó a bromear sobre lo que pasaría con el tatuaje si llegara a terminar con el animador de televisión. “Él me dijo que siente que hoy por hoy quiere quedarse toda la vida (conmigo) pues me parece lindo, si algún día no estamos, salado. Imagínate como se va a borrar eso”.

Tras sus declaraciones, Christian Domínguez se acercó corriendo a su pareja para darle un beso pues también se encontraba en el set del magazine matutino. Al mismo tiempo, la popular “Retoquitos” resaltó que había quedado más que claro que fue decisión propia del empresario.

Cabe resaltar que Christian Domínguez y Pamela Franco iniciaron una relación sentimental en diciembre de 2019, aunque meses atrás ya habían sido ampayados en coqueteos. No obstante, la cantante reveló que el ex ‘guachimán’ se había fijado en ella hace ocho años. Fruto de su relación nació su primera hija.

El programa de Magaly Medina compartió semanas atrás el nuevo tatuaje de Christian Domínguez, quien lleva ahora en su piel el rostro, nombre y fecha de cumpleaños de Pamela Franco.

“Nuestro amor es para siempre, siempre lo ha sido y siempre lo será. #familiaunida #familia bonita”, escribió el cumbiambero a través de su cuenta oficial de Instagram.

Como respuesta, la lideresa de Puro Sentimiento señaló: “Mi vida, así es amor. Siempre con la bendición. Te amo mucho, mi hermoso, siempre unidos”.

Aunque el post fue compartido por Domínguez hace cuatro meses, Pamela Franco volvió a postear el tatuaje en sus historias de Instagram para alardear el gran amor que se profesan ambos.

