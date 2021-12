Gisela Valcárcel y su tierno saludo de cumpleaños a su hija Ethel Pozo: “Has sabido hacer tu nombre propio”

Gisela Valcárcel dedico un emotivo mensaje de cumpleaños a su única hija. (Foto: Instagram)

Gisela Valcárcel no dudó en expresar su alegría y emoción en el cumpleaños de su única hija, Ethel Pozo, quien cumplió 41 años de edad este 15 de diciembre. Como parte de la celebración de su onomástico, la popular “Señito” utilizó sus redes sociales para enviarle un emotivo mensaje.

La conductora de televisión manifestó todo el cariño que siente por su primogénita en una publicación en su cuenta oficial de Instagram. La presentadora compartió con sus más de 1 millón de seguidores un vídeo que contenía distintas fotos de varios momentos que ha pasado con la conductora de América Hoy.

Asimismo, no dudo en escribir un extenso mensaje en donde comenzó señalando que desde el día de su nacimiento ha llenado de alegría su vida. “¡FELIZ DÍA, HIJA! Aunque en la foto de portada no se distingue mucho tu sonrisa, desde que llegaste al mundo tu alegría nos acompaña. Muchas mamás cuando sus hijos son pequeños dicen: estaré ahí para ti SIEMPRE”.

Además, confesó sentirse muy orgullosa de la mujer en la que se ha convertido ahora Ethel Pozo, pues ha sabido manejar su vida así como su trabajo y su hogar. Sin duda, no dudó en enumerar las cualidades de su hija.

“Y es verdad, lo veo cuando ahora estoy detrás de ti, pues tienes una vida propia que has sabido cuidar, eres alguien dispuesta a dar todo por sus ideales pero sin discutir, para ti hay muchas cosas que no son negociables y he visto ese carácter desde tu adolescencia , cuando con pasión defendías tus clases de pintura por ejemplo y de adulta cuando tomaste las riendas de tu vida y trabajo. Has sabido hacer tu nombre propio y construir cada día de tu hogar”, se puede leer en el texto.

“Ahora cuando te veo avanzar me encanta saber que siempre te iré cuidando, pero lo que más agradezco es que hoy sabes QUIÉN TE CUIDA Y AMA y A QUIEN LE DEBEMOS TODO. ¡Que Dios te bendiga Pozito! ¡Que nunca dejes de orar y confiar en Él. ¡Feliz cumpleaños! Te amo”, concluyó.

Foto: Instagram

En pocas horas, la publicación a alcanzado más de 175 mil reproducciones y cientos de comentarios de amigos y seguidores en donde felicitan a la conductora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya”.

“Feliz día adorable Etel, que Dios bendiga tu camino y siempre seas feliz”, “Feliz cumpleaños para Ethel muchas felicidades y bendiciones”, “Felicitaciones Etel siga adelante con la bendición de tu mamá y Dios”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

Por otro lado, como era de esperarse, la respuesta de Ethel Pozo no se hizo esperar y le agradeció a su madre el gesto con otro mensaje emotivo donde señalaba que Gisela también debe celebrar pues un 15 de diciembre de 1980 se convirtió en mamá.

“Gracias, mami. ¡Feliz día a ti también! Un día como hoy te convertiste en mamá y sin duda la vida nos cambia totalmente.️ Hoy celebramos. I love you”, escribió.

Foto: Instagram

