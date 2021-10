Peluchín y Gigi son ‘troleados’ por psicóloga de América Hoy: “El problema psicológico es en todos los canales”

La psicológa de América Hoy se presentó en el set de Amor y Fuego. (Foto: Willax TV)

Rodrigo Gónzalez y Gigi Mitre, conductores de Amor y Fuego, recibieron en su programa a la psicóloga Lizbeth Cueva, quien siempre asiste a las ediciones de América Hoy como invitada. Pero los presentadores terminaron siendo ‘troleados’ por ella. ¿Qué pasó?

Todo sucedió cuando Peluchín y Gigi criticaron a Patricio Parodi y Flavia Laos por siempre publicar aspectos de su vida privada en sus redes sociales. Incluso, ambos grabaron tiktoks juntos tras terminar su relación amorosa.

Por ello, el programa Amor y Fuego invitó a la especialista para que diera su opinión profesional sobre los populares influencers, ya que al parecer estarían dispuestos a retomar su romance.

“Está ya la psicóloga Lizbeth Cueva, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida”, comentó Rodrigo González al recibirla en su set.

Sin embargo, Gigi Mitre le pidió a modo de broma que, por favor, los analizara a ellos como suele hacer en América Hoy con Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes.

Antes de hablar sobre Patricio Parodi y Flavia Laos, Lizbeth Cueva dijo: “Buenas tardes, yo pensé que el problema psicológico era en un canal, pero veo que es en todos los canales ”.

Sus declaraciones provocaron las risas de Rodrigo González y Gigi Mitre, siendo esta última que se defendió: “Todas los que estamos en la tele, detrás o delante de las cámaras, estamos cucu”.

“Es un mal común de los que trabajamos de cara al público, todos los que estamos en la tele estamos un poco mal de la cabeza, definitivamente, pero acá le ponemos la firma”, añadió Peluchín.

PSICÓLOGA PREOCUPADA POR PANELISTAS

La psicóloga Lizbeth Cueva cuestionó a Melissa Paredes, Janet Barboza y Ethel Pozo por sus enfrentamientos con Christian Domínguez por no asistir a la gala de Reinas del Show, donde participan sus exparejas.

“Estoy preocupada por todas, he estado viendo el programa y no. Incluso la producción, ellos son los culpables”, señaló seria la especialista.

Al escuchar estas duras palabras, la hija de Gisela Valcárcel se disculpó por lo sucedido: “Inició con Janet y Christian, ahora yo estoy metida”.

Por su parte, Janet Barboza se defendió y reclamó a la doctora por no aconsejarlas. “Me tienes que ayudar y no chancar”, dijo.

No obstante, las conductoras de América Hoy no esperaron lo que vendría después de parte de la psicóloga. “No me siento en un set de TV, sino en un pabellón mental”, sentenció Lizbeth Cueva.

MARIELLA ZANETTI EN AMÉRICA HOY

Mariella Zanetti se encuentra asumiendo la conducción del magazine América Hoy en reemplazo de Melissa Paredes, quien dio a positivo en su prueba de covid-19.

El 30 de septiembre, Ethel Pozo y Janet Barboza, regresaron a la conducción del magazine tras ausentarse por dos días. Esto porque debían cumplir con la cuarentena obligatoria hasta descartar que no tenían coronavirus.

¿CÓMO SE CONTAGIÓ MELISSA PAREDES?

Melissa Paredes señala que no sabe cómo llegó a contagiarse de covid-19, porque siempre ha cumplido con todos los protocolos de bioseguridad en su día a día. Sin embargo, la esposa de Rodrigo Cuba cree que se infectó en el trabajo.

“Yo soy una de las personas que salgo con mascarilla y mi alcohol en mano, no tengo idea dónde me contagié. Me imagino que ha sido allí, trabajando. Uno nunca dónde y en qué momento te vas a contagiar”, indicó.

La presentadora de América TV venció a Lady Guillén en el versus de baile. (Foto: GV Producciones)

Recordemos que Melissa Paredes se desempeña como conductora de América Hoy junto a Janet Barboza y Ethel Pozo. Además de eso, la modelo de 31 años está participando en el reality de baile de Reinas del Show, conducido por Gisela Valcárcel.

