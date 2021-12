Waldemar Cerrón sobre moción de vacancia: “Personas que no entienden que ya acabó la campaña siguen con estos intentos”

Foto: La República

En declaraciones previas al debate en el pleno del Congreso de la República sobre la admisión de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo, el congresista de Perú Libre Waldemar Cerrón precisó que no hay que distraerse en estos temas organizados por un grupo que supuestamente no acepta aún la derrota en la contienda electoral.

“Hay un acuerdo para el respeto irrestricto del sistema democrático y no distrayéndonos en estos temas de vacancia que siempre están organizando personas que no entienden que ya acabó la campaña, no entienden que perdieron y siguen con estos intentos que tanto lastiman a la población peruana”, declaró ante la prensa.

Cerrón también recordó que la bancada participó en reuniones con el mandatario, al igual que otras bancadas del Parlamento, donde luego declararon que votarían en contra de la moción. Cabe recalcar que Cerrón no estuvo en dicha reunión.

“La bancada de Perú Libre, como alguna vez lo hemos dicho y seguimos repitiéndolo, unánime votara en contra de esta moción”, dijo.

Del mismo modo, el congresista afirmó que la bancada de Somos Perú se suma al voto en contra de la moción.

“Nosotros el día de ayer le pedimos un acercamiento, en el cual ellos claramente no van a aceptar esta moción”, señaló.

SOBRE LAS DENUNCIAS RESPECTO AL ENTORNO DE PEDRO CASTILLO

El tema de las reuniones en la vivienda de Breña han puesto a la opinión pública en contra de Pedro Castillo y han servido como argumento de muchas bancadas que ahora quieren que el mandatario de su descargo en el Congreso.

Al ser consultado sobre el tema, Cerrón precisó que Pedro Castillo debe aclarar los hechos sucedidos, pero que “eso no puede significar un tema de vacancia”.

Pero el congresista también decidió comentar sobre los audios que se plantearon presentar en el programa de Cuarto Poder del día de ayer.

“Estos temas que son materia de investigación, que también por cierto al Perú le debe los audio bombas que han estado ahí sembrando incertidumbre y creo que ese sector de la prensa debe ser más responsable”, declaró.

Pedro Castillo mantuvo reuniones extraoficiales en vivienda en Breña.

LAS REUNIONES EN BREÑA Y AUDIOS

El domingo 28 de diciembre, el programa dominical Cuarto Poder emitió un reportaje sobre las visitas que funcionarios públicos y empresarios habían hecho a la casa del pasaje Sarratea, en Breña, la cual también era frecuentada por el presidente Castillo. Incluso se captó al presidente, llegando al lugar con una gorra y no con su sombrero característico.

La oposición consideró que estas reuniones extraoficiales eran la evidencia de posibles delitos de tráfico de influencias o de concertación con empresarios para que ganen licitaciones.

Más recientemente, en redes sociales se comentó sobre la existencia de audios o videos que podían comprometer directamente al presidente de la República en casos de corrupción y vinculados a sus visitas a la casa de Breña. Se creía que el reportaje revelador saldría en el programa Cuarto Poder, sin embargo, esto no ocurrió y los propios impulsores de la vacancia quedaron decepcionados: “Me parece más una cortina de humo los audios que han tenido a todos los Peruanos distraídos”, expresó en Twitter Norma Yarrow, congresista de Avanza País.

¿SE LOGRARÍA LOS VOTOS PARA ADMITIR A DEBATE LA VACANCIA?

Como se recuerda, el 18 de noviembre, la parlamentaria Patricia Chirinos anunció en el pleno que ya tenía redactada la moción de vacancia y que requería 26 firmas para su presentación. En un principio, los propios parlamentarios de los partidos de derecha no mostraron su adhesión a la moción, ya que no habían participado de su elaboración. Sin embargo, el documento alcanzó las 28 firmas y fue presentado el 25 de noviembre.

Para entonces los partidos de derecha Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular anunciaron que votarían a favor de la admisión de la moción de vacancia, la cual requiere los votos del 40% de congresistas hábiles (52 votos como máximo) para sea aprobada y se pueda llevar al presidente o su abogado al Congreso. Cabe señalar que estos partidos que están decididos a vacar a Castillo suman 44 votos y necesitarían 8 más como máximo para admitir la moción.

Hasta el momento, dos bancadas han expresado que votarán en contra de la admisión de la moción. Estas son las bancadas de Perú Libre y Alianza para el Progreso. Según el congresista Waldemar Cerrón, Somos Perú también votaría en contra.

