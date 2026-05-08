Perú Deportes

Universitario vs Nacional: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Tras la derrota con Coquimbo Unido, los ‘cremas’ se juegan su clasificación en Uruguay la próxima jornada. Conoce todos los detalles del decisivo encuentro

Guardar
Google icon
Universitario de Deportes visitará a Nacional por la Copa Libertadores 2026. (Universitario)
Universitario de Deportes visitará a Nacional por la Copa Libertadores 2026. (Universitario)

La reciente caída de Universitario de Deportes ante Coquimbo Unido por 2-1 dejó al equipo peruano en una situación límite en la Copa Libertadores 2026. Con ese resultado, los ‘merengues’ ocupan el tercer lugar del Grupo B con 4 puntos, igualados en unidades con Nacional de Uruguay, pero con una diferencia de goles menos desfavorable.

El próximo compromiso frente a Nacional, que se jugará en Montevideo, se perfila como un duelo determinante para ambos conjuntos. El encuentro adquiere carácter definitorio: el perdedor quedará en el último puesto del grupo y con mínimas posibilidades de avanzar a octavos de final.

PUBLICIDAD

Universitario vs Nacional: día y hora del partido por Copa Libertadores 2026

El enfrentamiento clave entre Universitario de Deportes y Nacional por la quinta jornada de la Copa Libertadores se disputará el miércoles 20 de mayo en el Gran Parque Central. Este encuentro definirá el futuro de ambos equipos en el torneo y ha generado gran expectativa en la región.

Para garantizar que el público de distintos países pueda seguir la transmisión, la organización del certamen estableció diferentes horarios de inicio. En Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 19:00 horas. En Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, el pitazo inicial será a las 20:00 horas. Por su parte, los seguidores de Uruguay, Paraguay y Brasil tendrán acceso a la señal a partir de las 21:00 horas.

PUBLICIDAD

La dura reacción de prensa uruguaya tras triunfo de Universitario sobre Nacional por la Copa Libertadores 2026. (A presión)
La dura reacción de prensa uruguaya tras triunfo de Universitario sobre Nacional por la Copa Libertadores 2026. (A presión)

Canal TV para ver Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

La transmisión oficial del decisivo encuentro entre Universitario de Deportes y Nacional en Uruguay estará a cargo de ESPN, señal internacional que ostenta los derechos de la Copa Libertadores 2026 para Perú y el resto de Sudamérica. Los aficionados también podrán seguir el partido mediante la plataforma Disney+, que ofrece acceso vía streaming en dispositivos móviles y computadoras, siempre que cuenten con una suscripción activa.

Además, quienes deseen una cobertura minuto a minuto encontrarán en Infobae Perú un seguimiento detallado del compromiso. La página web pondrá a disposición de los lectores las incidencias, goles, jugadas destacadas, el resumen del partido, el resultado final y la actualización de la tabla de posiciones del Grupo B.

Asi fue la dura derrota de Universitario ante Coquimbo Unido

La derrota de Universitario de Deportes por 2-1 frente a Coquimbo Unido en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso complicó seriamente el panorama de los ‘cremas’ en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026, cuando solo restan dos fechas para definir la clasificación.

El equipo dirigido por Jorge Araujo se adelantó en el marcador a los 33 minutos, cuando Alex Valera aprovechó un rebote en el palo para marcar el primer gol del encuentro. La ventaja, sin embargo, no pudo sostenerse tras el descanso.

En la segunda mitad, Guido Vadalá emergió como la figura del partido al anotar dos tantos (a los 50 y 72 minutos), que permitieron la remontada del conjunto chileno. Estos goles dejaron a Universitario en una posición incómoda de cara al cierre de la fase de grupos y obligan al equipo peruano a sumar en sus próximos compromisos para mantener vivas sus opciones de avanzar en el certamen continental.

El cuadro peruano arrancó ganando, pero no pudo sostener el resultado y terminó cayendo 2-1 - Crédito: Conmebol.

Fixture que le resta a Universitario en la Copa Libertadores 2026

- Fecha 5: Nacional vs Universitario de Deportes (miércoles 20 de mayo / 19:00 horas / estadio Gran Parque Central)

- Fecha 6: Universitario de Deportes vs Deportes Tolima (martes 26 de mayo / 19:30 horas / estadio Monumental de Ate)

Google icon

Temas Relacionados

Universitario de DeportesNacional de UruguayCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Jorge Araujo reveló por qué cambió a Anderson Santamaría por Williams Riveros en derrota de Universitario ante Coquimbo Unido

El DT fue duramente criticado por el cambio que realizó en la defensa para el segundo tiempo. La ‘U’ no pudo sostener el triunfo y terminó perdiendo por 2-1 en Chile complicando su clasificación a octavos de la Copa Libertadores

Jorge Araujo reveló por qué cambió a Anderson Santamaría por Williams Riveros en derrota de Universitario ante Coquimbo Unido

Ricardo Gareca describe a los clubes grandes de Perú: “Universitario es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares”

El ‘Flaco’ equiparó a la ‘U’ al nivel de los conjuntos más tradicionales de Argentina, al tiempo que destacó el fuerte arraigo de los ‘blanquiazules’ dentro del territorio peruano

Ricardo Gareca describe a los clubes grandes de Perú: “Universitario es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares”

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras por fecha 4

El cuadro de Zé Ricardo pasó de liderar el grupo a poner en duda su clasificación a octavos de final. Esto, además, por el triunfazo de Cerro Porteño ante Junior en Barranquilla. Conoce todos los detalles

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras por fecha 4

Universitario apunta a la excelencia en la Liga Peruana de Vóley: “El objetivo es estar en una final y seguir creciendo”

Las ‘pumas’ no se conforman con el reciente podio logrado, hito a nivel institucional. Se preparan para seguir al alza hasta estacionarse en la cima, enfocándose en un cupo directo al Campeonato Sudamericano

Universitario apunta a la excelencia en la Liga Peruana de Vóley: “El objetivo es estar en una final y seguir creciendo”

Liga Peruana de Vóley “ya suena a nivel mundial”: FPV busca expandir la transmisión del torneo en Estados Unidos y otros países

Gino Vegas destacó la millonaria audiencia que viene alcanzando el torneo en Brasil y adelantó ya trabaja en un plan para expandir las transmisiones a más países de Sudamérica e incluso de Norteamérica

Liga Peruana de Vóley “ya suena a nivel mundial”: FPV busca expandir la transmisión del torneo en Estados Unidos y otros países
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Por qué permanecen más de mil actas sin enviar al Jurado Electoral Especial, a una semana del cierre oficial?

¿Por qué permanecen más de mil actas sin enviar al Jurado Electoral Especial, a una semana del cierre oficial?

Último conteo de la ONPE: así van los votos de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga camino a la segunda vuelta

Falsa soberanía

JNE anunciaría resultados de la elección presidencial a mediados de mayo y mantiene en vilo el balotaje

¿Indulto a Pedro Castillo? Ministro de Justicia afirma que “no existe” pedido aún, pero se “analizará” si se presenta

ENTRETENIMIENTO

Karina Jordán desarma prejuicios en ‘Las cosas que sé que son verdad’: “Hay que comenzar a escuchar al que piensa diferente”

Karina Jordán desarma prejuicios en ‘Las cosas que sé que son verdad’: “Hay que comenzar a escuchar al que piensa diferente”

Pablo Heredia explota y ya no soporta a Shirley Arica en ‘La Granja VIP’: “Estoy cansado, no cambia”

Magaly Medina a Jefferson Farfán tras reclamo de pago: “ATV ya le pagó la mitad, ¿tan necesitado de plata está?”

Pamela Franco rompe en llanto por tierna sorpresa de su hija en el Día de la Madre: “Muy emocionada”

Melcochita muestra su nuevo ‘depa de soltero’ tras separarse de Monserrat Seminario: “He comprado todo nuevo, estoy contento”

DEPORTES

Jorge Araujo reveló por qué cambió a Anderson Santamaría por Williams Riveros en derrota de Universitario ante Coquimbo Unido

Jorge Araujo reveló por qué cambió a Anderson Santamaría por Williams Riveros en derrota de Universitario ante Coquimbo Unido

Ricardo Gareca describe a los clubes grandes de Perú: “Universitario es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares”

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras por fecha 4

Universitario apunta a la excelencia en la Liga Peruana de Vóley: “El objetivo es estar en una final y seguir creciendo”

Liga Peruana de Vóley “ya suena a nivel mundial”: FPV busca expandir la transmisión del torneo en Estados Unidos y otros países