Universitario vs Nacional: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Universitario de Deportes visitará a Nacional por la Copa Libertadores 2026. (Universitario)

La reciente caída de Universitario de Deportes ante Coquimbo Unido por 2-1 dejó al equipo peruano en una situación límite en la Copa Libertadores 2026. Con ese resultado, los ‘merengues’ ocupan el tercer lugar del Grupo B con 4 puntos, igualados en unidades con Nacional de Uruguay, pero con una diferencia de goles menos desfavorable.

El próximo compromiso frente a Nacional, que se jugará en Montevideo, se perfila como un duelo determinante para ambos conjuntos. El encuentro adquiere carácter definitorio: el perdedor quedará en el último puesto del grupo y con mínimas posibilidades de avanzar a octavos de final.

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Universitario vs Nacional: día y hora del partido por Copa Libertadores 2026

El enfrentamiento clave entre Universitario de Deportes y Nacional por la quinta jornada de la Copa Libertadores se disputará el miércoles 20 de mayo en el Gran Parque Central. Este encuentro definirá el futuro de ambos equipos en el torneo y ha generado gran expectativa en la región.

Para garantizar que el público de distintos países pueda seguir la transmisión, la organización del certamen estableció diferentes horarios de inicio. En Perú, Colombia y Ecuador, el partido comenzará a las 19:00 horas. En Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, el pitazo inicial será a las 20:00 horas. Por su parte, los seguidores de Uruguay, Paraguay y Brasil tendrán acceso a la señal a partir de las 21:00 horas.

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La dura reacción de prensa uruguaya tras triunfo de Universitario sobre Nacional por la Copa Libertadores 2026. (A presión)

Canal TV para ver Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

La transmisión oficial del decisivo encuentro entre Universitario de Deportes y Nacional en Uruguay estará a cargo de ESPN, señal internacional que ostenta los derechos de la Copa Libertadores 2026 para Perú y el resto de Sudamérica. Los aficionados también podrán seguir el partido mediante la plataforma Disney+, que ofrece acceso vía streaming en dispositivos móviles y computadoras, siempre que cuenten con una suscripción activa.

Además, quienes deseen una cobertura minuto a minuto encontrarán en Infobae Perú un seguimiento detallado del compromiso. La página web pondrá a disposición de los lectores las incidencias, goles, jugadas destacadas, el resumen del partido, el resultado final y la actualización de la tabla de posiciones del Grupo B.

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Asi fue la dura derrota de Universitario ante Coquimbo Unido

La derrota de Universitario de Deportes por 2-1 frente a Coquimbo Unido en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso complicó seriamente el panorama de los ‘cremas’ en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026, cuando solo restan dos fechas para definir la clasificación.

El equipo dirigido por Jorge Araujo se adelantó en el marcador a los 33 minutos, cuando Alex Valera aprovechó un rebote en el palo para marcar el primer gol del encuentro. La ventaja, sin embargo, no pudo sostenerse tras el descanso.

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En la segunda mitad, Guido Vadalá emergió como la figura del partido al anotar dos tantos (a los 50 y 72 minutos), que permitieron la remontada del conjunto chileno. Estos goles dejaron a Universitario en una posición incómoda de cara al cierre de la fase de grupos y obligan al equipo peruano a sumar en sus próximos compromisos para mantener vivas sus opciones de avanzar en el certamen continental.

El cuadro peruano arrancó ganando, pero no pudo sostener el resultado y terminó cayendo 2-1 - Crédito: Conmebol.

Fixture que le resta a Universitario en la Copa Libertadores 2026

- Fecha 5: Nacional vs Universitario de Deportes (miércoles 20 de mayo / 19:00 horas / estadio Gran Parque Central)

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- Fecha 6: Universitario de Deportes vs Deportes Tolima (martes 26 de mayo / 19:30 horas / estadio Monumental de Ate)