De Chiclayo para el mundo: detalles de la vida de León XIV, el Papa con DNI peruano

El video inicia con una vista aérea de la Plaza de San Pedro con una gran congregación de personas. El Papa León XIV envía saludo a Chiclayo.

Hace exactamente un año, la Iglesia Católica vivió un hecho histórico con la elección del estadounidense Robert Francis Prevost como Sumo Pontífice, quien adoptó el nombre de León XIV. La designación de un papa nacido en Estados Unidos y con nacionalidad peruana marcó un cambio sin precedentes en la conducción de la Santa Sede.

El 8 de mayo de 2025, tras la cuarta votación en el segundo día del cónclave, la fumata blanca apareció sobre la Capilla Sixtina, anunciando a los fieles la elección de un nuevo líder espiritual para los más de 1.300 millones de católicos en el mundo.

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Desde su infancia el camino a Cristo ya estaba marcado

León XIV nació en Chicago en 1955 y fue criado en Dolton, Illinois. Él contó que desde niño ya sabía que su camino era la de ser sacerdote. “Mientras mis hermanos jugaban yo celebraba misas litúrgicas y entregaba hostias de papel a mis vecinos” declaró el cardenal ahora Papa León XIV.

Su trayectoria se caracterizó por una profunda vocación misionera y una vida dedicada al servicio en América Latina. Llegado a la juventud se integró a la Orden de San Agustín en 1977 y fue ordenado sacerdote en 1982. Su experiencia pastoral se consolidó en Perú, donde asumió tareas como obispo de Chiclayo en la década de los 80 y vivió en Perú por más de 3 décadas. Desde 2015 fue elegido como prefecto de la Congregación para los Obispos en el Vaticano, responsabilidad que le valió reconocimiento entre sectores progresistas y conservadores de la Iglesia.

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El Papa León XIV solía sentarse en la mesa 3 a disfrutar su frito chiclayano. Hoy, es la más pedida por turistas de todo el mundo. (Composición Infobae)

8 de mayo de 2025

La elección de León XIV resultó inesperada para muchos observadores, quienes consideraban improbable que un cardenal estadounidense alcanzara el papado debido a la influencia geopolítica de Estados Unidos. Sin embargo, su perfil de mediador y su pertenencia a la tradición agustiniana convencieron al Colegio Cardenalicio de que representaba un equilibrio adecuado para una Iglesia en transición.

Este reportaje informativo presenta a varios presentadores de noticias en un estudio. El Papa León XIV envía saludo a Chiclayo el cual tuvo un impacto en redes sociales.

En sus primeras declaraciones tras asumir el pontificado, León XIV centró su mensaje en la necesidad de fortalecer la unidad de la Iglesia y reafirmó el compromiso con los sectores sociales más vulnerables. Dirigiéndose a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el nuevo papa hizo un llamado a construir puentes de diálogo y a trabajar por la justicia, la paz y la reconciliación. Subrayó la importancia de responder a los desafíos del mundo contemporáneo con apertura, humildad y espíritu solidario, e instó a la comunidad católica global a mantener la esperanza ante las adversidades.

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Durante ese primer mensaje, León XIV dedicó un reconocimiento especial a Chiclayo, ciudad peruana donde residió como obispo durante más de una década. Expresó su gratitud a la comunidad local por el acompañamiento y la fe compartida a lo largo de su servicio pastoral. “Chiclayo me enseñó el valor de la cercanía y el compromiso con los más necesitados”, afirmó el pontífice, recordando el papel fundamental que tuvo esa experiencia en su vocación y en su visión pastoral. Sus palabras fueron recibidas con emoción tanto en Perú como entre los fieles latinoamericanos presentes en el Vaticano.

Robert Francis Prevost llegó al Perú en 1985 como misionero agustino; cuarenta años después, el mundo lo conoce como León XIV, el primer papa estadounidense y el primero con nacionalidad peruana en la historia de la Iglesia. (Infobae Perú / Composición)

Primeras acciones durante el Papado de León XIV

El nuevo Papa asumió el pontificado en un contexto marcado por la continuación de los desafíos que afrontó su predecesor, Francisco. Entre sus primeras acciones, destacó la defensa de los derechos de los migrantes, la promoción de la unidad eclesial y la preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en la sociedad.

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León XIV ha mantenido una línea de fuerte oposición al nacionalismo y a los conflictos armados, a la vez que ha reiterado el compromiso de la Iglesia con la defensa del medio ambiente y la justicia social.

Durante su primer año de pontificado, León XIV ha consolidado su relación con América Latina, región en la que residió durante más de dos décadas. Designado cardenal por Francisco en 2023, su experiencia en la gestión de la Pontificia Comisión para América Latina fortaleció su visión de una Iglesia más participativa y en diálogo permanente con los desafíos sociales.

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El inicio del pontificado estuvo acompañado de una serie de gestos simbólicos. Tras la tradicional proclamación de “Habemus Papam” desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, el 8 de mayo de 2025, el papa celebró su primera misa ante el Colegio Cardenalicio y, días después, fue investido formalmente como obispo de Roma en la Archibasílica de San Juan de Letrán. El acto contó con la presencia de miles de fieles y representantes diplomáticos de todo el mundo.

El día de su despedida de Perú para partir a Roma, Robert Prevost recibió de regalo un imagen del Señor de los Milagros

¿Por qué elegir el nombre de León?

León XIV optó por su nombre en homenaje a León XIII, recordado por su encíclica Rerum Novarum y por sentar las bases de la doctrina social moderna de la Iglesia. El nuevo pontífice ha declarado que su elección busca responder a los desafíos éticos y sociales de la era tecnológica, así como promover la dignidad del trabajo en un contexto de cambios acelerados. “Nuestra primera gran aspiración debe ser una Iglesia unida, signo de comunión para un mundo reconciliado”, afirmó durante su homilía inaugural.

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A lo largo de estos doce meses, León XIV ha impulsado reformas destinadas a fortalecer la participación de los laicos y las mujeres en la estructura vaticana. En noviembre de 2025, firmó una enmienda legal que permite a mujeres presidir la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano, eliminando la exigencia previa de rango cardenalicio para el cargo.

Robert Prevost cuando era sacerdote en Trujillo y en 1985 conoció al entonces Papa Juan Pablo II en su visita al Perú.

En materia internacional, León XIV ha abogado por el diálogo entre religiones y la defensa de los derechos humanos, además de expresar su apoyo a comunidades migrantes y refugiadas. Durante su visita apostólica a Turquía y Líbano, con motivo del 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, reiteró el compromiso de la Santa Sede con la paz y la reconciliación interreligiosa.

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El Papa también se ha pronunciado sobre el desarrollo tecnológico, advirtiendo sobre los riesgos de la inteligencia artificial para la justicia social y la dignidad humana. En encuentros con movimientos sociales y científicos, ha instado a una regulación ética que garantice el bien común, siguiendo la línea de preocupación por el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana.

El obispo Robert Prevost durante las celebraciones del Corpus Christi en Chiclayo. (Foto: Diócesis de Chiclayo)

Viaje a Perú

El papa León XIV, de nacionalidad peruana y estadounidense, prevé realizar una visita pastoral a Perú entre noviembre y la primera semana de diciembre de 2026, según la Conferencia Episcopal Peruana. Aunque la agenda definitiva aún está pendiente de confirmación, el viaje tiene un 80% de probabilidad de concretarse y contempla recorridos por Chiclayo, Lambayeque, Piura, Callao y La Libertad. Este regreso al país donde vivió más de cuarenta años refuerza su estrecho vínculo pastoral y espiritual con la región, especialmente con la comunidad de Chiclayo, donde fue obispo desde 2014 y donde también adquirió la nacionalidad peruana.

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El viaje de León XIV a Perú despertó expectativas tanto en el ámbito religioso como en el cultural. El propio pontífice ha manifestado su deseo de reencontrarse con las comunidades que acompañó durante décadas, resaltando el valor del turismo religioso y el patrimonio cultural de zonas como Lambayeque y Piura. La relevancia de su paso por el país ha quedado reflejada en la producción del documental “El Perú del Papa León XIV,” estrenado el 1 de mayo de 2026, que recoge testimonios y episodios de su labor misionera y su integración en la vida social y religiosa peruana.

A un año de su elección, la figura de León XIV continúa generando expectativas dentro y fuera de la Iglesia Católica. Su liderazgo, marcado por la continuidad con algunas de las reformas de Francisco y por una apuesta firme por la inclusión y la justicia social, ha sido objeto de atención internacional. La próxima etapa de su pontificado estará marcada por la implementación de nuevas reformas y por la consolidación de una Iglesia más abierta y comprometida con los retos del presente.