Lo quemó por no aceptar una cerveza y se rió mientras ardía: un año después, la víctima revela el infierno que vive

Un año después de ser brutalmente atacado por quien consideraba su mejor amigo, Iván Hernando habla por primera vez sobre las secuelas físicas y psicológicas que le dejó el incidente. Su testimonio revela la crueldad del ataque y su difícil proceso de recuperación. | ATV

A más de un año del brutal ataque que conmocionó al país, Iván Hernández Alarcón, el joven que fue rociado con alcohol y quemado por su mejor amigo en el distrito limeño de Jesús María, rompió su silencio y reveló el profundo impacto físico y psicológico que aún arrastra tras sobrevivir al intento de homicidio.

En un reciente informe difundido por ATV, Iván relató el difícil proceso de recuperación que enfrenta desde el 25 de marzo de 2025, fecha en la que José Manuel Egoavil Portillo —amigo suyo desde la infancia— presuntamente le prendió fuego luego de que se negara a continuar bebiendo cerveza con él.

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“No me gusta lo que veo. No me gusta cómo me veo. Es bastante complicado”, expresó Iván mientras observaba las secuelas que las quemaduras dejaron en su cuerpo y rostro.

Revive el ataque cada noche

Durante el reportaje, el joven confesó que continúa bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico debido a las secuelas emocionales que le dejó el ataque. Según contó, aún revive constantemente las escenas de terror ocurridas aquella noche.

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“No, el hecho de recordar es literalmente revivir. Yo actualmente estoy con medicamentos para poder conciliar el sueño. Tengo esta imagen recurrente de José Manuel entrando al baño y burlándose de mí”, declaró.

Iván sufrió quemaduras de tercer grado en el pecho, cuello y brazo. Además, explicó que debe utilizar prendas especiales de compresión para evitar la formación de queloides y proteger su piel del sol, ya que las lesiones lo obligan a permanecer cubierto gran parte del tiempo.

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La imagen muestra a los dos jóvenes ex amigos, uno de ellos la víctima y el otro el presunto perpetrador del ataque en el que le prendió fuego, sonriendo en una selfie antes del incidente. (ATV)

“Esto detiene los queloides y posibles cicatrices. Esta parte del cuello me ahorca, ejerce presión. Mi papá o mi mamá tienen que ayudarme a ponerme esto”, relató mientras mostraba la máscara y el corsé médico que utiliza diariamente.

“Que se queme solo”: los escalofriantes detalles del expediente fiscal

El programa también accedió al expediente fiscal del caso, el cual contiene detalles considerados espeluznantes por los investigadores. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, José Manuel Egoavil actuó con extrema crueldad durante el ataque.

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Según el documento, el acusado “se valió de alcohol medicinal de 70 grados que roció en los pies y piernas del agraviado y le prendió fuego con un encendedor”.

Según los familiares de Iván, José Manuel estaría vinculado a prácticas satánicas. Un tatuaje en su pecho, con la imagen de manos demoníacas y un pentagrama invertido, despertó sospechas sobre sus creencias y motivaciones. (Crédito: Panorama)

Lejos de auxiliar a la víctima, el expediente señala que Egoavil “lo empujó y le manifestó que se queme solo”, mientras lo comparaba con el personaje ficticio Ghost Rider, “aplaudiendo y riéndose”.

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Asimismo, la Fiscalía sostiene que el acusado incluso aseguró que “le daba risa verlo quemado y oliendo a rostizado”, elementos que, según la investigación, evidenciarían placer y crueldad en la agresión.

Para el psicólogo forense José García, estas conductas serían compatibles con rasgos psicopáticos.

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“Es típico del psicópata. No hay empatía alguna con el crimen. Es tan frío que matar a alguien es como romper un papel. Ese comportamiento está expresado en esa alterada crueldad”, sostuvo el especialista.

Temen que el acusado quede libre

Pese a la gravedad del caso, la investigación aún continúa en etapa preliminar y hasta el momento no existe una fecha definida para el inicio del juicio oral.

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La preocupación de la familia Hernández aumentó luego de que el juez encargado del caso decidiera inhibirse debido a que cursaba una maestría dictada por el abogado de la defensa del acusado, situación que podría generar un conflicto de intereses.

El padre de Iván cuestionó la demora judicial y advirtió sobre el riesgo de que José Manuel Egoavil pueda recuperar su libertad y abandonar el país.

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“¿Qué vamos a tener? ¿Que por exceso de casería o porque se venció la prisión preventiva salga este individuo libre y se fugue del país como lo pretendió hacer en un principio?”, expresó.

Cabe recordar que, tras el ataque, las autoridades hallaron una maleta y un boleto de avión con destino a Colombia, lo que reforzó las sospechas de un posible intento de fuga.

La prisión preventiva dictada contra José Manuel Egoavil Portillo vence en agosto de este año. Mientras tanto, Iván continúa luchando por reconstruir su vida y superar las secuelas del ataque que casi le cuesta la vida.