Perú

Lo quemó por no aceptar una cerveza y se rió mientras ardía: un año después, la víctima revela el infierno que vive

Iván Hernández, quien fue quemado por su entonces mejor amigo, José Manuel Egoavil Portillo, en Jesús María, reveló que aún sufre graves secuelas físicas y psicológicas

Guardar
Google icon
Un año después de ser brutalmente atacado por quien consideraba su mejor amigo, Iván Hernando habla por primera vez sobre las secuelas físicas y psicológicas que le dejó el incidente. Su testimonio revela la crueldad del ataque y su difícil proceso de recuperación. | ATV

A más de un año del brutal ataque que conmocionó al país, Iván Hernández Alarcón, el joven que fue rociado con alcohol y quemado por su mejor amigo en el distrito limeño de Jesús María, rompió su silencio y reveló el profundo impacto físico y psicológico que aún arrastra tras sobrevivir al intento de homicidio.

En un reciente informe difundido por ATV, Iván relató el difícil proceso de recuperación que enfrenta desde el 25 de marzo de 2025, fecha en la que José Manuel Egoavil Portillo —amigo suyo desde la infancia— presuntamente le prendió fuego luego de que se negara a continuar bebiendo cerveza con él.

PUBLICIDAD

“No me gusta lo que veo. No me gusta cómo me veo. Es bastante complicado”, expresó Iván mientras observaba las secuelas que las quemaduras dejaron en su cuerpo y rostro.

Revive el ataque cada noche

Durante el reportaje, el joven confesó que continúa bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico debido a las secuelas emocionales que le dejó el ataque. Según contó, aún revive constantemente las escenas de terror ocurridas aquella noche.

PUBLICIDAD

“No, el hecho de recordar es literalmente revivir. Yo actualmente estoy con medicamentos para poder conciliar el sueño. Tengo esta imagen recurrente de José Manuel entrando al baño y burlándose de mí”, declaró.

Iván sufrió quemaduras de tercer grado en el pecho, cuello y brazo. Además, explicó que debe utilizar prendas especiales de compresión para evitar la formación de queloides y proteger su piel del sol, ya que las lesiones lo obligan a permanecer cubierto gran parte del tiempo.

Dos hombres sonríen en una selfie en un vehículo. El hombre de la izquierda tiene el pelo oscuro y una bufanda, el de la derecha lleva gorra y barba
La imagen muestra a los dos jóvenes ex amigos, uno de ellos la víctima y el otro el presunto perpetrador del ataque en el que le prendió fuego, sonriendo en una selfie antes del incidente. (ATV)

“Esto detiene los queloides y posibles cicatrices. Esta parte del cuello me ahorca, ejerce presión. Mi papá o mi mamá tienen que ayudarme a ponerme esto”, relató mientras mostraba la máscara y el corsé médico que utiliza diariamente.

“Que se queme solo”: los escalofriantes detalles del expediente fiscal

El programa también accedió al expediente fiscal del caso, el cual contiene detalles considerados espeluznantes por los investigadores. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, José Manuel Egoavil actuó con extrema crueldad durante el ataque.

Según el documento, el acusado “se valió de alcohol medicinal de 70 grados que roció en los pies y piernas del agraviado y le prendió fuego con un encendedor”.

La víctima Iván Hernández Alarcón, un comunicador audiovisual de 31 años, ha quedado con secuelas físicas y psicológicas.
Según los familiares de Iván, José Manuel estaría vinculado a prácticas satánicas. Un tatuaje en su pecho, con la imagen de manos demoníacas y un pentagrama invertido, despertó sospechas sobre sus creencias y motivaciones. (Crédito: Panorama)

Lejos de auxiliar a la víctima, el expediente señala que Egoavil “lo empujó y le manifestó que se queme solo”, mientras lo comparaba con el personaje ficticio Ghost Rider, “aplaudiendo y riéndose”.

Asimismo, la Fiscalía sostiene que el acusado incluso aseguró que “le daba risa verlo quemado y oliendo a rostizado”, elementos que, según la investigación, evidenciarían placer y crueldad en la agresión.

Para el psicólogo forense José García, estas conductas serían compatibles con rasgos psicopáticos.

“Es típico del psicópata. No hay empatía alguna con el crimen. Es tan frío que matar a alguien es como romper un papel. Ese comportamiento está expresado en esa alterada crueldad”, sostuvo el especialista.

Temen que el acusado quede libre

Pese a la gravedad del caso, la investigación aún continúa en etapa preliminar y hasta el momento no existe una fecha definida para el inicio del juicio oral.

La preocupación de la familia Hernández aumentó luego de que el juez encargado del caso decidiera inhibirse debido a que cursaba una maestría dictada por el abogado de la defensa del acusado, situación que podría generar un conflicto de intereses.

El padre de Iván cuestionó la demora judicial y advirtió sobre el riesgo de que José Manuel Egoavil pueda recuperar su libertad y abandonar el país.

“¿Qué vamos a tener? ¿Que por exceso de casería o porque se venció la prisión preventiva salga este individuo libre y se fugue del país como lo pretendió hacer en un principio?”, expresó.

Cabe recordar que, tras el ataque, las autoridades hallaron una maleta y un boleto de avión con destino a Colombia, lo que reforzó las sospechas de un posible intento de fuga.

La prisión preventiva dictada contra José Manuel Egoavil Portillo vence en agosto de este año. Mientras tanto, Iván continúa luchando por reconstruir su vida y superar las secuelas del ataque que casi le cuesta la vida.

Google icon

Temas Relacionados

Jesús Maríaintento de homicidioperu-noticias

Más Noticias

La minería ilegal movió más de US$ 6 mil millones en el sistema financiero en la última década

La condición fronteriza de Piura la convierte en una de las regiones con mayor vulnerabilidad frente al avance de la minería ilegal y sus riesgos asociados

La minería ilegal movió más de US$ 6 mil millones en el sistema financiero en la última década

Precio del dólar continua su caída en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 8 de mayo

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar continua su caída en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 8 de mayo

Boletos de Machu Picchu hoy: Link para revisar la disponibilidad en venta presencial

Como se recuerda, la venta de boletos hoy se hace para el día de mañana. Aún no se agota la cantidad de 1.000 boletos para las rutas de la llaqta de Machupicchu

Boletos de Machu Picchu hoy: Link para revisar la disponibilidad en venta presencial

Amenazas de tiroteo en colegios: ¿En qué consiste el peligroso reto viral que causó pánico en Lima, Callao y Piura?

El fenómeno, que ya provocó alarma en otros países sudamericanos, comenzó a ser replicado en centros educativos de Perú por escolares, con el fin de viralizarse

Amenazas de tiroteo en colegios: ¿En qué consiste el peligroso reto viral que causó pánico en Lima, Callao y Piura?

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis por el Día de la Madre: conoce cómo acceder a la promoción

La programación incluye espectáculos musicales, presentaciones artísticas y eventos temáticos en ambas sedes con el objetivo de enriquecer la jornada festiva y convertirla en una celebración integral

Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis por el Día de la Madre: conoce cómo acceder a la promoción
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

MML pide al TC una medida cautelar que suspenda acuerdo del JNE que desestimó elecciones complementarias

MML pide al TC una medida cautelar que suspenda acuerdo del JNE que desestimó elecciones complementarias

¿Por qué permanecen más de mil actas sin enviar al Jurado Electoral Especial, a una semana del cierre oficial?

Último conteo de la ONPE: así van los votos de Keiko Fujimori, Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga camino a la segunda vuelta

Falsa soberanía

JNE anunciaría resultados de la elección presidencial a mediados de mayo y mantiene en vilo el balotaje

ENTRETENIMIENTO

Dos décadas después: conoce qué pasó con las familias de Alicia Delgado y Abencia Meza

Dos décadas después: conoce qué pasó con las familias de Alicia Delgado y Abencia Meza

‘La Reina del Flow’ en Lima: ¿Cuándo inicia la preventa de entradas para ver a los actores en concierto?

Karina Jordán desarma prejuicios en ‘Las cosas que sé que son verdad’: “Hay que comenzar a escuchar al que piensa diferente”

Pablo Heredia explota y ya no soporta a Shirley Arica en ‘La Granja VIP’: “Estoy cansado, no cambia”

Magaly Medina a Jefferson Farfán tras reclamo de pago: “ATV ya le pagó la mitad, ¿tan necesitado de plata está?”

DEPORTES

Fútbol y fe: la historia detrás de la simpatía del papa León XIV por Alianza Lima

Fútbol y fe: la historia detrás de la simpatía del papa León XIV por Alianza Lima

Universitario vs Nacional: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Jorge Araujo reveló por qué cambió a Anderson Santamaría por Williams Riveros en derrota de Universitario ante Coquimbo Unido

Ricardo Gareca describe a los clubes grandes de Perú: “Universitario es como Boca Juniors o River Plate, junto a Alianza Lima son muy populares”

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal tras derrota ante Palmeiras por fecha 4