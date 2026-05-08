Perú

Amenazas de tiroteo en colegios: ¿En qué consiste el peligroso reto viral que causó pánico en Lima, Callao y Piura?

El fenómeno, que ya provocó alarma en otros países sudamericanos, comenzó a ser replicado en centros educativos de Perú por escolares, con el fin de viralizarse

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La detección de textos alarmantes en Lima, Callao y Sullana llevó al despliegue de operativos y revisiones en centros estudiantiles, con énfasis en la cooperación entre familias, directivos y cuerpos de seguridad. (24 Horas/Panamericana)

La preocupación se ha instalado en diversas instituciones educativas del Perú tras la aparición de un peligroso reto viral que promueve amenazas de supuestos tiroteos en colegios. En los últimos días, se han reportado casos en Lima, Callao y Piura, lo que ha generado temor en padres de familia, docentes y estudiantes. Mensajes intimidatorios comenzaron a circular en baños, redes sociales y en reuniones virtuales escolares, anunciando presuntas balaceras dentro de los planteles.

Aunque las investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las autoridades educativas descartan, por ahora, la existencia de ataques reales, el impacto de estas falsas amenazas ha sido significativo. Algunos colegios decidieron suspender clases presenciales, otros reforzaron la seguridad, y numerosos padres optaron por no enviar a sus hijos a las aulas por miedo a hechos violentos. El fenómeno también ha sido reportado en países como Chile, Argentina y México, donde las autoridades advierten sobre la expansión de este desafío digital entre escolares.

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¿En qué consiste el reto viral?

El denominado reto viral consiste en difundir amenazas falsas de tiroteos escolares con el objetivo de generar alarma y viralizar el contenido en redes sociales. Los mensajes suelen incluir frases como “mañana tiroteo”, “no vayan al colegio” o advertencias sobre presuntas balaceras dentro de las instituciones educativas.

Imagen dividida que muestra una nota manuscrita con una amenaza de tiroteo y un grupo de estudiantes masculinos caminando con mochilas en un pasillo escolar
Un mensaje manuscrito que advierte sobre un posible tiroteo en una escuela, junto a la imagen de estudiantes caminando por un pasillo, ilustra la creciente preocupación por la seguridad en los centros educativos. (Infobae)

Estas amenazas aparecen de distintas maneras. En algunos casos son escritas en puertas o paredes de los baños escolares; en otros, son difundidas mediante cuentas anónimas en redes sociales, grupos de mensajería o correos electrónicos enviados a docentes y directivos. Incluso, en Lima se registró un caso en el que un mensaje irrumpió durante una reunión virtual de padres de familia para advertir sobre un supuesto ataque armado.

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Según los reportes conocidos hasta el momento, muchos de los responsables serían estudiantes que buscan replicar una tendencia viral que ya circula en otros países sudamericanos. Las publicaciones suelen compartirse acompañadas de fotografías o capturas para generar interacción y causar impacto entre otros alumnos.

Casos reportados en Perú

En Lima, uno de los casos más recientes ocurrió en un colegio privado del Cercado de Lima, donde un usuario identificado como “hacker1230” lanzó amenazas durante una reunión virtual y exigió pagos semanales a docentes bajo supuestas advertencias de violencia. Inicialmente se pensó que se trataba de un caso de extorsión; sin embargo, las investigaciones permitieron rastrear el origen de los mensajes e identificar a dos estudiantes involucrados.

También se reportaron amenazas similares en distritos como Chorrillos y Villa El Salvador, donde padres de familia expresaron temor por enviar a sus hijos a clases. En varios colegios se reforzaron los controles y la vigilancia policial.

En el Callao, las autoridades educativas confirmaron la aparición de mensajes amenazantes en paredes, baños y redes sociales vinculadas a al menos tres instituciones educativas. La Dirección Regional de Educación del Callao coordinó acciones con la Policía Nacional para brindar seguridad y soporte emocional a estudiantes y docentes.

Mientras tanto, en Sullana, Piura, alumnos del colegio Santa Rosa encontraron mensajes que anunciaban un supuesto tiroteo dentro del plantel. El caso provocó ausentismo escolar y motivó la intervención policial y fiscal, además de revisiones de mochilas y operativos preventivos.

Autoridades advierten sobre las consecuencias

Especialistas y autoridades educativas alertan que este tipo de amenazas, aunque sean falsas, pueden tener graves consecuencias debido al contexto de inseguridad y violencia que atraviesa el país. Además de generar pánico y afectar el desarrollo normal de las clases, obligan a movilizar recursos policiales y activar protocolos de emergencia.

La Policía Nacional del Perú continúa investigando los distintos casos para identificar a los responsables, mientras que colegios y direcciones regionales de educación han pedido a los padres conversar con sus hijos sobre los riesgos y consecuencias de participar en este tipo de desafíos virales. Expertos advierten que la normalización de estas conductas podría derivar en situaciones más graves si no se actúa a tiempo.

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