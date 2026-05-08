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Parque de las Leyendas ofrece entradas gratis por el Día de la Madre: conoce cómo acceder a la promoción

La programación incluye espectáculos musicales, presentaciones artísticas y eventos temáticos en ambas sedes con el objetivo de enriquecer la jornada festiva y convertirla en una celebración integral

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PARQUE DE LAS LEYENDAS-PERÚ-30 de mayo
El zoológico implementa una serie de actividades especiales para el Día de la Madre y días previos, diseñadas para ofrecer experiencias culturales, educativas y recreativas tanto a las familias como a los visitantes individuales - Créditos: Andina.

El Parque de las Leyendas anunció que este domingo 10 de mayo, con motivo del Día de la Madre, ofrecerá ingreso gratuito a las primeras 200 mujeres que acrediten su condición de madre en cada una de sus sedes.

La promoción contempla 100 entradas para la sede San Miguel y otras 100 para la sede Huachipa, como parte de una campaña destinada a reconocer el aporte materno y fomentar el encuentro familiar en espacios de recreación pública.

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Las madres beneficiadas deberán presentarse desde las 9 de la mañana, momento de apertura al público, para obtener su pase sin costo. El parque, adscrito a la Municipalidad Metropolitana de Lima, precisó que la iniciativa busca generar experiencias memorables y facilitar el acceso a sus instalaciones en una fecha de alta significación social.

Las madres homenajeadas reciben acceso gratuito como reconocimiento a su rol en la sociedad - Créditos: Parque de las Leyendas.
Las madres homenajeadas reciben acceso gratuito como reconocimiento a su rol en la sociedad - Créditos: Parque de las Leyendas.

San Miguel

Durante la jornada, la sede San Miguel ofrecerá a los asistentes la oportunidad de conocer a Caprichosa, una potranca de nueve meses que permanece bajo el cuidado atento de su madre, Kitana, en la Caballeriza de la zona Costa. Este vínculo natural ejemplifica la importancia de la maternidad en el reino animal y permite a los visitantes apreciar de cerca la interacción entre ambas y la dedicación del equipo veterinario.

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En la misma sede, dentro de la zona Internacional, destaca la presencia de Alba, un canguro de dos años que debió ser criada manualmente por especialistas tras salir expulsada accidentalmente del marsupio materno. La supervivencia de Alba, lograda mediante la intervención constante del personal técnico, representa un caso de éxito en la gestión de fauna exótica y refuerza el valor de la protección animal en el parque.

La programación especial iniciará el sábado 9 de mayo a las 15:00, con el espectáculo musical “Tradición de Capa y Espada” en el patio central. La Tuna de la Universidad Ricardo Palma ejecutará un repertorio de música tradicional y folclórica, orientado a enriquecer la experiencia cultural de los visitantes y abrir las celebraciones del fin de semana.

Las personas podrán disfrutar de grandes presentaciones - Créditos: Andina.
Las personas podrán disfrutar de grandes presentaciones - Créditos: Andina.

El domingo 10, a las 14:30, el Museo de Sitio presentará la actividad “Madres del Ayer: La maternidad en el antiguo Perú”, propuesta que explorará las prácticas y creencias vinculadas a la maternidad en civilizaciones precolombinas. Posteriormente, a las 15:00, el evento “Guerreras del Amor”, liderado por Flora Masato, invitará a las madres a bailar cumbia peruana fusionada en el patio central, en un espacio de reconocimiento y alegría colectiva.

Como cierre del mes de la Madre, el domingo 17 de mayo la sede San Miguel recibirá a Marco Hurtado, conocido por su interpretación de Julio Iglesias en el programa Yo Soy. El artista desarrollará un espectáculo especial en homenaje a todas las madres y familias asistentes.

Huachipa

La agenda contempla actividades pensadas para compartir en familia. El sábado 9, a las 15:30, el grupo Explosión de Salsa dirigirá una sesión de coreografías interactivas de salsa y bachata en la explanada administrativa, promoviendo la integración y el movimiento. El domingo 10, desde las 15:00, Jesús Zavaleta ofrecerá un tributo a Pedro Infante, orientado a homenajear a las madres mediante la interpretación de temas clásicos del repertorio mexicano.

El imitador de Pedro Infante sacará a relucir sus mejores éxitos - Créditos: Municipalidad de Lima/Parque de las Leyendas.
El imitador de Pedro Infante sacará a relucir sus mejores éxitos - Créditos: Municipalidad de Lima/Parque de las Leyendas.

Ambas sedes mantienen espectáculos permanentes de lobos marinos en un anfiteatro adaptado, con funciones todos los sábados, domingos y feriados a las 12:00 y a las 15:00. Estas presentaciones buscan acercar al público a la biología y comportamiento de la especie, en un formato educativo y entretenido.

El horario de atención del Parque de las Leyendas, en ambas ubicaciones, abarca de lunes a domingo y feriados, con ingreso permitido entre las 9:00 y las 17:00.

¿Cuál es el precio de las entradas al Parque de Las Leyendas?

  • Entrada general: S/20.00
  • Niños (de 3 a 12 años): S/10.00
  • Adultos mayores (de 60 años a más): S/4.00
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