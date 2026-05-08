Fútbol y fe: la historia detrás de la simpatía del papa León XIV por Alianza Lima

Un sacerdote peruano es entrevistado en exteriores frente a un edificio. "Papa León XIV", y su posible vínculo con el club deportivo Alianza Lima trasciende fronteras.

La figura de Robert Prevost, actual papa León XIV, ha generado atención en el ámbito deportivo y religioso tras conocerse su relación especial con Alianza Lima, uno de los clubes más emblemáticos del fútbol peruano. Según diversos reportes, el pontífice mantiene un lazo afectivo con la institución blanquiazul, lo que ha suscitado interés tanto en el entorno eclesiástico como en el deportivo.

Robert Prevost y el equipo de sus amores

Según el periodista Renzo Gómez Vega, la identificación de Prevost con la tragedia aliancista de 1987 proporciona un matiz humano y solidario a su figura, consolidando su perfil como líder cercano a las realidades sociales del Perú. La figura del papa León XIV se ha convertido así en motivo de orgullo para la comunidad aliancista y para el país, reafirmando la vigencia del club en la memoria colectiva y en la sensibilidad de personalidades internacionales.

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“Ese fervor obedece a cómo él se identificó con la tragedia que ocurrió en 1987, con el accidente del Fokker”.

Una bufanda de Alianza Lima, con sus colores azul y blanco y el escudo, descansa sobre una baranda de mármol en una galería del Vaticano, con la cúpula de San Pedro al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, señaló que diversos testimonios recabados coinciden en que la afición de Robert Prevost por el fútbol y su simpatía por Alianza Lima se explican por su contacto directo con la cultura popular peruana. Además del fútbol, se sabe que el pontífice aprecia otros deportes como el tenis, lo que refuerza su perfil cercano a las actividades deportivas y sociales.

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Aunque el propio pontífice no ha confirmado oficialmente su afición, el periodista Oslar Lescano, quien compartió momentos con Robert Prevost en Chiclayo, contó en TV Perú: “Yo recuerdo haberlo visto en el 2018 en la festividad de la Cruz de Motupe. Es cercano a la juventud, a las parroquias, al deporte. Él tiene inclinación a Alianza Lima junto con el obispo Daniel Turley Murphy, que son de la misma orden de San Agustín”.

Pope Leo XIV speaks to the faithful at the Shrine of the Virgin of the Rosary of Pompei on the day of the first anniversary of his election, in Pompei, Italy, May 8, 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Papa recibe camiseta blanquiazul de exdeportistas victorianos

El exfutbolista César Cueto obsequió una camiseta de Alianza Lima a Robert Prevost durante una visita al Vaticano, gesto que fue inmortalizado en una fotografía. Cueto declaró: “Es un orgullo que el Papa no solo sea peruano, sino también blanquiazul. Es un honor también para mí estar en el Vaticano, haciéndole entrega de este gran detalle por parte de la institución, el equipo más grande del Perú: Alianza Lima”, según consignó el portal de la institución. Esta entrega se realizó en el marco de una audiencia especial, donde el vínculo entre la fe católica y el fútbol peruano quedó plasmado en un acto simbólico.

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La sofisticada caricatura editorial en acuarela digital muestra al Papa León XIV (Robert Prevost) luciendo una bufanda de Alianza Lima con la Plaza de San Pedro al fondo, uniendo fe y fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación de Prevost con el club limeño no se limita a este encuentro. El mismo medio detalló que en septiembre de 2025, George Forsyth, exarquero de Alianza Lima, entregó al papa una camiseta personalizada con el número 14, en alusión al nombre pontificio de León XIV. La entrega de camisetas y el reconocimiento público por parte de figuras como Cueto y Forsyth han convertido a Prevost en un referente para los seguidores de Alianza Lima, quienes ven en el papa un símbolo de identidad y de conexión entre la fe y el deporte.

El gesto de portar la camiseta blanquiazul en el Vaticano ha sido interpretado como un homenaje tanto al club como a la memoria de la tragedia de 1987, episodio que marcó a varias generaciones de hinchas.

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El impacto de esta relación se refleja en la cobertura de medios nacionales e internacionales, que han destacado el carácter inédito de la simpatía del sumo pontífice por un club sudamericano. La historia de Robert Prevost y Alianza Lima resalta el poder del fútbol como elemento de unión cultural y social, y subraya la influencia de figuras religiosas en ámbitos tradicionalmente alejados de lo eclesiástico.

Pope Leo XIV walks at the Leon XIV campus of the National University of Equatorial Guinea in Malabo, Equatorial Guinea, April 21, 2026. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Robert Prevost y su relación con el Perú

El vínculo de Robert Prevost con Perú se forjó durante su labor como obispo de la Diócesis de Chiclayo y presidente del consejo directivo de Cáritas Chiclayo. El papa León XIV dejó una huella en la región norteña, promoviendo vocaciones sacerdotales y participando activamente en actividades sociales y religiosas. Su cercanía con la juventud y el deporte facilitó su integración en la comunidad y su identificación con símbolos populares como el club Alianza Lima.

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Prevost llegó a Chiclayo en 2014, cuando fue nombrado obispo por el papa Francisco. Antes de asumir ese cargo, desarrolló labores en las misiones agustinianas de Chulucanas y Trujillo desde 1985, lo que afianzó su vínculo con la sociedad peruana y su cultura. Según detalló la Orden de San Agustín, su experiencia en el país sudamericano incluyó trabajo pastoral y social en comunidades vulnerables, consolidando una relación que trasciende el ámbito estrictamente religioso.

La ruta Caminos del Papa León XIV tiene como centro a Chiclayo, Lambayeque, la cual podría ser potenciada por el turismo religioso. - Crédito Diócesis de Chiclayo

La narrativa que rodea a Robert Prevost y su vínculo con Alianza Lima confirma el alcance simbólico del deporte y la capacidad de los líderes religiosos de conectar con la sociedad a través de gestos sencillos pero cargados de significado. La relación entre el papa y el club blanquiazul seguirá generando repercusiones en el ámbito nacional e internacional, proyectando la imagen de un pontífice que, sin perder su esencia espiritual, logra identificar puntos de encuentro con la cultura popular.

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