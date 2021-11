Patricia Chirinos y sus razones para declarar a Pedro Castillo no apto para el cargo de presidente de la República

Patricia Chirinos presentó pedido de vacancia contra Pedro Castillo

En el documento de ‘moción de orden del día’ dado a conocer hoy en el Pleno del Congreso de la República por Patricia Chirinos, se indican algunas de las razones por las que la parlamentaria pide la vacancia del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Hoy quiero hacer un pedido por los niños peruanos que no tienen qué comer y que no pueden ni ir al colegio, por las madres que no tienen cómo llevar el pan a sus hijos, por miles de enfermos que mueren por ser atendidos en las largas colas de los hospitales, por los jóvenes sin oportunidades de trabajo, por las mujeres que sufren de violencia y machismo, por el dolor de las víctimas de terrorismo, por la frustración de las FF.AA. y las policiales, por la dignidad, orgullo y esperanza de un pueblo que llora por salir de la crisis. por eso, con el grito del pueblo unido en un solo corazón, por Dios, vengo a este hemiciclo a pedir la vacancia presidencial del presidente Castillo. Aquí tengo lista la moción de vacancia presidencial. Necesitamos las firmas de 26 congresistas. No tengan miedo”, señaló la legisladora en su exposición en el Pleno del Congreso.

Aunque esta moción solo ha sido mostrado durante la intervención de Chirinos, se sabe que el documento oficial está siendo redactado para que pueda ser firmado por los 26 parlamentarios que se necesitan para ser debatido en el Pleno.

Sin embargo llama la atención las razones presentadas en la moción para el pedido de vacancia presidencial. En los antecedentes, la parlamentaria expone que “de acuerdo con el constitucionalista arequipeño y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, Enrique Chirinos Soto (su padre), “la incapacidad moral es la falta de cualidades morales esenciales para el ejercicio del cargo, no tiene nada que ver ni con la incapacidad mental”

Se indica además que Castillo habría cometido el delito de tráfico de influencias en los ascensos de las Fuerzas Armadas y en la a Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT).

“El excomandante del Ejército Vizcarra Álvarez ha denunciado públicamente que el secretario presidencial Bruno Pacheco y el ministro de Defensa Walter Ayala, así como el presidente Castillo, le pidieron el ascenso irregular de dos coroneles. Además de que “eran varios los recomendados y en diversos grados”, asegurando de que el presidente estaba al tanto de todo”, se indica en la moción de vacancia.

“Por su absoluta falta de respeto a la ley, por su falta de transparencia en la toma de decisiones y sus constantes mentiras ante el país, propia de una persona que padece de mitomania y que finalmente por reservarse para sí y en sí el derecho de los peruanos a estar debidamente informados, negándole a la prensa suficiente acceso para conocer asuntos del gobierno y Estado que no son asuntos secretos”, agrega

“Todas estas situaciones justifican que el presidente de La República, José Pedro Castillo Terrones, sea vacado de su cargo, ya que si ello no se materializa seguirá generando más perjuicios a nuestra población”, sostiene.

“(Pedro Castillo) es una persona peligrosa para la democracia, que, si no es vacado, afectará a todos los peruanos, como ya lo viene haciendo con quienes viven en pobreza extrema, generando “más pobres en un país rico”, lo contrario a sus promesas de campaña”

Patricia Chirinos espera recibir el respaldo de otros legisladores para promover la vacancia de Castillo Terrones. “Luchen conmigo y muestren su lealtad al pueblo, que la gente no se sienta avergonzado de nosotros, que no nos llamen traidores de la patria, respetemos al pueblo que nos exige que no nos vendamos por una carretera, por un puente o una obra. No busquemos aplausos fugaces o un sueldo a fin de mes”, recalcó

Moción vacancia a Pedro Castillo

