Pablo Heredia explota y ya no soporta a Shirley Arica en ‘La Granja VIP’: “Estoy cansado, no cambia”

Pablo Heredia expresó su cansancio y frustración ante la actitud de Shirley Arica en ‘La Granja VIP’, asegurando que no está dispuesta a cambiar y que su comportamiento afecta la convivencia. TikTok

El ambiente en ‘La Granja VIP’ se tornó tenso luego de que Pablo Heredia explotara y admitiera que ya no soporta la actitud de Shirley Arica dentro del reality.

El actor argentino, visiblemente cansado, compartió con sus compañeros su frustración ante el carácter y la poca disposición al cambio que, según él, muestra la influencer peruana. La discusión no tardó en escalar y dejó en evidencia las fracturas dentro del grupo.

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Heredia expresó: “Estoy cansado. Me tocó bailar con la más complicada. Hoy estuvo muy complicada la discusión. Gratuitamente, sí. Muy agresiva, cara, ¿viste? Esa gente que pelea poniéndote caras, o déjame hablar, no sé, como con enojo”.

Pablo Heredia pierde la paciencia: “Su bandera es ‘yo soy así’”

Durante la conversación con Samahara Lobatón y Pati Lorena, Pablo Heredia fue tajante: “Cambiar no significa dejar de ser alguien... Ella es ‘yo soy así’, es la bandera más roja que a mí me puedes dar. Si sos así, eso significa nunca vas a cambiar, nunca vas a cambiar por mí, porque no valgo la pena. Estoy cansado”.

Para el actor, la frase “yo soy así” es un signo de que la persona no está dispuesta a evolucionar ni a considerar el impacto de su actitud en los demás: “Todos los psicólogos me dijeron: ‘Aléjate de las personas que te dicen yo soy así’, porque ‘yo soy así’ significa no estás dispuesta a cambiar nada por nadie”.

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Pablo Heredia con gesto serio durante una discusión con Shirley Arica en ‘La Granja VIP’. YouTube.

Pati Lorena y Samahara Lobatón admiten mal carácter de Shirley

Pati Lorena y Samahara Lobatón también manifestaron su agotamiento por las constantes discusiones y el clima de tensión que se vive en la casa. “Uno tiene que bajar tu revolución”, aconsejó Pati, mientras Samahara reconoció: “Yo también tengo días horribles, reviento y reviento, pero intento mejorar por la otra persona”.

Heredia insistió en que la actitud agresiva de Shirley Arica dificulta la convivencia y mina cualquier posibilidad de armonía. “Hoy me estaba hablando y mientras yo hablaba me hacía caras. ‘No está bueno que hagas eso’, le digo. ‘¿Sabes qué, Pablo? Tú y yo no podemos comunicarnos’. Cuando se da cuenta de que la ca*a, en vez de hablar con el corazón y bajar las revoluciones, su frase es ‘yo soy así’”, relató.

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Momento tenso del debate grupal en ‘La Granja VIP’, con Pablo Heredia y Shirley Arica como protagonistas. YouTube.

Shirley Arica responde: “Lo que hace la borrachera te hace hablar huevadas”

Por su parte, Shirley Arica no se quedó callada y defendió su postura. Explicó que se sintió incómoda por comentarios ajenos sobre sexo y relaciones delante de ella, y que prefiere ser directa antes que tolerar actitudes que no le agradan.

“Lo que hace la borrachera te hace hablar huevadas. Por eso es que yo ayer no tomé tanto, porque yo quería saber qué iba a pasar en la fiesta después”, dijo Shirley a Samahara durante una conversación.

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La modelo también dejó claro que no le interesa la opinión de los demás sobre su vida y que prefiere mantener su independencia: “A mí qué me importa que vaya y se la meta a cincuenta mujeres en Argentina. A mí qué ch** me importa”.

La tensa relación entre Pablo Heredia y Shirley Arica llegó a un punto crítico en ‘La Granja VIP’, donde el actor argentino manifestó que ya no soporta su carácter y la modelo no se queda callada. La Granja VIP.

Heridas abiertas y reproches acumulados de Pablo Heredia

Más allá de la discusión puntual, Pablo Heredia confesó que aún no le perdona a Shirley lo que ocurrió con Diego Chávarri dentro del programa. “No por Diego ni porque vaya a pasar, sino por el show. Con Miguelito pusiste una almohada y con él no. Como que son varias cosas que digo es triste, en verdad”, confesó el actor.

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La suma de desencuentros, reproches y la falta de comunicación efectiva hacen que la relación entre Pablo y Shirley esté cada vez más fracturada.

¿Qué sigue para Pablo Heredia y Shirley Arica en ‘La Granja VIP’?

Con el reality entrando en su etapa más decisiva, las tensiones personales prometen seguir marcando la convivencia. La audiencia espera que ambos puedan canalizar sus diferencias y encontrar una forma de sobrellevar la recta final sin más explosiones ni conflictos que afecten al grupo.

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Por ahora, la relación entre Pablo Heredia y Shirley Arica parece estar en su punto más crítico, con pocas señales de reconciliación a la vista. El tiempo y la dinámica del juego dirán si logran superar sus diferencias o si el enfrentamiento se convierte en uno de los momentos más recordados de la temporada.

Pablo Heredia explota y ya no soporta a Shirley Arica en ‘La Granja VIP’. YouTube.