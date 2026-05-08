Dos décadas después: conoce qué pasó con las familias de Alicia Delgado y Abencia Meza

Alicia Delgado grabó un video días antes de su asesinato, en el que expresaba su temor y acusaba a Abencia Meza si algo le pasaba. (Andina)

La familia de Alicia Delgado y Abencia Meza han atravesado más de una década de exposiciones públicas, procesos judiciales y pérdidas personales, tras el asesinato de la reconocida cantante folclórica en junio de 2009. El caso, que involucró a figuras del ambiente artístico y a sus parientes más cercanos, dejó una huella profunda en la vida de quienes integraban el círculo íntimo de ambas intérpretes. El entorno familiar de Alicia Delgado y Abencia Meza quedó marcado por investigaciones, sentencias y tragedias personales posteriores al crimen

Familia de Alicia Delgado

Toribia Delgado

En el proceso judicial por la muerte de Alicia Delgado, dos sobrinas de la artista adquirieron notoriedad por situaciones enfrentadas ante la justicia. Toribia Delgado Sánchez fue señalada inicialmente como sospechosa de complicidad en el robo de joyas y objetos de valor pertenecientes a su tía. El caso la llevó al penal de mujeres de Chorrillos, donde permaneció hasta febrero de 2012.

PUBLICIDAD

El Poder Judicial dictó su absolución del delito de robo agravado, decisión que motivó a Toribia a anunciar acciones legales contra el Estado Peruano por lo que describió como una injusta carcelería. “Mi vida ha cambiado para siempre, he perdido años que no podré recuperar”, declaró tras obtener la libertad.

Reportaje que aborda los 15 años del caso de Abencia Meza y Alicia Delgado.

Gaudy Martel

Mientras tanto, Gaudy Raquel Martel Calderón, otra sobrina de Alicia Delgado, fue protagonista de un momento clave en la investigación. Ella grabó el video en el que la cantante responsabilizaba a Abencia Meza si algo le ocurría, material que resultó fundamental para el proceso penal. A diferencia de Toribia, Gaudy se ha visto involucrada en diversos incidentes con la justicia tras la muerte de su tía.

PUBLICIDAD

En 2009, fue señalada en informes policiales como supuesta cabecilla de una banda de “robacasas” que operaba en los distritos limeños de San Isidro y Miraflores. Más adelante, en agosto de 2019, la policía la detuvo al detectar que intentaba cobrar 7 mil soles en una agencia bancaria utilizando una identidad falsa. Las autoridades confirmaron que enfrentaba cargos por estafa y su caso volvió a acaparar la atención mediática ese año.

Abencia Meza fue detenida por el crimen de la muerte de Alicia Delgado.

Clarisa Delgado

El impacto de los hechos de 2009 sobrepasó el ámbito judicial y alcanzó a otras integrantes de la familia Delgado. Clarisa Delgado, hermana menor de Alicia y también cantante folclórica, se convirtió en una figura central en la búsqueda de justicia. Tras el asesinato de la artista, Clarisa asumió un rol activo en los medios de comunicación, exigiendo esclarecimiento y sanciones ejemplares para los responsables. Su vida estuvo marcada por la defensa del legado musical y personal de Alicia, así como por tragedias personales.

PUBLICIDAD

En 2019, sobrevivió a un grave accidente automovilístico en la provincia de Oyón, Lima, que ocasionó la muerte de su esposo. A pesar de ese episodio, Clarisa continuó con su carrera y su activismo familiar. No obstante, en noviembre de 2020, la cantante falleció en otro siniestro vial, cuando el vehículo en el que viajaba cayó a un abismo en la misma zona. “Siempre la recordaremos como una luchadora y como una artista comprometida”, expresaron sus allegados en declaraciones a medios locales.

La relación entre las cantantes Alicia Delgado y Abencia Meza, marcada por la complicidad y tragedia, desató un escándalo en la sociedad conservadora peruana. (El Popular)

Familia de Abencia Meza

Yosmel Lugo Meza

El entorno de Abencia Meza también ha estado presente en la esfera pública desde que la intérprete fue condenada por el asesinato de Alicia Delgado. Yosmel Lugo Meza, hijo de la cantante, asumió la representación de la familia en los medios y plataformas digitales.

PUBLICIDAD

Desde 2009, Lugo Meza ha defendido la inocencia de su madre y ha solicitado beneficios penitenciarios, como la semilibertad, argumentando que ella ha cumplido una parte significativa de su condena y que necesita reencontrarse con sus seres queridos. “Mi madre merece la oportunidad de rehacer su vida junto a nosotros”, afirmó el joven en una entrevista.

Abencia Meza hace mea culpa y acepta que no fue buena pareja con Alicia Delgado.

Madre de Abencia

Dentro de las entrevistas concedidas desde prisión, Abencia Meza ha compartido que su madre se encuentra en una etapa avanzada de la vida. Reiteró que el deseo de reencontrarse con ella es uno de los principales motivos para buscar su libertad condicional. “Mi mamá está muy mayor, quiero estar a su lado el tiempo que le quede”, manifestó la cantante.

PUBLICIDAD

El Poder Judicial sentenció a Abencia Meza a 30 años de prisión por ser la autora intelectual del asesinato de la querida cantante Alicia Delgado. (Poder Judicial)

Olga Meza

Al inicio del proceso judicial, Olga Meza, hermana de Abencia, también tuvo participación activa. Olga solicitó justicia para la cantante, defendió su inocencia y mantuvo presencia en los medios durante los primeros años del caso. Ella era quien más realizaba visitas junto al hijo de Abencia Meza en el penal anexo de mujeres en Chorrillos.

El círculo familiar, tanto de Alicia Delgado como de Abencia Meza, ha sostenido enfrentamientos legales, situaciones de vulnerabilidad y la exposición mediática constante, lo que ha dificultado la reconstrucción de sus vidas.

PUBLICIDAD