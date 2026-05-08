Confesiones de menores revelan participación en homicidios y delitos en Lima: PNP capturó a dos de ellos

La policía capturó a dos menores de edad integrantes de la banda criminal Los Mexicanos 3.0, quienes se dedicaban al sicariato y la extorsión contra transportistas en el Callao. Un video de un cumpleaños, donde celebraban con armas y una torta de la Santa Muerte, fue clave para su identificación (Créditos: Panamericana TV)

En una vivienda de Lima, la División Antiextorsiones de la Policía Nacional del Perú (PNP) halló un video donde un adolescente conocido como alias Niño celebraba su cumpleaños rodeado de símbolos inquietantes. En la mesa, junto a la torta decorada con la figura de la Santa Muerte y pósters infantiles, se encontraban dos armas de fuego y un pasamontañas. Este registro, entre otros elementos audiovisuales, se convirtió en prueba clave para la investigación contra la organización delictiva denominada los Mexicanos 3.0.

Las imágenes recuperadas por las autoridades y propagadas por Panamericana TV no solo mostraban la celebración, sino también la naturalidad con la que los jóvenes manipulaban armas y se referían a hechos graves. En uno de los videos, un adolescente admitió su delito. “Tengo tres, cuatro muertos”, refiriéndose a ataques contra conductores de minivan en Lima.

PUBLICIDAD

Otro menor, apodado Flaco, reconoció: “Tres”, cuando se le preguntó cuántos homicidios había cometido. Las grabaciones revelan la peligrosidad y la temprana implicancia de menores en actividades vinculadas al sicariato y la extorsión.

Los celulares de los menores contenían videos y audios utilizados como pruebas directas de su participación en los delitos investigados - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El jefe de la División Antiextorsiones, coronel Holger Obando, detalló al medio que los adolescentes “de manera espontánea han señalado uno, dos, tres, cuatro, cinco atentados con muerte, actividades de sicariato y la forma y circunstancias como la han realizado”.

PUBLICIDAD

El policía subrayó que los videos encontrados en los celulares servían como prueba de las confesiones y de la participación directa de los menores en los crímenes.

Tras una operación coordinada en el Callao, la PNP logró detener a los dos adolescentes y a una mujer apodada la Ñata, quien sería la encargada de organizar las acciones delictivas del grupo. El operativo también permitió la captura del ecuatoriano conocido como ‘Loco’ Erick, señalado como el principal reclutador de menores para la banda.

PUBLICIDAD

“Este sujeto, ciudadano ecuatoriano, es un delincuente de alto valor que fugó de Ecuador hace algunos años e ingresó ilegalmente al país”, afirmó el coronel Obando. De acuerdo con la información policial, el malhechor registra antecedentes en su país por tráfico ilícito de drogas y homicidio por encargo.

Un video de cumpleaños con armas y símbolos de la Santa Muerte fue pieza clave para vincular a menores con la banda criminal los Mexicanos 3.0 - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Los registros telefónicos y de audio recopilados durante la investigación permitieron identificar la voz de la Ñata en conversaciones previas y posteriores a los seis ataques en proceso de investigación. Su cuenta bancaria, según los agentes, fue utilizada para recibir pagos extorsivos exigidos a diversas víctimas.

PUBLICIDAD

El coronel Obando precisó que los atentados armados se perpetraron en distritos como Carabayllo, San Martín de Porres, Los Olivos, Rímac, Acho, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho. Las pruebas mostraron que los menores, bajo el mando de ‘Loco’ Erick, no solo participaron en asesinatos, sino también en incendios de buses de la empresa Sol de Oro ocurridos en marzo.

La investigación permitió establecer que los adolescentes recibían pagos entre 1000 y 1500 soles por encargo. “¿Cuál es la responsabilidad de los padres, de los familiares frente a situaciones como esta? Menores que están en una situación tan complicada que se dedican a matar a otro ser humano por encargo. Si siguen por la calle, ténganlo por seguro que mañana van a continuar asesinando”, señaló el efectivo.

PUBLICIDAD