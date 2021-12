Keiko Fujimori no acudirá a la reunión con Pedro Castillo convocada para este lunes 6 de diciembre

Keiko Fujimori en los exteriores de Palacio de Gobierno. Foto: Andina.

Pedro Castillo, presidente de la República, no podrá reunirse con todos los líderes políticos que convocó antes de que el Congreso vote por la admisibilidad de la moción de vacancia en su contra, ya que la presencia de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, en Palacio de Gobierno quedó descartada para este lunes 6 de diciembre.

Así lo comunicó Miguel Torres, jefe del gabinete de asesores de Fuerza Popular, en RPP. Según sus declaraciones, el partido naranja no será parte de esta convocatoria pues que lo consideran un “juego político” orquestado por el mandatario.

“Este es un intento de lavarse la cara y desviar la atención a los problemas generados por el propio régimen de Pedro Castillo. Es un intento de poner paños fríos a una moción de vacancia que cada vez tiene más apoyo. Por eso creo que no debemos entrar en ese juego político por un tema de respeto a la población”, argumentó.

Asimismo, indicó que, si el contexto de la reunión fuera distinto, tanto Keiko Fujimori como el partido Fuerza Popular serían los primeros en asistir al llamado del presiente, sin embargo, consideran que no existe transparencia en el actual gobierno.

“Creemos y estamos convencidos que para poder salir de esta crisis se debe iniciar actos de transparencia directamente a la población. Todo el régimen que representa Castillo se ha caracterizado por no ser trasparente”, señaló el excongresista.

“Creo que la palabra clave es sinceridad y si nosotros viéramos que existe una sincera invitación de parte de Palacio de Gobierno para atender las graves necesidades y los problemas que afecta al país, creo que FP y Keiko Fujimori serían los primeros en asistir como siempre se ha dicho, que no tendríamos ningún problema ante un llamado del presidente de la República. Sin embargo, creo que este no es el caso”, agregó.

Como se recuerda, el 3 de diciembre iniciaron las reuniones con los líderes de los partidos políticos que cuenta con representación en el Congreso. A la cita llegaron César Acuña, de Alianza para El Progreso; Patricia Li, de Somos Perú; José Luna Gálvez, de Podemos; Edwin de la Cruz, de Avanza País; y Rodolfo Pérez, del Partido Morado.

Según indicó el mandatario en la víspera a dichos encuentros, se abordarán temas como la reactivación económica, lucha contra la pandemia, acciones de respuesta frente al sismo ocurrido en Amazonas y estabilidad política y gobernabilidad.

ACUÑA ACONSEJA AL PRESIDENTE

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, declaró, ayer por la noche, tras reunirse con el presidente de la República . Desde un inicio, el empresario negó que su bancada vaya a “vender su voto” a la oposición en busca de beneficios personales. “No quiero ser ministros ni ser premier”, exclamó Acuña.

“Ojalá el presidente Castillo me haya escuchado [...] No hay ningún negociado. Que quede claro. Confío en mis congresistas. Ellos no van a venderse porque saben que lo que más queremos es gobernabilidad”, agregó.

Asimismo, el excandidato a la presidencia explicó que el motivo de su encuentro con Castillo fue para aconsejarlo sobre lo que debería hacer si es citado al parlamento para responder cuestionamientos en su contra.

“Le dije al presidente Castillo que, si se llegara a juntar los 52 votos para la admisión de la vacancia, que ni se le ocurra enviar a un abogado. Que vaya él al Congreso”, precisó César Acuña.

“Si yo fuera presidente, yo pediría que me levanten la inmunidad presidencial y que me investiguen. Que el Poder Judicial y la Fiscalía me investiguen mientras yo sigo trabajando, cuando me llamen demostraré que no es cierto”, continuó.

